Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 274-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Без электричества после попадания ракет все еще остается 70% Киева, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Сроки восстановления будут зависеть от установления баланса в энергосистеме Украины, пояснил он.
Что касается водоснабжения, которое накануне было приостановлено, его вернули на правом берегу города. На левом его планируется восстановить в первой половине дня, добавил Кличко.
Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры новых регионов России будет готов до конца 2022 год, заявил в интервью РБК руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.
Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры, в фокусе агентства два порта — Мариуполь и Бердянск. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин», — сказал чиновник.
Она также обратила внимание на обстрелы АЭС в прошедшие выходные — 19 и 20 ноября и назвала их «безрассудными и вызывающими сожаление».
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала видео возвращения с Украины военнослужащих в результате обмена. Он прошел по формуле «35 на 35».
В Киевской городской администрации пообещали, что свет и тепло в дома украинской столицы вернутся к утру четверга. Там сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов были повреждены отдельные элементы критической инфраструктуры.
Украинские военнослужащие шесть раз ударили по автоколонне губернатора Коми Владимира Уйбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в ЛНР. Об этом он сообщил на встрече с семьями участников военной операции.
Уйба пояснил, что приезжал в зону военных действий под Кременной, чтобы привезти военнослужащим экипировку. «Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили «Хаймерсами». Шесть раз! Мы ехали, у нас же два автобуса огромных, набитых обмундированием, и два джипа. И вот по нашей колонне шесть раз «Хаймерсами» били, потому что мы цель такая нарядная», — рассказал губернатор.
Синод Украинской православной церкви постановил варить миро самим, а не получать его готовым из Москвы.
«Исторически мироварение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась», — говорится в сообщении.
«Учитывая это, Священный Синод принял решение возобновить мироварение в Украинской Православной Церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором», — решил Синод.
Сергей Лавров прокомментировал резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» следующим образом: «По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования» (цитата по ТАСС).
Срочное заседание СБ ООН по Украине состоится в ночь на четверг, оно должно начаться в 00:00 мск, «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России.
На заседании ожидается видеовыступление Владимира Зеленского. В постпредстве это называют нарушением процедуры.
За новыми регионами России, которые вошли в состав страны 30 сентября 2022 года, закрепили цифровые коды для автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, следует из приказа главы МВД Владимира Колокольцева.
Новые регионы получили следующие цифровые коды:
- Донецкая народная республика — 80;
- Луганская народная республика — 81;
- Херсонская область — 84;
- Запорожская область — 85.
Эмманюэль Макрон заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни.
«Я рассчитываю на прямой контакт с ним в ближайшие дни по вопросам, связанным с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после обмена мнениями по этим проблемам с главой МАГАТЭ», — заявил Макрон.
Президент Франции с начала российской спецоперации на Украине пообщался с Путиным 13 раз. Большее количество переговоров с российским лидером — 14 — провел только президент Белоруссии Александр Лукашенко.