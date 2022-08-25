Меру пресечения экс-мэру Екатеринбурге Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации армии, изберет суд в Екатеринбурге. В Москву его этапировать не будет, сообщил адвокат Владислав Идамжапов, которого цитирует ТАСС.

«Действительно, как было указано в релизе МВД, Евгений Вадимович задержан, но доставлять в Москву его не будут», — сказал он.