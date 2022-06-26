Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 123-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщило Министерство обороны.
«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — заявили в министерстве.
Министр также вручил госнаграды военнослужащим.
Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны. По данным министерства, вооружение иностранного производства в бою не применялось.
Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT. Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала спецоперации в феврале, «но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь», отмечает издание со ссылкой на трех американских чиновников.
Поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям, заявил британский премьер Борис Джонсон.
«Сейчас не время отказываться от Украины, — сказал глава британского правительства. — Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода».
Президент Литвы Гинтарас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. «Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — заявил он. При этом ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС.
Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Территория завода «Азот» полностью контролируется войсками Народной милиции ЛНР.
«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский президент.
В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сказал он.
Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области, бои ведутся в черте города, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, прибывшие накануне из США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний. В частности, он опубликовал видео, на котором американские РСЗО открывают огонь в ночное время в неуказанном направлении.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками промышленной зоны и аэропорта в Северодонецке. По его данным, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей.
Сводка Минобороны России:
ВКС нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке, уничтожено до 80 польских наемников
в районе Николаева за сутки уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения
средства ПВО России за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный
перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, заявившую, что последствия санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине, должны ощутить российские граждане.
«До премьера Эстонии скоро всё же и до самой дойдёт что она ляпнула», — написал он (орфография и пунктуация сохранена). «Может быть пора уже и России сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты (идиотки)», — предположил Клишас в другом посте.
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны», — заявил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жителей Украины не торопиться выкидывать учебники по русскому языку.
«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в своем Telegram-канале.