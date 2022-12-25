Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 305-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Россия рассчитывает, что «в конечном счете разум восторжествует» и Москва с Западом начнут переговоры о разморозке заблокированных активов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Asharq News.
«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Запорожской области завершают строительство оборонительных сооружений, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.
«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.
Главное за ночь:
- Конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится и в следующем году, в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Iha.
- На Украине утвердили список военных, которые будут проходить обучение по управлению американскими системами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
- Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2,5 тыс. бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт для помощи на фоне проблем с энергетикой из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов.
Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона. Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными для последующего обвинения России, это «отвратительная провокация», заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Украинские власти обвинили в ударе Россию.
При обстреле погибли десять человек, еще 55 получили ранения, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, среди раненных есть шестилетний ребенок, рассказал назначенный Киевом глава города Ярослав Янушевич.
В селе Щетиновка в Белгородской области, расположенном у границы с Украиной, 14-летний подросток наступил на «неустановленный предмет», который взорвался. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что в России может появиться детский кешбэк для тех, чьи отцы участвуют в военной операции на Украине.
«Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан… Они зарезервировали, сейчас ждут от нас предложение сформулированное, мы с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю. Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано», — сказал «РИА Новости» Тарбаев.
Дмитрий Рогозин и еще двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе, сообщил РБК помощник Рогозина. Он добавил, что бывшему главе «Роскосмоса» через несколько дней будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка.
«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал РБК помощник Рогозина.
Еще двое пострадавших военных советников продолжают в тяжелом состоянии находиться в Донецке, третий — перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.
На Украине урожай зерновых по итогам 2022 года снизился примерно на 40%, заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.
Предполагается, что урожай в этом году составит 65-66 млн т. В прошлом году, по данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур составил 107,38 млн т. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко указывал, что это был рекордный показатель за всю историю Украины.
Брифинг Министерства обороны России:
- На Купянском направлении артиллерия атаковала силы двух механизированных бригад ВСУ, Украина потеряла до 50 военных.
- На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по силам бригады теробороны Украины и десантной бригады ВСУ, убиты более 40 украинских военнослужащих.
- На Донецком направлении российские войска наступали, уничтожена тактическая группа иностранных наемников. Общие безвозвратные потери Украины на этом направлении составили до 60 человек.
- На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия атаковали силы механизированной бригады ВСУ, потери Украины оцениваются в более 40 человек.
- Нанесены удары по пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области и склад вооружений в той же области.
- Авиация ВСК России сбила самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8. Силы ПВО сбили еще один украинский Ми-8 в ДНР.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, может ли конфликт на Украине затянуться на десятилетия, сказал, что такая опасность есть.
Он подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено.
Журналист Magyar Nemzet сказал Орбану, что Венгрию в СМИ часто воспринимают как пророссийскую страну, но тот ответил, что «мы провенгерские». Он подчеркнул, что на вопрос «на хорошей или плохой стороне истории» находятся власти страны правильный ответ — «на провенгерской стороне».
Бывший премьер Италии Марио Драги заявил, что, по его мнению, перспективы мира на Украине сложны: «Кремль пока показал, что не хочет мира», считает он. Драги добавил, что «только президент Путин» может положить конец боевым действиям.
Украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, повреждены три частных дома, поселок обесточен.
Александр Лукашенко вылетел в Москву, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Как ранее сообщали в Минске, Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина, где проходит отбор кандидатов на полет в космос от Белоруссии.
Помимо этого Лукашенко будет присутствовать в неформальной встрече глав государств стран СНГ. Она состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
В Воронежской области три минуты звучали сирены гражданской обороны. В региональном правительстве объяснили, что проводилась тренировка сил и средств защиты населения. «В Воронеже все спокойно, как и было», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Воронежа.
Японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance с 1 января прекратят страхование от военных рисков для судов, проходящих через российские воды, пишет Nikkei. О своем решении они уже начали уведомлять судовладельцев. Это означает, что покрытие ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке.
Судовладельцы обязаны оформлять дополнительную страховку от военных рисков в случае прохода через российские или украинские воды. Ее отсутствие делает плавание в российских водах слишком рискованным для большинства операторов и может повлиять на импорт Японией сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Сахалин-2» и из других стран, пишет газета.
Полицейские задержали с начала декабря в Херсонской области восьмерых подозреваемых в участии в диверсионно-разведывательных группах ВСУ, сообщили в областном ГУ МВД.
Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. По его словам, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. тонн нефти в декабре 2022 года, а в следующем году — 3 млн тонн. От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, добавил Токарев, не уточнив, о каком объеме идет речь.