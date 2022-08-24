Власти Одессы отложили решение о сносе памятника императрице Екатерине II на площади ее имени. Рассмотрением данной инициативы занимается историко-топонимическая комиссия, однако остается неясным, может ли она давать рекомендации по сносу монумента, отмечает издание «Думская». Высказать позицию по этой проблеме должны юристы, однако пока они не сделали своего заключения.

Памятник императрице официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо Екатерины II, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).