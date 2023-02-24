Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 366-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Берховку — село на северо-западной окраине Артемовска (Бахмута), заявил основатель структуры Евгений Пригожин.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала российской спецоперации на Украине. Проект резолюции предложила Украина и ее союзники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указывал, что документ потребует полного вывода российских вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект «антироссийским и вредоносным», «однобоким и оторванным от реальности».
141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь — «против» (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).
Владимир Путин не планирует сегодня выступать с обращением к гражданам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Зеленского, на части южных направлений положение «опасное», а на севере и в районе Черного моря ситуация под контролем.
Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. В нем — 12 пунктов. Среди них:
- уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
- отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
- прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
- возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
- противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
- прекращение односторонних санкций.
«Cовершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда необходимо оставаться разумными, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем [Киеву], например, совершил бы нападение на российскую территорию», — отметил глава правительства ФРГ.
«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал Зеленский. Он положительно оценил разработку Китаем мирного плана по урегулированию конфликта и пригласил китайскую сторону встретиться «в интересах Украины».
Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против России в годовщину начала конфликта на Украине — 24 февраля, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — добавила Нуланд.
При этом, как сообщает Reuters, страны ЕС снова не смогли договориться о новых санкциях против России.
По его словам, сегодня вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, а наши солдаты и офицеры защищают то, «за что сражались наши деды и прадеды».
При обстреле села в Белгородской области погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще один человек получил ранения.
Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия) выделят $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году.
Днем под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщал Гладков. Никто не пострадал. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады, повреждена линия электропередачи, поэтому в населенном пункте частично отсутствует электроэнергия.
Председатель КНР Си Цзиньпин «сегодня-завтра» выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Женеве в условиях «максимальной осмотрительности» проходят переговоры о ситуации на Украине, они ведутся «не на высшем уровне», заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.