Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» «гнусным предательством». «Я ни раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра… Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!»