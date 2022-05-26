Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 92-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал западные страны повлиять на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Украине при этом придется пойти на уступки.
Зеленский в своем обращении описал негативные последствия военных действий на Украине и указал, что «Россия сделала все это в Европе». «Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что Киссинджер словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене. В то время там было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.
Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки в медицинские учреждения Донбасса жизненно важных лекарств «под предлогом якобы нестабильной ситуации», заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны призвали Красный Крест, а также Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) возобновить регулярные поставки медикаментов в ДНР и ЛНР.
Как сообщили РБК в МККК, в организации не принимали решения прекратить поставки, сбои в логистических цепочках произошли из-за эскалации ситуации на Украине.
«Мы не принимали решения прекращать снабжение медицинских учреждений в Донецке и Луганске. Как и многие другие аспекты повседневной жизни, налаженная с 2014 года логистическая цепочка доставки лекарств и предметов медицинского назначения в Донецк и Луганск была нарушена и прервана в результате эскалации вооруженного конфликта на территории Украины, и наши системы не застрахованы от этого», — сообщили в пресс-службе Красного Креста.
«Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. <...> Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — написал Подоляк.
Он заявил, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях. Киев также не согласен замораживать конфликт, поэтому «не пойдет на Минск-3», отметил советник.
Минобороны объявило об открытии двух коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей.
В Черном море открывается коридор для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный. В Азовском — из порта Мариуполя.
Коридоры будут открыты с восьми утра до семи вечера по Москве каждый день.
Российские военные, а также силы ЛНР вошли в Лисичанск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его словам, военные «почти зашли» в соседний с Лисичанском Северодонецк, который находится на другом берегу реки Северский Донец.
Лисичанск и Северодонецк остаются последними крупными городами, не подконтрольными ЛНР в пределах Луганской области.
Власти Великобритании проводят проверку по подозрению в обходе предпринимателем Петром Авеном введенных против него санкций. Знакомый с ходом расследования источник РБК уточнил, что речь идет именно о проверке соблюдения санкционных ограничений, уголовное дело в отношении Авена не возбуждалось.
«Власти провели на прошлой неделе обыск в доме Авена в Англии и тщательно проверяют его денежные переводы в Британию, совершенные после <...> 24 февраля. В сентябре его планируется опросить в связи с этими переводами и того, на что они были потрачены», — цитирует Bloomberg источники.
По их данным, у Авена из дома изъяли £30 тыс. (или около $37,7 тыс.) наличными. При этом никаких обвинений в каких-либо нарушениях никому предъявлено не было.
При сегодняшнем обстреле села Журавлевка в Белгородской области пострадали десять домовладений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Всего за время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине — это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский поддержал усиление контроля за въездом граждан России на территорию Украины. Так он отреагировал на онлайн-петицию, авторы которой требовали ввести визовый режим для россиян.
«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», — отметил Зеленский.
Временные власти Херсонской области, находящейся под контролем российских военных, готовят центры выдачи российских паспортов.
«Сейчас потихонечку мы готовим центры [выдачи паспортов], центры уже частично готовы», — сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Росстат впервые с прошлого лета сообщил о недельной дефляции: за период с 14 по 20 мая 2022 года цены в России в среднем снизились на 0,02%.
В то же время, если считать данные год к году, Росстат зафиксировал годовую инфляцию в 17,5%.
Глава Минфина Антон Силуанов на заседании Госсовета призвал власти очень осторожно принимать на себя обязательства по социальным расходам в связи с тратами на поддержание боеготовности армии и восстановление территорий, пострадавших во время боевых действий на Украине.
Так Силуанов отреагировал на многочисленные предложения глав регионов по расширению социальной поддержки граждан.
«Сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи — это и восстановление экономик новых территорий, и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат», — сказал он.
Силуанов предложил сконцентрироваться на предложениях Владимира Путина по пенсиям и МРОТ, на которые в этом и следующем году, по его словам, федеральный бюджет потратит 1,6 трлн руб. Остальные социальные инициативы регионы могли бы реализовать сами, без федеральных средств, заявил он.
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сравнивать действия России на Украине и НАТО в Сербии неуместно. Расширенный комментарий на эту тему она дать отказалась, заявив, что в этих словах «все сказано».
Слова Захаровой были ответом на заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич, которое она сделала двумя днями ранее. «Когда великие державы выбирают, какую резолюцию ООН полностью соблюдать, а какую нарушить, тогда возникает международный правопорядок, основанный на верховенстве силы. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с нами в 1999 и 2008 годах. Она использует те же фразы о том, что должна была напасть, чтобы предотвратить возможный геноцид», — сказала премьер.
Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих.
«Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины», — сказал он.
Владимир Путин: прожиточный минимум в России с 1 июня вырастет на 10%.
Минимальный размер оплаты труда, по его слова, с 1 июня составит 15 279 руб.
Президент также предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам.
Он добавил, что инфляция в 2022 году не превысит 15%.
Путин поручил правительству увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине.
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты», — заявил Путин.
Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыки.
Президент пообщался с пациентами, получившими ранения на Украине. Также Путин поговорил с личным составом госпиталя.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле села Журавлевка со стороны Украины.
«Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки», — отметил Гладков.
По его словам, повреждены пять домовладений.