Глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что сейчас решается, будет ли мир справедливым или в нем будет один гегемон, который заставляет всех следовать его правилам.

«Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Реакцию стран Запада на проводимые в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вступлении в состав России он назвал истерикой, а само голосование назвал ответом на призыв Зеленского к русским убираться с Украины.