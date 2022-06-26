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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 123-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
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10:11

Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщило Министерство обороны.

«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — заявили в министерстве.

Министр также вручил госнаграды военнослужащим.

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09:51

Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны. По данным министерства, вооружение иностранного производства в бою не применялось.

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09:39
Украине помогает «сеть коммандос и шпионов» США и других стран НАТО, они действуют как на Украине, так и за ее пределами, пишет газета The New York Times. По ее данным, на территории страны, в основном в Киеве, скрытно действуют сотрудники ЦРУ, которые собирают разведданные. Ими Вашингтон потом делится с украинскими властями.

Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT. Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала спецоперации в феврале, «но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь», отмечает издание со ссылкой на трех американских чиновников.
09:09
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе украинской столицы прогремели несколько взрывов. На место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. «В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко. Причину взрывов он не уточнил.
08:57

Поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям, заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Сейчас не время отказываться от Украины, — сказал глава британского правительства. — Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода».

Вчера 20:55

Президент Литвы Гинтарас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. «Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — заявил он. При этом ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС.

Вчера 20:09

Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Территория завода «Азот» полностью контролируется войсками Народной милиции ЛНР. 

Вчера 19:24
Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский президент.
 
Вчера 17:56
Союзные силы ЛНР и российских военных взяли под полный контроль промышленную зону химического предприятия «Азот» в Северодонецке, сообщил «представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Вчера 17:56
Кадыров сообщил, что все мирные жители покинули территорию завода «Азот», отметил, что аэропорт, жилой сектор Северодонецка, а также селение Боровское находятся под контролем российских сил.
Вчера 16:39

В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сказал он.

Вчера 15:25

Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области, бои ведутся в черте города, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. 

Вчера 14:09

Реактивные системы залпового огня HIMARS, прибывшие накануне из США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний. В частности, он опубликовал видео, на котором американские РСЗО открывают огонь в ночное время в неуказанном направлении.

 

Вчера 14:07
Премьер Британии Борис Джонсон призвал не подталкивать Украину к «худому миру». По его словам, многие государства будут давить на Украину с тем, чтобы Киев согласился на «худой мир» с Москвой ради окончания боевых действий. Такое развитие событий приведет к «долгосрочной экономической катастрофе».
Вчера 12:48

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками промышленной зоны и аэропорта в Северодонецке. По его данным, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей.

Вчера 11:59

Сводка Минобороны России:

ВКС нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке, уничтожено до 80 польских наемников

в районе Николаева за сутки уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения

средства ПВО России за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный

перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня. 

Вчера 11:54

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, заявившую, что последствия санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине, должны ощутить российские граждане.

«До премьера Эстонии скоро всё же и до самой дойдёт что она ляпнула», — написал он (орфография и пунктуация сохранена). «Может быть пора уже и России сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты (идиотки)», — предположил Клишас в другом посте.

Вчера 11:37
Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, но НАТО продолжает оказывать военную и экономическую поддержку Киеву, чтобы обеспечить его максимально сильную позицию в этом процессе, заявил Йенс Столтенберг. 
Вчера 10:26

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны», — заявил он.

Вчера 09:29

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жителей Украины не торопиться выкидывать учебники по русскому языку.

«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в своем Telegram-канале.

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