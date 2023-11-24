ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который замаскировался под курьера службы доставки.

По данным ведомства, украинская разведка завербовала его в сентябре 2022 года. На видео с допроса молодой человек рассказал, что получил от куратора «задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии» в Воронеже, целями он назвал месть и намерение «напугать других военнослужащих и гражданских».

Он собрал взрывное устройство, а также получил для конспирации поддельный российский паспорт и купил силиконовую маску, «имитирующую человеческое лицо». По словам мужчины, его задержали, когда он должен был заложить бомбу.

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