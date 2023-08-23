Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бразильскому изданию «Бразил де Фату», что Россия никогда не отказывалась от диалога, но возобновление переговорного процесса «зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к серьезному обсуждению сложившихся геополитических реалий». Она добавила, что в Москве «не потерпят существования на своих границах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы».