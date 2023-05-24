Китай может помочь в восстановлении мира в Европе в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении французского МИДа по итогам встречи его представителя Фредерика Мондолони с китайским спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэем.



«Франция убеждена, что Китай может сыграть конструктивную роль в восстановлении справедливого и прочного мира в Европе при уважении международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщило ведомство.

Ли Хуэй по итогам встречи указывал на существование «большого консенсуса по украинскому вопросу» у Пекина и Парижа.