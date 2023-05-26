Несмотря на продление зерновой сделки, десятки судов не могут добраться до Украины из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным аналитиков Kpler, сейчас возле Стамбула в районах, где представители России, Украины, Турции и ООН проводят инспекции судов в рамках сделки, стоят почти 40 сухогрузов. Примерно три четверти из них ранее ходили по зерновому коридору.

Аналитик Kpler Алексис Эллендер отмечает, что на украинский порт Южный под Одессой приходится 35% поставок через коридор, и пока движение судов туда не восстановится, «торговля не сможет вернуться на прежний уровень». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщал, что движение судов в Южном так и не перезапущено. Украина обвиняет в этом Россию, утверждая, что российские инспекторы отказываются проверять суда, следующие в направлении этого порта. В Москве обвинения в нарушении сделки опровергают.