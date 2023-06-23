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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 485-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:03

Венгрия призывает расширить зерновую сделку, увеличив число используемых в ее рамках морских маршрутов. Министр сельского хозяйства Иштван Надь предложил провести переговоры с Турцией об открытии новых путей экспорта продовольствия помимо существующих из портов Одессы, Черноморска и Южного.

07:30

Украина для начала переговоров о ее вступлении в Евросоюз должна продолжить реформу Конституционного суда, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархелий. По его словам, Киев выполнил уже два условия членства в Евросоюзе из семи: реформировал Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также принял закон о СМИ.

07:24

Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.

За последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу», считает глава правительства Индии.

07:16

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Вадим Астафьев. На лисичанском направлении, по словам Астафьева, российские силы сорвали ротацию бригады территориальной обороны ВСУ на передовых позициях.

Вчера 22:47

Окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района попала под обстрел ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены линия электропередачи и газопровод.

Вчера 22:06

ЕС позволит Венгрии в качестве исключения из действующих антироссийских санкций работать с российским «Метровагонмашем» (МВМ) для обслуживания метро в Будапеште, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

«Метровагонмаш» обслуживает вагоны, которые ходят на третьей линии (M3) подземки венгерской столицы (всего их четыре). В 2017 году компания ремонтировала составы, в этом году в корпорации публичного транспорта Будапешта заявили изданию, что девять из 37 вагонов на этой линии, которые проходили модернизацию в МВМ, «не работают».

Вчера 20:21

В Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия. Исключения составят только те, что приурочены к государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам.

Как объяснили власти, решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и безопасности. Запрет будет действовать до снятия режима «среднего уровня реагирования». Он действует в регионе с октября.

Вчера 20:09

Украинское контрнаступление сейчас менее успешно, чем ожидалось по оценкам Запада, сообщает CNN со ссылкой на западных и американских чиновников. Оно «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте», сказал один из источников телеканала.

Собеседники отметили, что Россия создала хорошо укрепленные линии обороны, успешно поражает украинскую бронетехнику и эффективно использует авиацию. Кроме того, проблему для украинских войск представляют минные поля. Тем не менее пока США и их союзники «сохраняют оптимизм».

Вчера 19:26

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, он «под прикрытием лесополосы» вел огонь по российским позициям. Танк был уничтожен дроном-камикадзе.

Video

Вчера 18:48

Владимир Рогов сообщил, что три ракеты были выпущены со стороны украинской армии по городу Токмак в Запорожской области. В результате погиб мирный житель.

Вчера 18:30

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сама Украина признает невозможность вступить в НАТО в данный момент. «Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — сказал канцлер. При этом он назвал «абсолютным приоритетом» усиление боеспособности Украины.

Вчера 18:08

В городе Заречный Пензенской области арестован местный житель Максим Зотов. Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ подозревает его в государственной измене. В спецслужбе утверждают, что мужчина в 2022 году передал секретные сведения о военнослужащих российской армии представителям Службы безопасности Украины (СБУ).

Вчера 17:33

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Шебекино с 1 июля планирует возобновить работу Шебекинская макаронная фабрика. По ее словам, запускаются и другие предприятия, однако сейчас речь идет о необходимости создать людям условия для возврата, сообщают «РИА Новости».

Вчера 16:55

Госдума одобрила в третьем чтении упрощение получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах во время военной операции на Украине, а также членам их семей. Эти граждане смогут получить ВНЖ без предварительного получения разрешения на временное проживание.
 

Вчера 16:53

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах приграничных поселков Глушковского района. По его словам, в поселке Теткино поврежден один автомобиль. В деревне Елизаветовка повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».

Вчера 15:29

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Лондоне, что контрнаступление ВСУ потребует времени. Он объяснил это наличием большого числа минных полей и желанием украинской армии «проводить разумные операции».

Вчера 14:12

В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка, Новомлынск, Петропавловка, Котляровка, Стельмаховка, отражении атак в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Среди потерь ВСУ на Красно-Лиманском, Купянском направлениях в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация», САУ М109 Paladin.

Вчера 14:08

В военном ведомстве сообщили об отраженных атаках в районах Новодонецкого и Макаровки (Времевский выступ), Веселого, Северного и Первомайского (Донецкое направление). Нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки, Новодаровка, Новоданиловка, Преображенка, Щербаки, Лобковое. Среди потерь ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении в сводке упомянуты два танка, пять БМП, восемь боевых бронированных машин.

Вчера 14:02

Минобороны сообщило о том, что минувшей ночью высокоточным оружием был нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. «Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - говорится в сообщении.

Вчера 13:31

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявил агентству «РИА Новости», что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр».

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