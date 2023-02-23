Американская табачная компания Philip Morris International (владеет брендами Marlboro, Bond, Parliament и другими) «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак.

По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях.

Ольчак напомнил, что в Кремле установили правила ухода из страны крупных иностранных производителей, при которых российские власти могут диктовать оценку стоимости компаний, размер дивидендов нового владельца и доступ к денежным потокам.