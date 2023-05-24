Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 455-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Терезовка в Шебекинском округе. «Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу», - написал он в своем Telegram.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что «пик тревожности» насчет возможности окружения российских военных в Артемовске пройден. «Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).
В Грайворонском округе Белгородской области поврежден газопровод, идет небольшой пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ночь в Белгородской области прошла «не совсем спокойно из-за беспилотников, сообщил губернатор.
«С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход - буду иметь более точную информацию», – написал Гладков.
Китай может помочь в восстановлении мира в Европе в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении французского МИДа по итогам встречи его представителя Фредерика Мондолони с китайским спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэем.
«Франция убеждена, что Китай может сыграть конструктивную роль в восстановлении справедливого и прочного мира в Европе при уважении международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщило ведомство.
Ли Хуэй по итогам встречи указывал на существование «большого консенсуса по украинскому вопросу» у Пекина и Парижа.
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации впервые в мире в боевых условиях сбил летательные аппараты в полностью автоматическом режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник агентства.
Россия выступает против заморозки конфликта на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков.
На Украине выявили нарушения законодательства при финансировании партии «Слуга народа», сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Речь идет о перечислении на счета партии средств от граждан, которые не имели доходов для финансирования партии в таком размере. НАПК предполагает, что те, кто внесли взносы, на самом деле «распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии». Однако по закону анонимные лица не могут оказывать поддержку партиям.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал охотников и других жителей региона, владеющих оружием, не пытаться применять его против вооруженных людей и предполагаемых диверсантов, так как они рискуют перепутать российских и украинских военных. У российской и у украинской армии форма похожа, а цвета повязок можно перепутать.
По мнению Вячеслава Гладкова, стрельбой должны заниматься «только профессионалы, кому положено по закону». «Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза. Но на сегодняшний день войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность», — отметил он.
Из-за проникновения в Белгородскую область диверсантов, а также обстрелов территории региона у властей есть вопросы к Минобороны, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира.
Один из жителей задал вопрос, почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года и власти говорят, «что все под контролем», построена «засечная черта». «Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона, если у нас все плохо?», — поинтересовался местный житель.
«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил глава региона. Гладков назвал главной задачей силовых структур обеспечение безопасности жителей и отметил, что «из ошибок, которые были допущены», необходимо сделать выводы.
Вопрос передачи Украине истребителей F-16 относится к долгосрочным договоренностям, заявил представитель Пентагона Пат Райдер на брифинге. «Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — отметил он.
Александр Лукашенко предложил «успокоиться» тем, кто думает, что он «собрался умирать». Он заявил, что переболел аденовирусом и из-за плотного графика у него не было возможности лечиться.
«Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии несколько дней не появлялся на публике после визита в Москву на 9 мая.
Глава администрации подконтрольного Киеву города Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о гибели двух человек при обстреле, который произошел во вторник. Как он написал в своем телеграм-канале, их тела были обнаружены при разборе завалов в жилом доме. Еще два человека получили ранения.
Авдеевка расположена в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка. На начало 2022 года его население составляло 31 тыс. человек.
В конце марта 2023-го Барабаш распространил призыв к остающимся в городе людям уезжать оттуда. В видеообращении он также сообщал, что из Авдеевки будут вывезены коммунальные службы и службы мобильной связи.
К настоящему времени Евросоюз в рамках плана военной помощи передал Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Жители Грайворона и Головчино вернулись в свои дома после атаки диверсантов, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. В ближайшее время это сделают и жители Гора-Подола, Глотово и Козинок.
Силовики изъяли транспортные средства напавших на Белгородскую область диверсантов, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Взрывотехники разминировали территорию.
«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего», — заявили в НАК.
Дрон сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе, села Плехово, Гуево и Горналь обесточены, сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Среди жителей пострадавших нет.
Владимир Путин заявил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества». Об этом он сказал на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
Зорькин сообщил, что в КС нашлась копия карты, составленной французами при Людовике XIV. «Там нет Украины», — отметил председатель суда.
Рассматривая карту вместе с Зорькиным, Путин заявил, что «эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства». «А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — заключил Путин.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при нападении диверсантов на Белгородскую область.
«К большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка <...> Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее власти Белгородской области рассказали о 13 пострадавших гражданских из-за действий диверсионной группы, а также о женщине, которая умерла при эвакуации.