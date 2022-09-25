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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 214-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:47
Украинские власти разрабатывают несколько сценариев наступления ВСУ в Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. В планах Киева — форсирование реки Днепр, утверждает он.
08:46
Все стороны конфликта на Украине могут обсудить варианты решения на трех саммитах, которые пройдут в Юго-Восточной Азии в ноябре. Такую идею предложил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай. Он предложил лидерам стран конфликта обсудить ситуацию на саммите АСЕАН в Пномпене, встрече G20 на Бали и АТЭС в Бангкоке.

 
08:45
В Белгородской области отменили призыв 75 человек в рамках частичной мобилизации после поступивших жалоб, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, жалобы были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий.

 
08:45
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о возможном перетекании конфликта на Украине в новую мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.
 
Вчера 21:26

Студентам, которые получают первое высшее образование, предоставлена отсрочка при частичной мобилизации, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Отсрочку получат как те, кто учится очно, так и те, кто проходит обучение в очно-заочной форме. Кроме того, отсрочка предусмотрена и для впервые получающих среднее профессиональное образование.

Вчера 21:16

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), к 21:09 мск всего в России на несогласованных акциях против частичной мобилизации были задержаны свыше 743 человек, из них минимум 373 в Москве, в Петербурге — 123.

Накануне московская прокуратура выпустила предупреждение, в котором призвала горожан не ходить на несогласованные акции и напомнила, что участникам может грозить административная и уголовная ответственность. Столичное МВД также заявило «о недопустимости участия в несогласованных публичных мероприятиях».

Вчера 20:54

Глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что сейчас решается, будет ли мир справедливым или в нем будет один гегемон, который заставляет всех следовать его правилам.

«Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Реакцию стран Запада на проводимые в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вступлении в состав России он назвал истерикой, а само голосование назвал ответом на призыв Зеленского к русским убираться с Украины. 

Вчера 20:08

Владимирский губернатор Александр Авдеев пообещал, что все, кого мобилизовали по ошибке, вернутся домой.

«В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Проверяем каждое, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что многие сообщения «носят откровенно провокационный характер» и посоветовал сохранять спокойствие и критическое мышление.

Вчера 19:24

Минцифры выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева предоставлять отсрочку только тем ИТ-специалистам, которые работают в сфере военного назначения.

«С учетом введенных ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он отметил, что по решению Минобороны не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных ИТ-организаций, имеющие «соответствующее высшее образование» и непосредственно участвующие в разработке и поддержке ИТ-решений.

Глава СПЧ ранее раскритиковал решение об отсрочке. «Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах», — написал он.

Вчера 17:59

Губернатор Севастополя Развожаев пообещал разобраться со случаями призыва по ошибке в ходе частичной мобилизации.

«Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил, такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — написал он в своем телеграм-канале.

Задавать вопросы и оставлять жалобы он посоветовал по номеру 112 или в комментариях под своим постом.

Он также сообщил, что при мобилизации не проводится медкомиссия. «Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу — ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии», — сообщил губернатор.

Вчера 17:26
МВД Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в сторону Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». В ведомстве заявили, что движение там сильно затруднено – в очереди на границе стоят 2,3 тыс. машин.
Вчера 16:23

Глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался министру обороны Сергею Шойгу на «палочный» подход военкоматов к частичной мобилизации.

«Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план». У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — рассказал Фадеев.

Он призвал не допускать случаев, «которые могут подорвать доверие народа» и в качестве примеров привел сообщения о мобилизации 70 многодетных отцов в Бурятии (позже их отпустили, на ситуацию обратил внимание губернатор), призыв медсестер и акушерок в Свердловской области «без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования» (об этом сообщала журналистка Ксения Собчак), мобилизацию не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области («Осторожно, новости» писали об этом со ссылкой на дочь мужчины) и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области.



 

Вчера 15:58

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит в УК изменения и ужесточает наказание для военнослужащих по ряду статей «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

  • За повреждение или уничтожение военной техники в таком случае грозит до пяти лет лишения свободы (вне периода — до двух лет). 
  • Наказание за оставление части или неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК): самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы (в иных обстоятельствах — до одного года); от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трех; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет.
  • Наказание за неисполнении подчиненным приказа начальника составит от трех до десяти лет.
  • Также в УК появится статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1 до 10 лет лишения свободы) и мародерстве (ст. 356.1, до пяти лет)


 

Вчера 15:12

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта Александра Ермолаева из Вольска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено», — заявили в пресс-службе.

Ранее дочь мужчины сообщила Mash, что 21 сентября ему пришла повестка, он пришел в военкомат, где ему выдали форму и отправили в пункт сбора.

Вчера 13:44

Главное из брифинга Минобороны России:

  • Ведомство сообщило о ракетном ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки в Николаевской области. По данным Минобороны, погибли до 300 выступающих на стороне Украины бойцов.
  • В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».
  • Над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС.
  • Уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики и норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР» в районе населенного пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области.
Вчера 13:28

Регионы продолжают назначать выплаты для мобилизованных или членов их семей:

  • В Кабардино-Балкарии мобилизованным пообещали 25 тыс. руб. ежемесячно. При ранении, контузии или травме, в зависимости от тяжести военнослужащие получат от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. В случае смерти власти региона доплатят семье 1 млн руб.
  • В Адыгее мобилизованные и контрактники получат единовременную выплату в 100 тыс. руб.
  • В Сахалинской области семьям мобилизованных единоразово выплатят 300 тыс. руб.
  • В Якутии разовая выплата составит 200 тыс. руб., среди других мер — бесплатное питание детям мобилизованных, которые участя в 5-11 классах, целевое обучение в вузах и ссузах, путевки в оздоровительные лагеря.
Вчера 12:49

Кадровые перестановки в Минобороны: отвечавший за материально-техническое обеспечение замминистра Дмитрий Булгаков освобожден от должности, его пост получил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны заявили, что Булгаков переходит на другую работу.

Вчера 12:12

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Глава Якутии Айсен Николаев признал, что в регионе призывали в рамках частичной мобилизации людей, «которые не должны призываться согласно указу президента».

«Есть случаи призыва неслуживших, есть случаи когда с четырьмя детьми люди призваны. Их сейчас возвращают уже по нашей просьбе из Хабаровска», — сказал он.

Николаев призвал усилить взаимодействие военкоматов на местах с органами местного самоуправления.

Вчера 10:56

Член ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что в регионе уничтожена украинская диверсионная группа, которая, по его словам, накануне на двух внедорожниках прорвалась через линию соприкосновения в районе Полог и направилась в сторону Розовки.

Вчера 09:49

Приложение картографического сервиса 2ГИС пропало из AppStore. В Google Play оно все еще доступно. Основным владельцем сервиса является Сбербанк, который приобрел 72% компании в 2020 году.

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