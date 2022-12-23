Начинается «гонка за перевооружение» между Россией и европейскими странами НАТО, пишет The Wall Street Journal. Нехватка мощностей в Европе тормозит военное производство, что ставит под угрозу обороноспособность стран НАТО и их поддержку Киева.

Украина расходует боеприпасы «невиданными со времен Второй мировой войны темпами»: военные выпускают около 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и у них заканчиваются зенитные ракеты.

Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения масштабных артиллерийских боев, ни промышленных мощностей для создания резервов, указывает эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ Нико Ланге. Это означает, что альянс не сможет защитить себя в случае нападения, считает он.