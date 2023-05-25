Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В соответствии с действующим законодательством, не решен пока вопрос с оружием. Обсуждали вопрос в Грайвороне, <...> было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать, но ищем сейчас законное основание <...>, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски», — сказал Гладков (цитата по ТАСС).