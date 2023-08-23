Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 546-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Белгородской области под обстрел попало село Лавы Валуйского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник сбросил две гранаты на территорию санатория, пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил балканские страны содействовать в вывозе украинского зерна по Черному морю, сообщает Bloomberg. Встречи с представителями стран балканского полуострова у Зеленского прошли в рамках Афинского саммита. В нем принимали участие руководители Сербии, Молдавии, Греции, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Косово, а также представители Евросоюза.
Ночью в Измаиле Одесской области были слышны взрывы, сообщило издание «Лига.net». В регионе была объявлена воздушная тревога, областная администрация сообщала о работе сил ПВО.
Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаковать Москву тремя дронами самолетного типа, сообщило Минобороны. Два беспилотника сбили в Химкинском и Можайском районах, еще один столкнулся со зданием в «Москва-сити». Пострадавших, по данным Минобороны, нет. Ночью столичные аэропорты прекратили принимать и выпускать рейсы,
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бразильскому изданию «Бразил де Фату», что Россия никогда не отказывалась от диалога, но возобновление переговорного процесса «зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к серьезному обсуждению сложившихся геополитических реалий». Она добавила, что в Москве «не потерпят существования на своих границах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы».
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военкоматы получат доступ к реестрам Минюста, МВД, Центризбиркома, МИДа, Госпогранслужбы.
Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке лишь в случае выполнения обязательств перед Москвой в рамках этого соглашения. При этом он добавил, что Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке с учетом хорошего урожая.
Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны. «В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из источников
Владимир Зеленский заявил, что президент Черногории Яков Милатович заверил его в том, что его страна готова присоединиться к декларации G7 касательно гарантий безопасности для Украины.
Восемь украинских летчиков начали подготовку в Дании для полетов на F-16, сообщает Guardian со ссылкой на датское военное ведомство. Они направлены на базу ВВС Скридструп. Помимо них подготовку должны будут пройти еще 65 человек, которым предстоит обслуживать самолеты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения», - написал он в своем Telegram.
На Украине продолжили запрещать массовые мероприятия на 23-24 августа, когда в стране отмечают день независимости. Помимо Киева такое решение приняли власти в Николаевской, Черниговской, Хмельницкой областях, а также в Кривом Роге, сообщает Klymenko Time.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. «Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена».
Общие потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны, составили более 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе семь артиллерийских систем М777, две САУ Krab, САУ Caesar, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
На остальных направлениях, по данным военного ведомства, произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктах Синьковка (Харьковская область), Новоселовское, Райгородка (ЛНР);на Донецком направлении отражены три атаки в районе населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
- на Южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское, Урожайное.
Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении за последние сутки были отражены четыре атаки 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.
Минобороны сообщило, что около 11:00 восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный катер Willard Sea Force, на котором находилась десантная группа ВСУ.
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В Днепропетровской области без света остались более 50 тыс. жителей, также произошел сбой в движении поездов, сообщается в Telegram Минэнерго Украины.
Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту.
За прошедшие десять дней ВСУ потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военных, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.