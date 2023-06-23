Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 485-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Венгрия призывает расширить зерновую сделку, увеличив число используемых в ее рамках морских маршрутов. Министр сельского хозяйства Иштван Надь предложил провести переговоры с Турцией об открытии новых путей экспорта продовольствия помимо существующих из портов Одессы, Черноморска и Южного.
Украина для начала переговоров о ее вступлении в Евросоюз должна продолжить реформу Конституционного суда, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархелий. По его словам, Киев выполнил уже два условия членства в Евросоюзе из семи: реформировал Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также принял закон о СМИ.
Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.
«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.
За последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу», считает глава правительства Индии.
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Вадим Астафьев. На лисичанском направлении, по словам Астафьева, российские силы сорвали ротацию бригады территориальной обороны ВСУ на передовых позициях.
Окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района попала под обстрел ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены линия электропередачи и газопровод.
ЕС позволит Венгрии в качестве исключения из действующих антироссийских санкций работать с российским «Метровагонмашем» (МВМ) для обслуживания метро в Будапеште, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.
«Метровагонмаш» обслуживает вагоны, которые ходят на третьей линии (M3) подземки венгерской столицы (всего их четыре). В 2017 году компания ремонтировала составы, в этом году в корпорации публичного транспорта Будапешта заявили изданию, что девять из 37 вагонов на этой линии, которые проходили модернизацию в МВМ, «не работают».
В Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия. Исключения составят только те, что приурочены к государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам.
Как объяснили власти, решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и безопасности. Запрет будет действовать до снятия режима «среднего уровня реагирования». Он действует в регионе с октября.
Украинское контрнаступление сейчас менее успешно, чем ожидалось по оценкам Запада, сообщает CNN со ссылкой на западных и американских чиновников. Оно «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте», сказал один из источников телеканала.
Собеседники отметили, что Россия создала хорошо укрепленные линии обороны, успешно поражает украинскую бронетехнику и эффективно использует авиацию. Кроме того, проблему для украинских войск представляют минные поля. Тем не менее пока США и их союзники «сохраняют оптимизм».
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, он «под прикрытием лесополосы» вел огонь по российским позициям. Танк был уничтожен дроном-камикадзе.
Владимир Рогов сообщил, что три ракеты были выпущены со стороны украинской армии по городу Токмак в Запорожской области. В результате погиб мирный житель.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сама Украина признает невозможность вступить в НАТО в данный момент. «Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — сказал канцлер. При этом он назвал «абсолютным приоритетом» усиление боеспособности Украины.
В городе Заречный Пензенской области арестован местный житель Максим Зотов. Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ подозревает его в государственной измене. В спецслужбе утверждают, что мужчина в 2022 году передал секретные сведения о военнослужащих российской армии представителям Службы безопасности Украины (СБУ).
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Шебекино с 1 июля планирует возобновить работу Шебекинская макаронная фабрика. По ее словам, запускаются и другие предприятия, однако сейчас речь идет о необходимости создать людям условия для возврата, сообщают «РИА Новости».
Госдума одобрила в третьем чтении упрощение получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах во время военной операции на Украине, а также членам их семей. Эти граждане смогут получить ВНЖ без предварительного получения разрешения на временное проживание.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах приграничных поселков Глушковского района. По его словам, в поселке Теткино поврежден один автомобиль. В деревне Елизаветовка повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Лондоне, что контрнаступление ВСУ потребует времени. Он объяснил это наличием большого числа минных полей и желанием украинской армии «проводить разумные операции».
В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка, Новомлынск, Петропавловка, Котляровка, Стельмаховка, отражении атак в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Среди потерь ВСУ на Красно-Лиманском, Купянском направлениях в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация», САУ М109 Paladin.
В военном ведомстве сообщили об отраженных атаках в районах Новодонецкого и Макаровки (Времевский выступ), Веселого, Северного и Первомайского (Донецкое направление). Нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки, Новодаровка, Новоданиловка, Преображенка, Щербаки, Лобковое. Среди потерь ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении в сводке упомянуты два танка, пять БМП, восемь боевых бронированных машин.
Минобороны сообщило о том, что минувшей ночью высокоточным оружием был нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. «Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявил агентству «РИА Новости», что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр».