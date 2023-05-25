Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 456-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сеул рассмотрит возможность передачи Украине боеприпасов после изучения ситуации на местах, однако пока таких поставок нет. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ён, передает Yonhap.
«Сейчас мы предоставляем Украине гуманитарную и финансовую помощь... Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов. — РБК) после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций», — заявил Чо Тхэ Ён.
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты украинских войск в районе поселка Первомайского в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Минобороны также отчиталось об уничтожении семи артиллерийских орудий и трех минометов ВСУ. Российская авиация нанесла удар по группе украинских войск на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Для уничтожения артиллерии и бронетехники ВСУ на Донбассе российские вооруженные силы применяли РСЗО «Ураган».
Ночью военные отразили атаку дронов на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.
«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — написал он.
Над Валуйским городским округом в Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле погранперехода в селе Козинка Грайворонского городского округа.
«Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — написал он в телеграм-канале.
Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В соответствии с действующим законодательством, не решен пока вопрос с оружием. Обсуждали вопрос в Грайвороне, <...> было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать, но ищем сейчас законное основание <...>, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски», — сказал Гладков (цитата по ТАСС).
Решение о поставках Киеву истребителей F-16 пока не принято, оно будет зависеть от ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты. Когда и как это произойдет, еще предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая как развивается война и как меняется ситуация на земле», — сказал Столтенберг.
Банк России продлил еще на шесть месяцев, до конца 2023 года, возможность для кредитных организаций не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию». Речь идет о перечне собственников банка и структуре владения, составе правления, совета директоров и иных органов управления, а также об условиях реорганизации.
Ранее ЦБ анонсировал, что такие сведения о банках начнут публиковаться с 1 июля.
Журналисты попали под обстрел в Белгородской области около контрольно-пропускного пункта Грайворон, сообщает ТАСС.
Пострадавших нет. Журналисты успели уехать на машинах.
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского морского дрона, который пытался атаковать корабль «Иван Хурс» в Черном море.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что командующий ВСУ Валерий Залужный сегодня присутствовал на заседании Ставки, где озвучил свой доклад.
Владимир Путин обвинил Украину в том, что она одновременно называет Россию агрессором и при этом «кассирует деньги за транзит российского газа».
Минобороны сообщило об ударах по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Тимковка (Харьковская область), Стельмаховка, Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Торское, Григоровка, Угледар, Шевченко (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь, Каменское (Запорожская область). Среди уничтоженной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе один танк, две гаубицы «Мста-Б». Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Минобороны России: ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции.
Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее Босфора, заявляют в ведомстве.
Президент Владимир Путин установил единовременные выплаты семьям в размере 5 млн руб. в случае гибели сотрудников МЧС в зоне спецоперации, 3 млн руб. — в случае ранения, следует из указа главы государства.
«В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции <...>, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях», — говорится в документе.
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетит в Москву в пятницу, 26 мая. Об этом сообщил полномочный министр посольства Китая в России Лю Сюэсун на полях второго Евразийского экономического форума.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может запретить французской сети Decathlon продавать свои магазины в России поштучно, чтобы компания не пыталась «обойти обязательные условия продажи бизнеса», заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Cейчас Decathlon продает свои магазины по отдельности: в 2023 году компания реализовала пять точек в России.
«Я думаю, что этот процесс придется приостановить. Чтобы не получилось так, что торговая сеть пытается обойти обязательные условия продажи бизнеса. То есть избежать сделки, которая учитывает полную стоимость активов. Так ведь можно продать все магазины — каждый по отдельности — и покинуть страну, не предоставив своим покупателям дисконт в 50% и не выплатив отчисления в казну в 10% от суммы», — заявил Евтухов. По его словам, Decathlon необходимо принять более четкое решение: либо они остаются работать, либо уходят.
Представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ сообщил «РИА Новости», что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии.
По данным собеседника агентства, удар был нанесен вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. Дата нанесения удара не уточняется.
Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник «РИА Новости».
Российский парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это следует из распоряжения Владимира Путина, которым он назначил замминистра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента по этому вопросу в парламенте.
Соответствующее соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе.