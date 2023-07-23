В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщили в городском совете. Это крупнейший православный храм города, он был заложен в 1794 году.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.