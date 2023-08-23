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Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков за полдня Общество, 07:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
В Измаиле Одесской области произошли взрывы Политика, 07:07
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Собянин рассказал о повреждениях после атаки дронов Политика, 05:34
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 546-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:27

В Белгородской области под обстрел попало село Лавы Валуйского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник сбросил две гранаты на территорию санатория, пострадавших нет.

07:26

Президент Украины Владимир Зеленский попросил балканские страны содействовать в вывозе украинского зерна по Черному морю, сообщает Bloomberg. Встречи с представителями стран балканского полуострова у Зеленского прошли в рамках Афинского саммита. В нем принимали участие руководители Сербии, Молдавии, Греции, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Косово, а также представители Евросоюза.

06:53

Ночью в Измаиле Одесской области были слышны взрывы, сообщило издание «Лига.net». В регионе была объявлена воздушная тревога, областная администрация сообщала о работе сил ПВО.

06:26

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаковать Москву тремя дронами самолетного типа, сообщило Минобороны. Два беспилотника сбили в Химкинском и Можайском районах, еще один столкнулся со зданием в «Москва-сити». Пострадавших, по данным Минобороны, нет. Ночью столичные аэропорты прекратили принимать и выпускать рейсы,

Вчера 21:57

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бразильскому изданию «Бразил де Фату», что Россия никогда не отказывалась от диалога, но возобновление переговорного процесса «зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к серьезному обсуждению сложившихся геополитических реалий». Она добавила, что в Москве «не потерпят существования на своих границах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы».

Вчера 21:29

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военкоматы получат доступ к реестрам Минюста, МВД, Центризбиркома, МИДа, Госпогранслужбы.

Вчера 19:14

Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке лишь в случае выполнения обязательств перед Москвой в рамках этого соглашения. При этом он добавил, что Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке с учетом хорошего урожая.

Вчера 18:58

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны. «В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из источников
 

Вчера 17:54

Владимир Зеленский заявил, что президент Черногории Яков Милатович заверил его в том, что его страна готова присоединиться к декларации G7 касательно гарантий безопасности для Украины.

Вчера 17:19

Восемь украинских летчиков начали подготовку в Дании для полетов на F-16, сообщает Guardian со ссылкой на датское военное ведомство. Они направлены на базу ВВС Скридструп. Помимо них подготовку должны будут пройти еще 65 человек, которым предстоит обслуживать самолеты.

Вчера 16:18

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения», - написал он в своем Telegram.

Вчера 15:24

На Украине продолжили запрещать массовые мероприятия на 23-24 августа, когда в стране отмечают день независимости. Помимо Киева такое решение приняли власти в Николаевской, Черниговской, Хмельницкой областях, а также в Кривом Роге, сообщает Klymenko Time.

Вчера 15:10

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. «Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена».

Вчера 15:00

Общие потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны, составили более 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе семь артиллерийских систем М777, две САУ Krab, САУ Caesar, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Вчера 14:40

На остальных направлениях, по данным военного ведомства, произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктах Синьковка (Харьковская область), Новоселовское, Райгородка (ЛНР);на Донецком направлении отражены три атаки в районе населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
  • на Южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское, Урожайное.
Вчера 14:30

Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении за последние сутки были отражены четыре атаки 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.

Вчера 13:44

Минобороны сообщило, что около 11:00 восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный катер Willard Sea Force, на котором находилась десантная группа ВСУ.

Вчера 12:55

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Вчера 12:43

В Днепропетровской области без света остались более 50 тыс. жителей, также произошел сбой в движении поездов, сообщается в Telegram Минэнерго Украины.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту.

Вчера 12:12

За прошедшие десять дней ВСУ потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военных, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация