Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 368-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
- Президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в котором нуждается Киев; перечень рассмотрит посетившая украинскую столица группа конгрессменов-республиканцев США, пишет CNN со ссылкой на источник.
- Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.
- Украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».
В Тинькофф Банке заявили, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов и заверили, что подготовились к такому сценарию.
«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — добавили в банке.
В Альфа-Банке отметили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в финансовой организации.
В Росбанке также считают, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщили в банке.
Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры, включая: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника по обвинению в подготовке теракта.
По версии обвинения, вечером 23 февраля подросток пошел в сторону военкомата с коктейлем Молотова и зажигалкой.
«Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
Швейцария не может претендовать на посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, так как присоединилась к санкциям в отношении России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
«Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — сказала она.
Совет ЕС раскрыл детали новых санкций против России:
- Под санкции попали три российских банка, их названия в заявлении Совета ЕС не уточняются. Bloomberg писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.
- ЕС расширяет ограничения на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров, включая электронику, специализированные транспортные средства, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть использованы военными — например, краны и антенны.
- Санкции вводятся в отношении 96 организаций в связи с экспортом товаров двойного назначения.
- В санкционный список попали семь иранских производителей дронов.
- ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.
- Вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта.
- ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic.
- Россиянам запретили занимать руководящие должности на стратегически важных для ЕС предприятиях.
- ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части объектов СПГ).
- ЕС вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах попавших в санкционные списки физических и юридических лиц.
В 1946-м «архитектор холодной войны» Джордж Кеннан отправил госсекретарю США телеграмму с планом сдерживания СССР. Экс-посол Британии в США Дэвид Мэннинг (1990-1993 годы) и бывший глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл (при Тони Блэре с 1995 по 2007 годы) в колонке для Financial Times попытались составить новую телеграмму, соответствующую духу времени.
Авторы статьи отмечают, что новая телеграмма наверняка содержала бы призыв к Вашинтону «четко заявить о своей готовности применить силу». При этом они отмечают, что некоторые россияне верят в то, что Запад хочет их уничтожить.
При разработке нового подхода к отношениям с Москвой важно проводить различие между президентом Владимиром Путиным и Россией, отмечают Пауэлл и Мэннинг. Они напоминают, что автор первой «длинной телеграммы» считал, что враждебность Сталина к Западу «не отражает естественное мировоззрение русских людей», которых он охарактеризовал как «прежде всего стремящихся жить в мире».
«Мы должны показать им, что мы верим, что будущее России — это будущее крупной европейской страны, а не более слабого партнера в путинском «союзе неравных» с Китаем», — говорится в статье.
«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это, практически, будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В ночь с 24 на 25 февраля беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в результате была незначительно повреждена шахта лифта в доме под номером 12-б на улице Ленина, еще один взрыв произошел рядом с 17-м домом на той же улице. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подвел итоги первого года военной операции на Украине. Основные тезисы из статьи бывшего премьера и экс-президента в журнале «Национальная оборона»:
- России противостоит «практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», но Москва сильнее;
- Прошедший год сплотил россиян и избавил от иллюзий относительно «демократического» Запада;
- Общий объем военной помощи США для Украины скоро достигнет $50 млрд. Таким образом Вашингтон пытается «измотать» Москву, Киев получил более, чем достаточно, вооружений, чтобы затянуть конфликт;
- Сдерживающим фактором для «горячих голов при погонах натовского образца» выступает ядерный потенциал России. Оружия у Москвы достаточно — предприятия ОПК нарастили производство в десятки раз;
- «Что дальше? Уверен, что для нас самое главное — сохранить дух гражданского единения, который мы видим в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. И перейти к нормальной жизни, ориентированной прежде всего на созидание. Обеспечить стабильность, благополучие и процветание новым территориям в составе России, миллионам их жителей. Укрепить дальнейшее сотрудничество со странами-партнерами, которое успешно развивается сейчас», — подытожил Медведев.
На Украине погиб американец Эндрю Питерс, он служил в интернациональном легионе территориальной обороны. Питерсу было 28 лет, в легион он вступил в октябре прошлого года, а в 2014-м проходил службу в Афганистане.
Главное к 9:00:
- Президент США Джо Байден в интервью ABC допустил, что Украина может вернуть контроль над Крымом, но это произойдет не сразу.
На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы». Он сказал, что Соединенные Штаты не будут ничего диктовать Украине, и именно Киев определяет, собирается ли он установить контроль над полуостровом и другими утраченными территориями.
- Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC. Он назвал нерациональной идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта, который является «абсолютно несправедливой войной для Украины».
- Китай, хотя и призывает к мирным переговорам для решения конфликта Москвы и Киева, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки. Ранее газета писала, что Вашингтон думает над тем, чтобы обнародовать разведданные.
- Администрация президента США Джо Байдена считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия, в частности на Украине, является низкой, сообщает Politico. По словам источников издания, такую позицию изложил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов.
- Сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Джеймс Риш (республиканец) призвали администрацию президента Джо Байдена запретить авиакомпаниям, в том числе китайским, совершающим рейсы в США, пролетать над территорией России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо членов сената, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу, а также советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.
- В течении как минимум четырех недель после введения Евросоюзом и странами G7 «ценового потолка» на российскую нефть, Москва продавала ее по средней цене $74 за барр. и получала гораздо большую прибыль, чем рассчитывали на Западе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.
Канада также объявила о новых санкциях против России. Под ограничения попали Юрий Борисов, Андрей Белоусов, Надежда и Мария Кириенко (члены семьи первого замглавы АП Сергея Кириенко), Валерий Зорькин, Илья и Светлана Медведевы (сын и жена Дмитрия Медведева), Андрей Мельниченко. Всего в санкционный список добавили 122 человека.