Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 457-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Несмотря на продление зерновой сделки, десятки судов не могут добраться до Украины из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным аналитиков Kpler, сейчас возле Стамбула в районах, где представители России, Украины, Турции и ООН проводят инспекции судов в рамках сделки, стоят почти 40 сухогрузов. Примерно три четверти из них ранее ходили по зерновому коридору.
Аналитик Kpler Алексис Эллендер отмечает, что на украинский порт Южный под Одессой приходится 35% поставок через коридор, и пока движение судов туда не восстановится, «торговля не сможет вернуться на прежний уровень». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщал, что движение судов в Южном так и не перезапущено. Украина обвиняет в этом Россию, утверждая, что российские инспекторы отказываются проверять суда, следующие в направлении этого порта. В Москве обвинения в нарушении сделки опровергают.
Этой ночью на всей территории Украины вновь объявлялась воздушная тревога. Киевские власти заявили, что в столице и области работает ПВО. Взрывы и раюота ПВО были слышны также в Днепре.
Группировка сил «Восток» России уничтожила склад боеприпасов ВСУ на южно-донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Востока» Александр Гордеев.
«Средствами воздушной разведки обнаружен и огнем из танка уничтожен склад боеприпасов в районе Новополя», — сказал Гордеев.
Он отметил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» был сбит украинский дрон «Стрепет». Также на запорожском направлении было сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Новоандреевка.
Если Киев получит от Запада ядерное оружие, то России придется нанести превентивный удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам во время визита во Вьетнам.
Он отметил, что Запад не осознает возможности такого развития событий, но до этого «дойдет при определенных условиях». Если Украине дадут ядерное оружие, «тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом», — предупредил он, не уточнив, куда именно будет «прилет».
Ночью в Белгородской области были обстреляны Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы и округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших. Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб», — добавил Гладков, пообещав, что специалисты начнут восстановление после осмотра.
Кроме того, утром начался обстрел Грайворона, сообщил губернатор.
Курский губернатор Роман Старовойт после атаки диверсантов на соседнюю Белгородскую область предложил дать народным дружинникам из теробороны право на использование оружия.
«С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — заявил он РБК.
В Белгородском районе беспилотник сбросил взрывное устройство, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.
В Бердянске Запорожской области прозвучало несколько громких взрывов, сообщил Владимир Рогов в телеграм-канале. По предварительным данным, были «прилеты».
В районе Морозовска Ростовской области ПВО сбила украинскую ракету, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. Он призвал сохранять спокойствие. Ранее в телеграм-каналах появились видео из Морозовска, на которых видна вспышка в небе.
В 3 км от Морозовска находится военный аэродром, где базируются бомбардировщики.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в «Сколково» обсудил поддержку стартапов. Там, в том числе, были представители компаний, занимающихся протезами. Директор компании «Салют Орто» Иван Худяков, в частности, рассказал, что за прошлый год она произвела 500 коленных модулей, из них около 10% достались участникам военной операции.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале назвал три варианта «распада Украины».
Первым сценарием, по словам Медведева, является тот, при котором украинские западные области перейдут под контроль «ряда государств Евросоюза», а оставшаяся «втиснутая между Россией» и этими землями «бесхозная территория» объявит «о преемстве от прежней Украины». Зампред Совбеза считает, что «эта «новая» Украина» выразит желание и вступит в Евросоюз и НАТО, а вооруженный конфликт через короткое время возобновится, «превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну».
Вторым сценарием Медведев назвал исчезновение Украины после «завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза» и формирование «правительства Украины в изгнании» в одной из европейских стран. Риск возобновления конфликта в этом случае он счел умеренным.
Третьим сценарием он назвал присоединение западной части Украины к ряду стран ЕС, а также заявление народа центральных и других областей «о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию». «Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — отметил зампред Совбеза.
По словам Медведева, Россию «может временно устроить второй вариант, но нужен третий», добавил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 2 частных домовладения: посечен забор и выбиты окна», - написал он в своем Telegram.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина может достичь своей цели вернуть территории военным путем. Но «вероятно, не в краткосрочной перспективе».
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер». Пресс-служба «Вагнер» в свою очередь опубликовала видео обмена с заявлением Евгения Пригожина и рассказами пленных. По их словам, они представляли Народную милицию ЛНР, Росгвардию, «Ахмат», части Минобороны.
Минобороны России сообщило, что сегодня над акваторией Балтийского моря были два стратегических бомбардировщика B18 ВВС США, которые приближались к границе России. В воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п. «В результате нарушения государственной границы не допущено».
Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов.
«Надо было подготовить там (в Белоруссии) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно».
ЧВК «Вагнер» сегодня провела обмен пленными, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Других подробностей она не раскрыла.
«Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину», — добавила омбудсмен.
Омский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Сергея Григорьева за самовольное оставление военной службы (ч. 5 ст. 337 УК) после окончания контракта к пяти годам условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.
Военнослужащий после окончания срока контракта обратился к командованию с рапортом об увольнении, но получил отказ. Несмотря на это, в конце ноября прошлого года он ушел из воинской части. В марте Григорьев добровольно явился в военный следственный отдел.
В соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 22 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.
Александр Лукашенко заявил, что Россия может не беспокоиться за свое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, и что диверсанты из других стран не получат к нему доступа.
«Насчет замка (на границе) не беспокойтесь. Мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйственные. Вы за ядерное оружие не переживайте, мы несем за это ответственность», — сказал Лукашенко телеграм-каналу Shot.