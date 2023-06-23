Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.

За последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу», считает глава правительства Индии.