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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 368-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:05
Главное к 9:00:
  • Президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в котором нуждается Киев; перечень рассмотрит посетившая украинскую столица группа конгрессменов-республиканцев США, пишет CNN со ссылкой на источник.
  • Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.
  • Украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».
Вчера 20:43

В Тинькофф Банке заявили, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов и заверили, что подготовились к такому сценарию.

«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — добавили в банке.

В Альфа-Банке отметили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в финансовой организации.

В Росбанке также считают, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщили в банке.

Вчера 20:39
ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации. В частности, санкции ввели против трех банков — «Тинькофф», Альфа-Банка и Росбанка.
Вчера 19:40

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Вчера 17:56
США расширили экспортные ограничения в отношении России, следует из сообщения американского Минторга.

Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры, включая: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
 
Вчера 17:07
По всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога.
Вчера 15:44

Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника по обвинению в подготовке теракта.

По версии обвинения, вечером 23 февраля подросток пошел в сторону военкомата с коктейлем Молотова и зажигалкой.

«Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

Вчера 15:02

Швейцария не может претендовать на посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, так как присоединилась к санкциям в отношении России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — сказала она.

Вчера 14:08

Совет ЕС раскрыл детали новых санкций против России:

  • Под санкции попали три российских банка, их названия в заявлении Совета ЕС не уточняются. Bloomberg писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.
  • ЕС расширяет ограничения на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров, включая электронику, специализированные транспортные средства, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть использованы военными — например, краны и антенны.
  • Санкции вводятся в отношении 96 организаций в связи с экспортом товаров двойного назначения.
  • В санкционный список попали семь иранских производителей дронов.
  • ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.
  • Вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта.
  • ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic.
  • Россиянам запретили занимать руководящие должности на стратегически важных для ЕС предприятиях.
  • ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части объектов СПГ).
  • ЕС вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах попавших в санкционные списки физических и юридических лиц.
Вчера 13:03

В 1946-м «архитектор холодной войны» Джордж Кеннан отправил госсекретарю США телеграмму с планом сдерживания СССР. Экс-посол Британии в США Дэвид Мэннинг (1990-1993 годы) и бывший глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл (при Тони Блэре с 1995 по 2007 годы) в колонке для Financial Times попытались составить новую телеграмму, соответствующую духу времени.

Авторы статьи отмечают, что новая телеграмма наверняка содержала бы призыв к Вашинтону «четко заявить о своей готовности применить силу». При этом они отмечают, что некоторые россияне верят в то, что Запад хочет их уничтожить.

При разработке нового подхода к отношениям с Москвой важно проводить различие между президентом Владимиром Путиным и Россией, отмечают Пауэлл и Мэннинг. Они напоминают, что автор первой «длинной телеграммы» считал, что враждебность Сталина к Западу «не отражает естественное мировоззрение русских людей», которых он охарактеризовал как «прежде всего стремящихся жить в мире».

«Мы должны показать им, что мы верим, что будущее России — это будущее крупной европейской страны, а не более слабого партнера в путинском «союзе неравных» с Китаем», — говорится в статье.


 

Вчера 12:12
Под новый пакет санкций ЕС попадут 121 физическое и юридическое лицо из России, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Также новые санкции предусматривают экспортные ограничения.
Вчера 11:58
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает расширение заминированной полосы вдоль границ страны с Россией и Белоруссией, сообщает украинская погранслужба.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это, практически, будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Вчера 11:48

В ночь с 24 на 25 февраля беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в результате была незначительно повреждена шахта лифта в доме под номером 12-б на улице Ленина, еще один взрыв произошел рядом с 17-м домом на той же улице. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Вчера 11:13

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подвел итоги первого года военной операции на Украине. Основные тезисы из статьи бывшего премьера и экс-президента в журнале «Национальная оборона»:

  • России противостоит «практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», но Москва сильнее;
  • Прошедший год сплотил россиян и избавил от иллюзий относительно «демократического» Запада;
  • Общий объем военной помощи США для Украины скоро достигнет $50 млрд. Таким образом Вашингтон пытается «измотать» Москву, Киев получил более, чем достаточно, вооружений, чтобы затянуть конфликт;
  • Сдерживающим фактором для «горячих голов при погонах натовского образца» выступает ядерный потенциал России. Оружия у Москвы достаточно — предприятия ОПК нарастили производство в десятки раз;
  • «Что дальше? Уверен, что для нас самое главное — сохранить дух гражданского единения, который мы видим в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. И перейти к нормальной жизни, ориентированной прежде всего на созидание. Обеспечить стабильность, благополучие и процветание новым территориям в составе России, миллионам их жителей. Укрепить дальнейшее сотрудничество со странами-партнерами, которое успешно развивается сейчас», — подытожил Медведев.
Вчера 10:59

На Украине погиб американец Эндрю Питерс, он служил в интернациональном легионе территориальной обороны. Питерсу было 28 лет, в легион он вступил в октябре прошлого года, а в 2014-м проходил службу в Афганистане.

Вчера 10:26
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Вчера 09:08

Главное к 9:00:

  • Президент США Джо Байден в интервью ABC допустил, что Украина может вернуть контроль над Крымом, но это произойдет не сразу.
    На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы». Он сказал, что Соединенные Штаты не будут ничего диктовать Украине, и именно Киев определяет, собирается ли он установить контроль над полуостровом и другими утраченными территориями.
  • Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC. Он назвал нерациональной идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта, который является «абсолютно несправедливой войной для Украины».
  • Китай, хотя и призывает к мирным переговорам для решения конфликта Москвы и Киева, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки. Ранее газета писала, что Вашингтон думает над тем, чтобы обнародовать разведданные.
  • Администрация президента США Джо Байдена считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия, в частности на Украине, является низкой, сообщает Politico. По словам источников издания, такую позицию изложил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов.
  • Сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Джеймс Риш (республиканец) призвали администрацию президента Джо Байдена запретить авиакомпаниям, в том числе китайским, совершающим рейсы в США, пролетать над территорией России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо членов сената, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу, а также советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.
  • В течении как минимум четырех недель после введения Евросоюзом и странами G7 «ценового потолка» на российскую нефть, Москва продавала ее по средней цене $74 за барр. и получала гораздо большую прибыль, чем рассчитывали на Западе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

     
Вчера 00:24
Евросоюз согласовал 10-й пакет санкций против России
Вчера 00:24
В Белгороде и области сработала система ПВО, сообщил губернатор Гладков
24.02 22:53

Канада также объявила о новых санкциях против России. Под ограничения попали Юрий Борисов, Андрей Белоусов, Надежда и Мария Кириенко (члены семьи первого замглавы АП Сергея Кириенко), Валерий Зорькин, Илья и Светлана Медведевы (сын и жена Дмитрия Медведева), Андрей Мельниченко. Всего в санкционный список добавили 122 человека.

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