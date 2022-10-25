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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 244-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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10:05
Член Общественной палаты Александр Малькевич сообщил, что в результате взрыва заминированного автомобиля возле телецентра в Мелитополе пострадали пять сотрудников местной телекомпании «ЗаТВ». Мощность взрывного устройства составила 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.
08:50
Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе. Власти города сообщили агентству «РИА Новости», что у здания запорожской телекомпании «ЗАТВ» взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Источник агентства указывал, что произошел взрыв автомобиля. 
08:21
По данным Bloomberg, Еврокомиссия хочет договориться с Великобританией о введении общего с ЕС потолка цен на российский газ. Кроме того, изучается возможность введения повышенной цены на экспорт электроэнергии за пределы Евросоюза, однако такие действия запрещены несколькими международными соглашениями с партнерами.
07:34
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, пишет Der Spiegel.

Вечером 25 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе поездка президента была отменена из соображений безопасности.

Штайнмайер первоначально планировал поездку в Киев в апреле вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и главами государств стран Балтии. Однако украинское правительство отменило его визит. 
07:23

Всемирный банк выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине для покрытия расходов, возникших в результате военных действий. Деньги были выданы под гарантии Великобритании. 

Общий объем средств, выделенных Украине по линиии Всемирного банка, уже превысил $13 млрд.

07:19

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Нет никаких изменений в решении верховного главнокомандующего, что никакие американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины», — сказал Кирби.

Так он отреагировал на сюжет телеканала CBS, в котором командир элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США заявил о готовности «зайти на территорию Украины». Почти 5 тыс. военнослужащих дивизии были переброшены этой осенью в Румынию. В Европе 101-я дивизия оказалась впервые почти за 80 лет со времен высадки в Нормандии.

Вчера 22:31

В Брянской области взрывное устройство сработало на железной дороге, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал губернатор.

Вчера 21:28

Белый дом США объявил, что Вашингтон не намерен вести переговоры с Россией без участия Киева. Также там предупредили Москву о «последствиях» в случае применения «грязной бомбы» или ядерного оружия. При этом там указали, что не видит свидетельств намерений России применять ядерный заряд.

Вчера 21:25

Дмитрий Рогозин разместил в Telegram фотографию, на которой он в военной форме стоит возле военной техники. Он написал, что находится в Запорожской области на передовой. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», - написал он.

Вчера 21:07

Российские инспекторы существенно задерживают проверку судов с зерном, из-за этого в очереди у пролива Босфор застряло более 165 сухогрузов, говорится в заявлении МИД Украины.

«Есть основания полагать, что задержки с проверками судов зерновой инициативы со стороны России политически мотивированы», — отметили в ведомстве.

По его данным, задержки с проверками не позволили Киеву экспортировать дополнительные 3 млн т зерна.
 

Вчера 20:38

Директора лицея в Купянском районе Харьковской области (до сентября район находился под контролем российских военных) обвинили в коллаборационизме, сообщает офис генпрокурора Украины.

Следствие считает, что педагог по указанию главы администрации поселка Великий Бурлук, где расположено учебное заведение, внедряла там российские образовательные стандарты с обучением на русском языке по учебникам из России.

Вчера 20:14

На фоне рекордной инфляции в Европе почти три четверти потребителей начали снижать траты на предметы повседневного обихода и продукты питания, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию IRI. Исследователи опросили 3 тыс. потребителей по всему миру.

По данным экспертов, 71% потребителей на ключевых европейских рынках «существенно изменили» свой подход к покупкам, 58% сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% начали тратить личные сбережения и брать кредиты для оплаты счетов.

Ананда Рой, старший вице-президент IRI, полагает, что с учетом дальнейшего роста цен ситуация ухудшится. По ее словам, европейские потребители испытывают «усталость от инфляции», вынуждены прибегать к стратегии «совладающего поведения» (coping behavior, метод позволяет адаптироваться к стрессу), чего не было со времен 1970-х и 1980-х годов. Это включает пропуск приемов пищи, переход на дисконтные продуктовые сети, покупку товаров собственных торговых марок магазинов, которые дешевле аналогов, а также товаров с истекшим сроком годности.
 

Вчера 20:06
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу почетного президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке в Россию украинских авиадвигателей, передает УНН.
Вчера 19:51

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления, что Украина готовится использовать «грязные бомбы» на своей собственной территории, за которую «так упорно борется».

Москва в последние дни неоднократно заявляла, что Киев готовится применить «грязную бомбу». Сергей Лавров сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни в Совбезе ООН.

Вчера 19:33

В больницах Украины отныне будут официально работать капелланы (военные священники). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрава.

«В Национальный классификатор медицинских интервенций НК 026:2021 включен такой вид вмешательства по поддержке пациентов, как духовная опека, что, в частности, является неотъемлемой составляющей паллиативной помощи в соответствии с порядком оказания паллиативной помощи, утвержденного приказом Минздрава», — говорится в сообщении.

Вчера 19:15

Решение о призыве отца трех детей из Красноярского края Романа Гераськина пересмотрели, сообщила РБК супруга мобилизованного Мария.

Она рассказала РБК, что ей сегодня позвонили из военкомата и Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оповестили, что ее мужа Романа вернут домой. Время возвращения супруга, как уточнила женщина, зависит от подготовки документов. Гераськин пока находится в воинской части в Новосибирске.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что поручил краевому военкому незамедлительно вернуть домой всех мобилизованных отцов троих детей.

Вчера 18:50

По инициативе нижегородского губернатора Глеба Никитина в пунктах сбора мобилизованных в Мулино (Нижегородская область) и Клинцах (Брянская область) начали работу «Поезда здоровья». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Принял это решение после того, как в ходе рабочей поездки в Костромскую область лично оценил эффективность мобильной медицины на полигоне в Песочном. Востребованность таких поездов высокая», — сказал Никитин.

Фото:пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор отметил, что в Клинцах работают 4 медицинских модуля и 13 медицинских специалистов. В Мулино — 3 медицинских модуля и 12 медицинских специалистов. В составе поездов — мобильная стоматология, лаборатория, флюорограф.

Вчера 18:44

Сергей Лавров назвал несерьезными заявления о том, что Москва может сама применить «грязную бомбу».

«Я могу сказать, что сегодня или завтра в СБ ООН этот вопрос тоже будет обсуждаться. Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки, и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского — это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне. Это подход, который мы поддержали», — сказал он.

Вчера 18:28

Служба безопасности Украины опубликовала прослушку телефонных переговоров почетного президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в поставке вертолетных двигателей в Россию.

Из этих аудиозаписей следует, что человек с голосом, который СБУ представляет как голос Богуслаева, незадолго до спецоперации и после ее начала вел переговоры о поставке в Россию двигателей для нескольких типов боевых вертолетов, а также других запчастей.

В одном из фрагментов мужчина высказал надежду, что российская армия лишь придет, «выгонит [президента Украины Владимир Зеленского] и уйдет». Он также упоминает обстрел завода «Мотор Сич» «Искандерами» и заявляет, «что мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно, мы все понимаем».

Вчера 18:11

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как и ранее с британским коллегой Энтони Радакином, Герасимов обсудил с Милли ситуацию с возможным применением Украиной «грязной бомбы», отметили в Минобороны.

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