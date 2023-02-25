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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 367-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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Вчера 22:53

Канада также объявила о новых санкциях против России. Под ограничения попали Юрий Борисов, Андрей Белоусов, Надежда и Мария Кириенко (члены семьи первого замглавы АП Сергея Кириенко), Валерий Зорькин, Илья и Светлана Медведевы (сын и жена Дмитрия Медведева), Андрей Мельниченко. Всего в санкционный список добавили 122 человека.

Вчера 21:30

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Париже начать мирные переговоры с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

По словам собеседников, за ужином в Елисейском дворце, резиденции президента Франции, Макрон напомнил, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны. Он отмечал, что Зеленский был «великим военачальником», но в конечном итоге ему придется принимать трудные политические решения.

Вчера 20:20

В «Мегафоне» заявили, что не понимают, по какой причине попали под экспортные ограничения США, но уверены, что для абонентов последствий не будет. «С учетом категории ограничений, в которую попала наша компания, мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами. Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется». Компания рассматривает возможность оспорить решение Министерства торговли США.

Вчера 19:36

Соединенные Штаты полагают, что в случае немедленного прекращения огня на Украине, Россия будет иметь достаточно времени для консолидации контроля над «захваченной территорией» и перевооружения своих сил. Об этом, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Члены Совета Безопасности не должны попасть в заблуждение призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак», — заявил госсекретарь.

Вчера 19:22

МИД отреагировал на китайские предложение по дипломатическому разрешению конфликта на Украине и заявил, что «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем».

Ведомство считает, что это подразумевает прекращение поставок Западом оружия Украине, завершение боевых действий и возвращение страны к нейтральному внеблоковому статусу, а также признание вхождения в состав России новых территорий, демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

Вчера 18:03

Госдеп также ввел санкции против главы ЛНР Леонида Пасечника и Артема Жоги и батальона «Спарта».

Вчера 17:54

Под санкции Госдепа США попали министры Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Александр Куренков, Ольга Любимова, Олег Матыцин, Максут Шадаев. Николай Шульгинов.

Вчера 17:46

Госдеп США вводит персональные санкции против губернаторов. В списке — глава Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора НАО Юрия Бездудного, главы Удмуртии Александра Бречалова, губернаторов Александра Буркова (Омская область), Романа Бусаргина (Саратовская), Андрея Чибиса (Мурманская), Михаила Дегтярева (Хабаровский край), Михаила Евраева (Ярославская область), Махмуда-Али Калиматова (Ингушетия), Бату Хасикова (Калмыкия) Олега Хорохордина (Республика Алтай), Владислава Ховалыга (Тува), Андрея Клычкова (Орловская область), Игоря Кобзева (Иркутская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), Натальи Комаровой (ХМАО), Вениамина Кондартьева (Краснодарский край), Валентина Коновалова (Хакассия), и другие.

Вчера 17:46

Соединенные Штаты начали публиковать новые санкционные списки против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково».

В санкционном списке Минфина США — 11 банков, включая «Уралсиб».

Также вводится пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.

Вчера 16:50
В городе Шебекино Белгородской области прошел обстрел, один из снарядов упал на детскую площадку, но не взорвался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки», — написал Гладков, уточнив, что пострадавших нет, а оперативные службы проводят разминирование территории.
Вчера 16:20

В Росатоме заявили РБК, что санкции Великобритании против руководства компании и ее «дочек» не способствует продуктивному сотрудничеству и, напротив, «ставят под угрозу международную ядерную безопасность».

«До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития», — заявили в компании.

Росатом пообещал продолжить исполнение всех контрактов, «пока это остается возможным».

Вчера 16:03
Украинский народ проявил «поистине выдающееся мужество и стойкость», говорится в заявлении короля Великобритании Карла III по случаю годовщины военных действий на Украине. Он выразил надежду, что проявление солидарности со всего мира «может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что вместе мы едины».
 
Вчера 15:34

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия депутатов от «Оппозиционной платформы» Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Лидерами ОПЗЖ были Юрий Бойко и Виктор Медведчук. После начала спецоперации в 2022 году партия была запрещена, Медведчука в апреле задержали украинские силовики, а осенью передали России в рамках обмена пленными.

Вчера 15:02

Москва предупредила, что в случае возможной провокации со стороны Украины в Приднестровье примет адекватные меры реагирования. Российский МИД заявил, что видит «значительное скопление» украинских военных и техники у границы с непризнанной республикой.

Молдавия не видит угроз у своих границ. В молдавском Минобороны заверили, что армия находится в штатном режиме, ведомство следит за всеми событиями и изменениями в регионе и на территории, «контролируемой Тираспольским режимом».

Вчера 14:40

Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2. Всего страна пообещала поставить 14 единиц.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который находится с визитом в Киеве, уточнил, что на сегодняшний день Польша предоставила Украине в общей сложности около 250 различных типов танков.

Вчера 14:15

Село Попово-Лежачи в Курской области попало под обстрел, никто не пострадал, но «последствия существенные», написал губернатор Роман Старовойт. Повреждены постройки, один дом загорелся, разбиты окна, сломаны заборы. Село осталось без света.

Вчера 13:20

Белый дом объявил, что сегодня Минфин США и Госдеп объявят о санкциях против ключевых секторов российской экономики, в список войдут более 200 человек и организаций, в том числе расположенных в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Ограничения грозят и российским финансовым организациям, а также металлургии. Минторг США готовит меры экспортного контроля в отношении 90 компаний, в том числе и китайских, за попытки обойти санкции против России. Президент США Джо Байден поднимет тарифы на ряд продуктов российкого происхождения.

Вчера 13:07

Польша недовольна предложенными санкциями против России, считая меры слишком мягкими, и может заблокировать десятый пакет ограничений, если ей не пойдут на уступки, заявил радиостанции RMF FM высокопоставленный польский дипломат.

Германия инициировала включение в план санкций десять исключений, тогда как Польша хочет ограничений против «Росатома», импорта российских алмазов, квоты на импорт каучука - против последнего выступает еще и Италия.

«Если мы всегда будем соглашаться на послабления и ослабления санкций, в итоге окажется, что санкционного пакета больше не будет», — пояснил источник.

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