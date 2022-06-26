Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.



«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский президент.

