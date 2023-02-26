В Тинькофф Банке заявили, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов и заверили, что подготовились к такому сценарию.

«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — добавили в банке.

В Альфа-Банке отметили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в финансовой организации.

В Росбанке также считают, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщили в банке.