Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 488-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — за два дня до того, как он объявил о своем «марше справедливости», сообщает The New York Times.
- Представители властей США в субботу, 24 июня, звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне разворачивающихся в России событий с ЧВК «Вагнер», сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.
- В подконтрольном Украине городе Запорожье ночью прогремел взрыв, сообщают ТСН и «Суспiльне». Там была объявлена воздушная тревога.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Плехово в Суджанском районе, в результате чего отсутствует электричество в Плехово, Гуево и Горнале. «Также в селе Плёхово в здании школы выбиты окна, пострадало три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи. Нанесён ущерб легковому автомобилю. Никто из жителей не пострадал», - написал он в Telegram.
Владимир Рогов сообщил о попытке ракетного обстрела Бердянска со стороны ВСУ. «Система ПВО ВС РФ перехватила и сбила все ракеты. Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», - написал он в Telegram.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер». «Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет», - сообщил он в Telegram.
Роскомнадзор ограничил доступ к сообществам ЧВК «Вагнер» в социальных сетях «Вконтакте и «Одноклассники». Агентству ТАСС в ведомстве это объяснили необходимостью пресечь распространение призывов к участию в вооруженном мятеже.
Владимир Путин подписал закон о штрафах и аресте до 30 суток за нарушение режима военного положения.
Совет безопасности Белоруссии сообщил, что эта страна «была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО». «Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу. Даже, если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе», - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о безуспешных попытках ВСУ наступать на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Так, в районе Времевского выступа отражены три атаки в районах Макаровки, Новоселки и Левадного. В районе Новополя и Новодаровки уничтожены два танка и шесть бронированных машин.
В военном ведомстве сообщили об ответе на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив. По словам Конашенкова, накануне в районе Староконстантинова (Хмельницкая область) был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.
Министерство обороны сообщило о том, что минувшей ночью высокоточными оружием был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». «Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», - сказал Игорь Конашенков.
Корреспондент телеканала RT Роман Косарев сообщил о взрыве в районе штаба Южного военного округа в Ростове и последовавшей стрельбе.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронеже. «На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», - написал он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника закрывается въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. «Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором», - сообщил он в Telegram.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» «гнусным предательством». «Я ни раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра… Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!»
Гусев сообщил о том, что «в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал недостоверной информацию о продвижении колонн военной техники по территории региона. «Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», - написал он в своем Telegram.
О поддержке президента объявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
О поддержке президента объявили глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Путин назвал происходящее «отступничеством и ударом в спину». «То, с чем мы столкнулись, это предательство, измена своему народу. Любая внутренняя смута – угроза государственности, удар по России, по нашему народу. Наши действия будут жесткие. Те, кто встал на пути шантажа, ответят перед законом и перед народом», - пообещал президент в своем обращении.