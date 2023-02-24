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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 366-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:14

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Берховку — село на северо-западной окраине Артемовска (Бахмута), заявил основатель структуры Евгений Пригожин.

09:09

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала российской спецоперации на Украине. Проект резолюции предложила Украина и ее союзники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указывал, что документ потребует полного вывода российских вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект «антироссийским и вредоносным», «однобоким и оторванным от реальности».

141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь — «против» (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

09:06

Владимир Путин не планирует сегодня выступать с обращением к гражданам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

08:58
Вашингтон готовится объявить о выделении Украине нового пакета помощи на $2 млрд в день годовщины начала спецоперации, сообщают CNN и Bloomberg со ссылкой на источники. CNN отмечает, что среди вооружений, на которые пойдут деньги из этого пакета, будут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм, беспилотники, оборудование для противодействия дронам.
08:43
Австралия в годовщину начала спецоперации на Украине ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Киеву. Под ограничениями — патриарх Кирилл, министры правительства, глава ЦБ Набиуллина, Александр Дугин. Санкции, приуроченные к годовщине начала спецоперации, также ввела Новая Зеландия.
08:35
Ситуация на восточном направлении боевых действий на Украине — сложная и болезненная, заявил президент страны Владимир Зеленский. «На востоке — очень сложно. Болезненно. Но мы делаем все, чтобы выстоять», — написал он.

По словам Зеленского, на части южных направлений положение «опасное», а на севере и в районе Черного моря ситуация под контролем.
08:24

Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. В нем — 12 пунктов. Среди них:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
  • возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
  • противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
  • прекращение односторонних санкций.
Вчера 21:01
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Cовершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда необходимо оставаться разумными, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем [Киеву], например, совершил бы нападение на российскую территорию», — отметил глава правительства ФРГ. 
Вчера 20:18
Власти Украины направили Китаю предложение о проведении встречи, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал Зеленский.  Он положительно оценил разработку Китаем мирного плана по урегулированию конфликта и пригласил китайскую сторону встретиться «в интересах Украины». 
 
Вчера 19:20

Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против России в годовщину начала конфликта на Украине — 24 февраля, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — добавила Нуланд.

При этом, как сообщает Reuters, страны ЕС снова не смогли договориться о новых санкциях против России.

Вчера 18:55
Попытки западных стран расчленить Россию и лишить независимости обречены на провал, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, сегодня вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, а наши солдаты и офицеры защищают то, «за что сражались наши деды и прадеды». 
Вчера 18:33

При обстреле села в Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще один человек получил ранения. 

Вчера 17:17

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия) выделят $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году.

Вчера 15:56
Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25, а также девять беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны.
Вчера 15:55
Село Вознесеновка Шебекинского района Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших нет. Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Аварийные бригады уже начали устранять последствия обстрела.

Днем под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщал Гладков. Никто не пострадал. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады, повреждена линия электропередачи, поэтому в населенном пункте частично отсутствует электроэнергия.

 
Вчера 15:24

Председатель КНР Си Цзиньпин «сегодня-завтра» выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вчера 14:47
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2. 
Вчера 14:28

В Женеве в условиях «максимальной осмотрительности» проходят переговоры о ситуации на Украине, они ведутся «не на высшем уровне», заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Вчера 13:01
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает в своем телеграм-канале городская военная администрация. В области работает система ПВО. Hromadske сообщает, что в столице Украины слышны взрывы.Взрыв также прогремел в центре Одессы, пишет телеграм-канал Klymenko Time. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе по Купянскому району.
Вчера 12:39
Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в Киеве. 
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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