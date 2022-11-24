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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 274-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:35

Без электричества после попадания ракет все еще остается 70% Киева, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Сроки восстановления будут зависеть от установления баланса в энергосистеме Украины, пояснил он.

Что касается водоснабжения, которое накануне было приостановлено, его вернули на правом берегу города. На левом его планируется восстановить в первой половине дня, добавил Кличко.

07:15

Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры новых регионов России будет готов до конца 2022 год, заявил в интервью РБК руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.

Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры, в фокусе агентства два порта — Мариуполь и Бердянск. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин», — сказал чиновник.

06:17
Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на «накачку» страны западным оружием, заявил постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
03:22
Обстрелы Запорожской атомной электростанции безрассудны, все боевые действия вокруг нее необходимо немедленно прекратить, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло во время заседания Совета Безопасности. 

Она также обратила внимание на обстрелы АЭС в прошедшие выходные — 19 и 20 ноября и назвала их «безрассудными и вызывающими сожаление».
02:46
Москва ждет от международного сообщества оценки расстрелов российских военнопленных ВСУ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. 
02:43
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Германии передать Украине обещанные ранее Варшаве установки ЗРК Patriot. По словам министра, системы можно разместить на западной границе Украины. Блащак считает, что это позволило бы защитить страну от дальнейших отключений электроэнергии в результате российских ударов и повысит безопасность на польской восточной границе.
01:48
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Киева, пригласил экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры.
01:15

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала видео возвращения с Украины военнослужащих в результате обмена. Он прошел по формуле «35 на 35».

Video

00:35
Переговоры между странами Евросоюза об установлении верхнего предела цен на российскую нефть вечером 23 ноября зашли в тупик, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Страны ЕС расходятся во мнении относительно уровня потолка цен. Польша и страны Балтии отвергли предложенные $65 за баррель, посчитав, что это «слишком щедро» по отношению к Москве. Другие государства с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не захотели опускаться ниже $70.
Вчера 21:38
Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не вызывает сомнений успешное завершение СВО.
Вчера 21:26

В Киевской городской администрации пообещали, что свет и тепло в дома украинской столицы вернутся к утру четверга. Там сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов были повреждены отдельные элементы критической инфраструктуры.

Вчера 21:02

Украинские военнослужащие шесть раз ударили по автоколонне губернатора Коми Владимира Уйбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в ЛНР. Об этом он сообщил на встрече с семьями участников военной операции.

Уйба пояснил, что приезжал в зону военных действий под Кременной, чтобы привезти военнослужащим экипировку. «Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили «Хаймерсами». Шесть раз! Мы ехали, у нас же два автобуса огромных, набитых обмундированием, и два джипа. И вот по нашей колонне шесть раз «Хаймерсами» били, потому что мы цель такая нарядная», — рассказал губернатор.
 

Вчера 20:47

Синод Украинской православной церкви постановил варить миро самим, а не получать его готовым из Москвы.

«Исторически мироварение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась», — говорится в сообщении.

«Учитывая это, Священный Синод принял решение возобновить мироварение в Украинской Православной Церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором», — решил Синод.

Вчера 20:35

Сергей Лавров прокомментировал резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» следующим образом: «По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования» (цитата по ТАСС).

Вчера 20:09
Украина возобновила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Транснефть».
Вчера 20:01

Срочное заседание СБ ООН по Украине состоится в ночь на четверг, оно должно начаться в 00:00 мск, «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России.

На заседании ожидается видеовыступление Владимира Зеленского. В постпредстве это называют нарушением процедуры.

Вчера 19:32
Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия своего мартовского указа о спецмерах в сфере валютного регулирования.
Вчера 19:22

За новыми регионами России, которые вошли в состав страны 30 сентября 2022 года, закрепили цифровые коды для автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, следует из приказа главы МВД Владимира Колокольцева.

Новые регионы получили следующие цифровые коды:

  • Донецкая народная республика — 80;
  • Луганская народная республика — 81;
  • Херсонская область — 84;
  • Запорожская область — 85.

В России появятся госномера с новыми регионами: что изменилось

Вчера 19:12

Эмманюэль Макрон заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

«Я рассчитываю на прямой контакт с ним в ближайшие дни по вопросам, связанным с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после обмена мнениями по этим проблемам с главой МАГАТЭ», — заявил Макрон.

Президент Франции с начала российской спецоперации на Украине пообщался с Путиным 13 раз. Большее количество переговоров с российским лидером — 14 — провел только президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вчера 19:00
Белый дом объявил о выделении Украине очередного транша военной помощи на $400 млн.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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