Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 515-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Представители стран «большой двадцатки» на встрече в Индии не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции России на Украине.
В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщили в городском совете. Это крупнейший православный храм города, он был заложен в 1794 году.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей.
После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.
Медицинскую помощь оказали 12 жителям Крыма, эвакуированным из Красногвардейского района полуострова, где днем в результате атаки дронов произошли взрывы на складе боеприпасов, сообщает Минздрав, передает «РИА Новость». Четыре человека госпитализированы.
Экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в районе Артемовска. Это произошло накануне, 21 июля, сообщает «Союз добровольцев Донбасса».
По данным организации, удар был нанесен когда Бородай с офицерами ехали на машине, пострадали два человека, которые находились на заднем сиденье.
Ирландская авиакомпания Ryanair — одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний — может возобновить полеты на Украину до конца этого года, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.
По его словам, компания рассматривает два плана. Первый: в случае завершения боевых действий «все откроется за один или два дня».
«И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал О'Лири.
Минобороны сообщило, что журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами. Пострадавших отправили в полевые госпитали, но корреспондент РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации. «Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне военной операции на Украине, передает агентство.
При обстреле также пострадали фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, а также оператор Дмитрий Шиков.
«Известия» уточняют, что журналисты попали под обстрел в Запорожской области.
Минобороны России заявило о гибели «большого числа» польских и немецких наемников при ударе по академии сухопутных войск ВСУ во Львове. Удар был нанесен 6 июля.
Движение автомобилей по Крымскому мосту снова перекрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту. Причину такого решения там не уточнили.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Спустя 10 минут движение было восстановлено.
В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП и приостановить движение на Крымской железной дороге.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 21 июля ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле села Журавлевка в Белгородском районе региона.
«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — написал он в своем телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений в населенных пунктах Белгородского района нет, уточнил губернатор.
Движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщает телеграм-канал о ситуации на мосту.
Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — написал он в своем телеграм-канале.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал о ситуации на мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Причину остановки движения не уточнили.
Украине стоит учитывать возросшие возможности России за счет частичной мобилизации и постройки оборонительных сооружений, заявил полковник британской армии Ричард Кемп, руководивший операцией «Фингал» в Афганистане.
«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции, что почти сродни Западному фронту в Первой мировой войне, где линии траншей непрерывно тянулись от Швейцарии к морю, и ни одна из сторон не добилась решающего прорыва в течение четырех лет», — написал Кемп.
Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot.
Все это войдет в новый пакет военной помощи, о котором США объявят 25 июля, передает Reuters.
Главное за ночь:
- Взрывы были слышны в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке, сообщают ТСН и Zn.ua. По данным Zn.ua, в Кировоградской работают силы ПВО. В Кропивницком раздались взрывы, сообщил позднее ТСН.
- США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму до $400 млн, об этом будет объявлено во вторник, 25 июля, пишет Reuters со ссылкой на источники. Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot.
- Водолазы Военно-морского флота Великобритании совместно со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию провели обучение украинских военных по разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой.
- Российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Крымский мост для Украины является «законной целью», которая должна быть «нейтрализована», заявил президент Владимир Зеленский. «Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — утверждает Зеленский.
Владимир Путин заявил после атаки на мост, что он не имеет смысла, так как «мост давно не используется для военных перевозок».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело», Киев несет большие потери. Он отметил, что Украина имеет значительные силы, которые еще не задействованы в боях: страна ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта на поле боя». Вашингтон ведет консультации с Киевом, но решение остается за украинской стороной.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о безуспешности украинского контрнаступления. Наступлению Киева не помогают ни поставки оружия, в том числе танков, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», утверждает Путин.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку, но силы ПВО ее «предотвратили».