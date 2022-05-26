Минобороны объявило об открытии двух коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей.

В Черном море открывается коридор для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный. В Азовском — из порта Мариуполя.

Коридоры будут открыты с восьми утра до семи вечера по Москве каждый день.