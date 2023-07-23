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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 515-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:35

Представители стран «большой двадцатки» на встрече в Индии не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции России на Украине.

09:15

В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщили в городском совете. Это крупнейший православный храм города, он был заложен в 1794 году.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.

Вчера 20:12

Медицинскую помощь оказали 12 жителям Крыма, эвакуированным из Красногвардейского района полуострова, где днем в результате атаки дронов произошли взрывы на складе боеприпасов, сообщает Минздрав, передает «РИА Новость». Четыре человека госпитализированы.

Вчера 19:07

Экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в районе Артемовска. Это произошло накануне, 21 июля, сообщает «Союз добровольцев Донбасса».

По данным организации, удар был нанесен когда Бородай с офицерами ехали на машине, пострадали два человека, которые находились на заднем сиденье.

Вчера 15:09

Ирландская авиакомпания Ryanair — одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний — может возобновить полеты на Украину до конца этого года, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

По его словам, компания рассматривает два плана. Первый: в случае завершения боевых действий «все откроется за один или два дня».

«И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал О'Лири.
 

Вчера 14:34

Минобороны сообщило, что журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами. Пострадавших отправили в полевые госпитали, но корреспондент РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации. «Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Вчера 13:48

Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне военной операции на Украине, передает агентство.

При обстреле также пострадали фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, а также оператор Дмитрий Шиков.

«Известия» уточняют, что журналисты попали под обстрел в Запорожской области.

Вчера 13:13

Минобороны России заявило о гибели «большого числа» польских и немецких наемников при ударе по академии сухопутных войск ВСУ во Львове. Удар был нанесен 6 июля.

Вчера 12:56

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова перекрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту. Причину такого решения там не уточнили.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Спустя 10 минут движение было восстановлено.

Вчера 12:13

В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП и приостановить движение на Крымской железной дороге.

Вчера 11:35

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 21 июля ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле села Журавлевка в Белгородском районе региона.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений в населенных пунктах Белгородского района нет, уточнил губернатор.

Вчера 11:24

Движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщает телеграм-канал о ситуации на мосту.

Вчера 10:50

Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 10:30

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причину остановки движения не уточнили.

Вчера 10:28

Украине стоит учитывать возросшие возможности России за счет частичной мобилизации и постройки оборонительных сооружений, заявил полковник британской армии Ричард Кемп, руководивший операцией «Фингал» в Афганистане.

«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции, что почти сродни Западному фронту в Первой мировой войне, где линии траншей непрерывно тянулись от Швейцарии к морю, и ни одна из сторон не добилась решающего прорыва в течение четырех лет», — написал Кемп.

 

Вчера 09:41

Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot.

Все это войдет в новый пакет военной помощи, о котором США объявят 25 июля, передает Reuters.

Вчера 09:01

Главное за ночь:

  • Взрывы были слышны в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке, сообщают ТСН и Zn.ua. По данным Zn.ua, в Кировоградской работают силы ПВО. В Кропивницком раздались взрывы, сообщил позднее ТСН.
  • США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму до $400 млн, об этом будет объявлено во вторник, 25 июля, пишет Reuters со ссылкой на источники. Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot.
  • Водолазы Военно-морского флота Великобритании совместно со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию провели обучение украинских военных по разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой.
  • Российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
     



 

21.07 23:46

Крымский мост для Украины является «законной целью», которая должна быть «нейтрализована», заявил президент Владимир Зеленский. «Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — утверждает Зеленский.

Владимир Путин заявил после атаки на мост, что он не имеет смысла, так как «мост давно не используется для военных перевозок».

21.07 23:09

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело», Киев несет большие потери. Он отметил, что Украина имеет значительные силы, которые еще не задействованы в боях: страна ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта на поле боя». Вашингтон ведет консультации с Киевом, но решение остается за украинской стороной.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о безуспешности украинского контрнаступления. Наступлению Киева не помогают ни поставки оружия, в том числе танков, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», утверждает Путин.

21.07 22:08

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку, но силы ПВО ее «предотвратили».

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