Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала российской спецоперации на Украине. Проект резолюции предложила Украина и ее союзники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указывал, что документ потребует полного вывода российских вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект «антироссийским и вредоносным», «однобоким и оторванным от реальности».

141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь — «против» (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).