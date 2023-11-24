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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 639-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:10

Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников за ночь. Из них 13 сбили над Крымом, еще 3 — над территорией Волгоградской области.

07:02

Главное за ночь:

  • Эстония готова к усилению «миграционного давления» со стороны России, из-за чего придется закрыть границу, заявил президент республики Алар Карис после посещения погранперехода в Нарве.
  • Три крупных греческих перевозчика, десятилетиями возившие российскую нефть, отказались от сделок на фоне первых санкций США за такую деятельность, выяснил Reuters.
  • В Полтавской области Украины прогремели взрывы, пишет «Страна.ua». Перед этим в Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили предупреждения об угрозе с воздуха
     
Вчера 20:28

Верховная рада приостановила депутатские полномочия представителя фракции «Слуга народа» Андрея Одарченко. На днях он был арестован по подозрению в коррупции.

Вчера 19:24

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и физических лиц. Под ограничения попали в том числе:

  • Анатолий Чубайс
  • Алексей Кудрин
  • «Мегафон»
Вчера 18:34

Вчера 18:03

Дмитрий Медведев заявил о необходимости наладить массовое производство недорогих дронов. «Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала специальной военной операции. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — цитирует его агентство ТАСС.

Вчера 17:39

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк умер после ранения. полученного в Донбассе. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета молодежи и спорта Верховной рады. Уроженец Черниговской области 12 ноября подорвался на мине, ему ампутировали ногу, 22 ноября он умер в больнице.

Вчера 17:37

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман допустила, что Германия не сможет увеличить финансовую помощь Украине в следующем году, сообщает Tagesspiegel. Она объяснила это бюджетным кризисом и ростом долгов.

Вчера 16:31

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повторном обстреле деревни Городище Рыльского района. «В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам. В населенном пункте перебит газопровод».

Вчера 15:39

Украина внесла немецкую компанию Knauf, которая производит строительные материалы, в список «спонсоров войны». В марте 2022 года на российском сайте компании появилось сообщение, что она останется в России, пока «политическая и коммерческая ситуация позволит это сделать». У Knauf в России более 20 предприятий, где компания производит продукцию из местного сырья.

Вчера 15:37

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для военных гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в зоне конфликта такая же потеря, как и для журналистского корпуса. «Я сегодня и вчера, когда только получил эту информацию, мне докладывали, что «везем» и есть надежда, но, к сожалению, большая кровопотеря», — добавил он.

Вчера 14:47

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ Caesar, три САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777. Средствами ПВО в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Вчера 14:32

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Ольшаны;
  • на краснолиманском направлении отражена атака в районе Григоровки;
  • на донецком направлении отражены две атаки в районе Клещеевки;
  • на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Приютное;
  • на запорожском направлении отражены четыре атаки в районе Работино.
Вчера 13:41

Дмитрий Песков предположил, что «НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину». По его словам, «это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят».

Вчера 13:18

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. «К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение».

Вчера 12:34

Умер корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Накануне его ранило в Запорожье во время съемок.

Минобороны сообщало, что дрон ВСУ нанес удар по нескольким российским журналистам.

Вчера 11:55

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон упал и взорвался. Есть пострадавший — мужчина получил осколочные ранения ног. Его доставили в больницу. Также в результате взрыва поврежден один автомобиль.

Вчера 10:25

ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который замаскировался под курьера службы доставки.

По данным ведомства, украинская разведка завербовала его в сентябре 2022 года. На видео с допроса молодой человек рассказал, что получил от куратора «задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии» в Воронеже, целями он назвал месть и намерение «напугать других военнослужащих и гражданских».

Он собрал взрывное устройство, а также получил для конспирации поддельный российский паспорт и купил силиконовую маску, «имитирующую человеческое лицо». По словам мужчины, его задержали, когда он должен был заложить бомбу.

Video

Вчера 07:57

Избранный два дня назад президентом Аргентины Хавьер Милей созвонился с Зеленским и предложил ему принять у себя в стране конференцию по Украине.

Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами. Украинский президент добавил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину.

МИД России в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий и получения вооружений от Запада, нейтральный статус Украины, признание «новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.

Вчера 07:29

Президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. По его словам, Чехия и другие страны НАТО воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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