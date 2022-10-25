Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Нет никаких изменений в решении верховного главнокомандующего, что никакие американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины», — сказал Кирби.

Так он отреагировал на сюжет телеканала CBS, в котором командир элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США заявил о готовности «зайти на территорию Украины». Почти 5 тыс. военнослужащих дивизии были переброшены этой осенью в Румынию. В Европе 101-я дивизия оказалась впервые почти за 80 лет со времен высадки в Нормандии.