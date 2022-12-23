Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 303-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сенат США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, он включает внесенную республиканцем Линдси Грэмом поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.
В проект бюджета включено $44,9 млрд для помощи Украине и союзникам по НАТО. Расходы США на оборону в следующем году составят рекордные $858 млрд.
Начинается «гонка за перевооружение» между Россией и европейскими странами НАТО, пишет The Wall Street Journal. Нехватка мощностей в Европе тормозит военное производство, что ставит под угрозу обороноспособность стран НАТО и их поддержку Киева.
Украина расходует боеприпасы «невиданными со времен Второй мировой войны темпами»: военные выпускают около 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и у них заканчиваются зенитные ракеты.
Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения масштабных артиллерийских боев, ни промышленных мощностей для создания резервов, указывает эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ Нико Ланге. Это означает, что альянс не сможет защитить себя в случае нападения, считает он.
«Исламская Республика Иран неоднократно реагировала на необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам <...> Исламская Республика Иран не отправляла никакой военной техники ни одной стороне», — заявил он. Президент Зеленский знает, что «стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным», добавил иранский дипломат.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что «группа Вагнера» приобрела оружие в КНДР. По его словам, это является нарушением резолюции ООН. Кирби анонсировал дополнительные санкции в отношении «группы Вагнера», чтобы перекрыть цепь поставок ей оружия.
Владимир Путин заявил, что у властей нет озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализовать планы на будущее. По его словам, Россия прошла этот год достаточно уверенно, а поставленные цели будут выполнены, сообщают «РИА Новости».
Доллар резко развернулся после восьмидневного роста и ближе к окончанию торгов на Мосбирже опустился ниже ₽69. На 17:25 мск курс американской валюты падал на ₽2,1 или 2,96%, до ₽68,895, свидетельствуют данные площадки.
Курс евро снижался на ₽2,5 или 3,3% — до ₽73,0975.
В предыдущие восемь торговых сессий на Мосбирже — начиная с 12 декабря — курсы доллара и евро непрерывно росли. Доллар за эти восемь дней подорожал более чем на ₽8,5, евро — на ₽10,05.
Глава поселка Любимовка в Каховском округе Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. «Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства.
«По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв», — цитирует «Интерфакс» главу администрации района Павла Филипчука.
Любимовка находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Страны G7 заявили, что санкции против России не затрагивают поставки продовольствия. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов «семерки», опубликованном германским правительством. «Подтверждаем, что наши санкции не нацелены на продовольственные поставки. Мы позволяем свободно транспортировать потоки сельхозпродукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран», — говорится в заявлении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо планирует участвовать в выборах главы региона. Об этом он заявил во время беседы с «РИА Новости». «Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет», — добавил Сальдо.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что указом Владимира Путина удостоен ордена Александра Невского. По его словам, награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.
Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о том, что все 107 горняков, которые оказались заблокированы в обесточенных шахтах после украинских обстрелов, подняты на поверхность.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств заявил, что основные усилия российской армии сосредоточены на занятии территории Донецкой народной республики. «С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована», - цитирует Герасимова агентство ТАСС. По его словам, общая протяженность линии соприкосновения составляет 815 километров.