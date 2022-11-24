Без электричества после попадания ракет все еще остается 70% Киева, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Сроки восстановления будут зависеть от установления баланса в энергосистеме Украины, пояснил он.

Что касается водоснабжения, которое накануне было приостановлено, его вернули на правом берегу города. На левом его планируется восстановить в первой половине дня, добавил Кличко.