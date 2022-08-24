Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 181-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Накануне официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США не исключают, что это могла быть «операция под чужим флагом» якобы со стороны России.
«Мы глубоко возмущены тем, что власти США воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы в очередной раз распространить ряд безответственных русофобских заявлений», — говорится в сообщении посольства.
«Мы получили через ее (Нуланд) аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите — совершенно неубедительный», — сказал Косачев.
Отмечается, что официальное приглашение Виктории Нуланд отправили по дипломатическим каналам 25 мая.
Василий Небензя назвал безответственными призывы создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.
«Некоторым западным коллегам кажется, что есть единственный и самый простой выход из этой ситуации — вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Власти Одессы отложили решение о сносе памятника императрице Екатерине II на площади ее имени. Рассмотрением данной инициативы занимается историко-топонимическая комиссия, однако остается неясным, может ли она давать рекомендации по сносу монумента, отмечает издание «Думская». Высказать позицию по этой проблеме должны юристы, однако пока они не сделали своего заключения.
Памятник императрице официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо Екатерины II, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).
«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, украинские военные «практически ежедневно» обстреливают территорию АЭС и город Энергодар, где она расположена, «создавая реальный риск радиационной аварии».
Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-саммита «Крымская платформа».
«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал Зеленский.
В Севастополе во второй раз за день работает ПВО.
«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Гражданин Украины Виталий Расторгуев дал признательные показания в подготовке теракта в Бердянске Запорожской области, пишет госагентство «РИА Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Расторгуева.
По версии следствия, подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, в котором должны были ехать представители военно-гражданской администрации города, в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко. Подрыв должен был произойти 16 июля.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал иск в Верховный суд с требованием признать три украинских националистических объединения экстремистскими организациями.
«В суд поступил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации «СИЧ-С14», объединения «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) и националистической группировки «Черный комитет». Заседание по данному иску назначено на 6 сентября», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Во время специальной военной операции на Украине погиб старший матрос Александр Вейнбергер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Прощание с погибшим состоялось сегодня в Севастополе, уточнил губернатор. Он не назвал место гибели военного. Вейнбергер служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа.
Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, сообщает российский Минфин.
Соответствующее межправсоглашение было заключено в 1995 году. Оно прекратит действие с 1 января 2023 года.
Расходы бюджета Украины на оборону и безопасность за полгода, прошедшие с начала боевых действий, составили 420 млрд гривен ($11,4 млрд), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
При этом общие расходы бюджета составили почти 1 трлн гривен ($27 млрд).
«То есть 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, — это потребности армии. 288 млрд гривен ($7,8 млрд) — на зарплаты военным, 135 млрд гривен ($3,65 млрд) — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», — сообщил Шмыгаль.
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд, сообщает Reuters.
Украина уже на 70% выполнила соглашение об ассоциации и к концу 2024 года должна быть полностью готова вступить в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, которого цитирует УНН.
«Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен таможенный безвиз. Далее – промышленный и цифровой. Интеграционная работа не прекращалась ни на день, и уже к концу 2024 года мы должны полностью быть готовы вступить в ЕС. Это наш ценностный и цивилизационный путь», – сказал Шмыгаль.
УЕФА отреагировал на шаги Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по интеграции крымских профессиональных команд в турниры под эгидой РФС. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не давал им разрешения выступать в российских соревнованиях. «Регион признан «особой зоной» до дальнейшего уведомления», — напомнили в УЕФА.
22 августа президиум ФНЛ объявил о создании рабочей группы, которая должна проанализировать готовность клубов Крыма к интеграции в российские турниры. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит Крым, ожидается, что это произойдет 27 августа.
Следственный комитет России по поручению его главы Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту начала работ по сносу в Риге памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков.
Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 243.4 Уголовного кодекса (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) с максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.
Все три крупные фигуры солдат памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков демонтированы в Риге, сообщает портал Delfi. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу женской фигуры, центральный обелиск пока находится на своем месте.
Работы по демонтажу начались 23 августа утром, к мемориалу прибыли строители и тракторы, у подножия экскаватор демонтировал ступени. Возле памятника дежурит полиция. Точных сроков окончательного демонтажа власти не называли, но, по словам исполнительного директора Риги Яниса Ланге, сделать это планируют до 15 ноября.
Мемориал состоит из четырех фигур: трех солдат и жещины, идущих навстречу друг другу. В центре памятника установлена олицетворяющая салют 79-метровая колонна со звездой на вершине.
Какие еще советские и российские памятники снесли в Европе после начала боевых действий на Украине — в фотогалерее РБК.
В Донецкой народной республике заявили о новых обстрелах со стороны украинских вооруженных сил. По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, были обстреляны Кировский район Донецка, по которому выпустили три снаряда калибром 152 мм, и населенный пункт Зайцево (расположен к северу от Горловки), по которому выпустили шесть снарядов калибром 122 мм.
Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.