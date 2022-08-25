Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 182-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Среди подписавших — Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Молдавия, Южная Корея, Турция, США, Британия и другие сттраны.
В этом заявлении страны-члены ООН призвали Россию к немедленному прекращению военных действий на Украине.
«В случае остановки ЗАЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — сказал он.
В новый пакет американской военной помощи войдут шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, сообщает Bloomberg.
Источник агентства уточнил, что эти комплексы пока еще не произведены. В пакет помощи также войдут 245 тысяч снарядов 155-мм калибра, 65 тысяч мин 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время неформального комментария для журналистов показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные в Донбассе.
Режим продлили до 8 сентября, он распространяется на города Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также на Джанкойский и Красноперекопский районы на севере полуострова. Кроме того, желтый уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, Минздрава, Минэнерго и других республиканских ведомств.
Российская спецоперация на Украине носит превентивный характер, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области.
«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и какие-нибудь их безумные начальники — эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня, — примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — сказал Медведев.
Владимир Зеленский предложил провести «саммит будущего», с инициативой которого в прошлом году выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, на Украине.
«Было бы символично, если бы этот саммит прошел в Украине, потому что именно на территории Украины решается будущее мира, будет ли у нас будущее вообще», — сказал Зеленский на заседании Совбеза ООН.
Меру пресечения экс-мэру Екатеринбурге Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации армии, изберет суд в Екатеринбурге. В Москву его этапировать не будет, сообщил адвокат Владислав Идамжапов, которого цитирует ТАСС.
«Действительно, как было указано в релизе МВД, Евгений Вадимович задержан, но доставлять в Москву его не будут», — сказал он.
Церемония вручения премии ТЭФИ в 2022 году не состоится. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В мае он говорил, что церемония отложена до окончания военной операции на Украине. Он предполагал, что она пройдет «ближе к концу года». «Вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — отмечал Швыдкой тогда.
Россия готова предоставить делегации МАГАТЭ гарантии безопасности для посещения Запорожской АЭС, сообщил постпред в ООН Василий Небензя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на съезд религиозных лидеров, так что его встреча там с папой Римским Франциском не состоится, сообщил «РИА Новости» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Он добавил, что новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска не может проходить на полях даже такого важного мероприятия, как VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. «Она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения», — сказал собеседник агентства.
Источники агентства Bloomberg в администрации США сообщили, что в новый пакет американской помощи Украине стоимостью в $2,98 млрд, включены шесть ракетных зенитных комплексов NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems), аналогичные тем, которые американские военные используют для защиты воздушного пространства над Вашингтоном и Белым домом. Ранее две таких системы уже были переданы Украине.
В пакет помощи не войдут дополнительные системы залпового огня HIMARS, отмечает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.
США также поставят Украине:
- 245 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 60 тыс. мин для минометов калибром в 120 мм;
- радары для борьбы с артиллерией U24;
- системы разведки и наблюдения с воздуха;
- ракетные системы с лазерным наведением.
Министры иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе обсудят новые меры поддержки Украины и возможные визовые ограничения против россиян, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Как Евросоюз, мы должны понять, что еще мы можем сделать для поддержки Украины <...>. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны на следующей неделе в Праге. Обсуждаться будут, в том числе, вопросы виз для граждан России и возможное создание миссии для обучения украинских военных», — написал Боррель в своем блоге.
Великобритания может усложнить процесс выдачи виз россиянам, но не будет вводить полного визового запрета для граждан России, так как не считает такую меру правильной. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Я определенно думаю, что мы можем ужесточить условия выдачи виз. Я не уверен, что прямой запрет — это правильный путь», — сказал Уоллес в интервью радио Би-би-си.
Он отметил, что ему «не нравится наблюдать, как жены олигархов или жены российских высокопоставленных чиновников отдыхают в Греции, на юге Франции или на суперяхтах по всему миру». «Я считаю, что это очень неправильно», — добавил министр.
IKEA не собирается пока продавать свой бизнес в России и не ищет покупателя на него, рассказал источник РБК близкий к московским властям. Она планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, при этом около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.
Склады и магазины останутся закрытыми до возвращения компании в Россию, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.