Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Politico узнало о нежелании ЕС наказывать третьи страны за помощь России Политика, 10:21
В трех городах России возобновили автобусное сообщение Политика, 10:15
Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Финляндия Политика, 10:00
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 09:55
В Калужской области сняли ограничения на движение личного транспорта Политика, 09:26
Красные и голубые поезда: 8 книг от главы Unilever в России и Беларуси Pro, 09:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Крыму обратятся в КС для отмены решения о передаче полуострова УССР Политика, 09:12
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 09:09
Токаев провел заседание Совбеза из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России Политика, 09:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Google понизил в поисковой выдаче СМИ на кириллице в Казахстане Технологии и медиа, 09:00
Богатства Святого престола: как устроена экономика Ватикана Pro, 08:59
В Тольятти загорелся пельменный цех Общество, 08:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 488-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:04

Главное за ночь:

  • Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — за два дня до того, как он объявил о своем «марше справедливости», сообщает The New York Times.
  • Представители властей США в субботу, 24 июня, звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне разворачивающихся в России событий с ЧВК «Вагнер», сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.
  • В подконтрольном Украине городе Запорожье ночью прогремел взрыв, сообщают ТСН и «Суспiльне». Там была объявлена воздушная тревога.
     
Вчера 17:09

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Плехово в Суджанском районе, в результате чего отсутствует электричество в Плехово, Гуево и Горнале. «Также в селе Плёхово в здании школы выбиты окна, пострадало три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи. Нанесён ущерб легковому автомобилю. Никто из жителей не пострадал», - написал он в Telegram.

Вчера 16:38

Владимир Рогов сообщил о попытке ракетного обстрела Бердянска со стороны ВСУ. «Система ПВО ВС РФ перехватила и сбила все ракеты. Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», - написал он в Telegram.

Вчера 16:35

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер». «Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет», - сообщил он в Telegram.

Вчера 16:26

Роскомнадзор ограничил доступ к сообществам ЧВК «Вагнер» в социальных сетях «Вконтакте и «Одноклассники». Агентству ТАСС в ведомстве это объяснили необходимостью пресечь распространение призывов к участию в вооруженном мятеже.

Вчера 16:00

Владимир Путин подписал закон о штрафах и аресте до 30 суток за нарушение режима военного положения.
 

Вчера 15:42

Совет безопасности Белоруссии сообщил, что эта страна «была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО». «Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу. Даже, если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе», - говорится в сообщении.

Вчера 14:45

В Минобороны рассказали о безуспешных попытках ВСУ наступать на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Так, в районе Времевского выступа отражены три атаки в районах Макаровки, Новоселки и Левадного. В районе Новополя и Новодаровки уничтожены два танка и шесть бронированных машин.

Вчера 14:30

В военном ведомстве сообщили об ответе на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив. По словам Конашенкова, накануне в районе Староконстантинова (Хмельницкая область) был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

Вчера 14:17

Министерство обороны сообщило о том, что минувшей ночью высокоточными оружием был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». «Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», - сказал Игорь Конашенков.

Вчера 13:59

Корреспондент телеканала RT Роман Косарев сообщил о взрыве в районе штаба Южного военного округа в Ростове и последовавшей стрельбе.

Вчера 13:04

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронеже. «На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», - написал он в Telegram.

Вчера 12:25

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника закрывается въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. «Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором», - сообщил он в Telegram.

Вчера 11:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» «гнусным предательством». «Я ни раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра… Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!»

Вчера 11:46

Гусев сообщил о том, что «в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия».

Вчера 11:28

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал недостоверной информацию о продвижении колонн военной техники по территории региона. «Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», - написал он в своем Telegram.

Вчера 10:45

О поддержке президента объявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вчера 10:20

О поддержке президента объявили глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Вчера 10:12

Что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»

Вчера 10:08

Владимир Путин назвал происходящее «отступничеством и ударом в спину». «То, с чем мы столкнулись, это предательство, измена своему народу. Любая внутренняя смута – угроза государственности, удар по России, по нашему народу. Наши действия будут жесткие. Те, кто встал на пути шантажа, ответят перед законом и перед народом», - пообещал президент в своем обращении.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter