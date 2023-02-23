Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 365-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что для провокации «участвующие в постановочном вторжении» диверсанты из Украины будут переодеты в форму российских военных.
Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе текущего конфликта на Украине. Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил посол в Великобритании Андрей Келин. «У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие — в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности». По словам Келина, нынешний конфликт ни под одну из этих категорий не подпадает.
Американская табачная компания Philip Morris International (владеет брендами Marlboro, Bond, Parliament и другими) «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак.
По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях.
Ольчак напомнил, что в Кремле установили правила ухода из страны крупных иностранных производителей, при которых российские власти могут диктовать оценку стоимости компаний, размер дивидендов нового владельца и доступ к денежным потокам.
Хамовнический районный суд Москвы отправил под арест до 20 апреля Максима Лыпканя, которого обвинили по статье УК РФ о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Как отмечает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом), 21 февраля в квартире 18-летнего Лыпканя прошел обыск, после которого его задержали. По данным проекта, молодой человек пытался организовать в Москве 24 февраля митинг, но его не согласовали.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил CNN, что стране нужно еще $10 млрд для покрытия бюджетного дефицита в 2023 году и начала восстановления экономики.
В понедельник Марченко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Украинский министр назвал встречу очень продуктивной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И на встрече в Москве не обсуждали план Пекина по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По ее словам, обсуждение конфликта на Украине заняло важное место в беседе двух дипломатов, но «о каком-либо отдельном плане разговора не было». «Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию», — рассказала Захарова.
Уличные граффити, которые художник Бэнкси в ноябре 2022-го создал в городах Украины, закрыли специальными рамами для защиты от вандалов и воров.
Конструкции разработали вместе с производителем систем безопасности Ajax Systems. Для защиты работ Бэнкси в Бородянке, Ирпене и Горенке на них установили защиту с круглосуточным беспроводным подключением к охранной компании. Защитные конструкции снабжены датчиками движения и удара.
Бэнкси написал на Украине в общей сложности семь работ. Для своих графити художник выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов.
В начале декабря злоумышленники украли со стены здания в Гостомеле один из рисунков — на нем была изображена женщина в противогазе. Графити было нанесено на утеплитель, и его украли, срезав вместе с пенопластом. Преступников быстро нашли.
Послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, переговоры продолжатся 23 февраля, пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.
«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», — сказал один из источников.
Reuters пишет, что из-за сопротивления таких стран, как Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, блок пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов.
Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. Исполнительный комитет организации принял такое решение на голосовании.
Поводом для приостановки членства российской ассоциации стало поведение СЖР после начала военной операции на Украине и формирование отделений союза на присоединенных территориях. По словам президента организации Доминика Прадали, создание российским союзом филиалов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «разрушило солидарность» и «посеяло разногласия» между ассоциациями, входящими в федерацию.
В заявлении организации отмечается, что исключить СЖР может только международный конгресс. Однако статья 16 устава позволяет исполнительному комитету приостановить членство ассоциации, что и было сделано.
Сильвио Берлускони возмутили слова Владимира Зеленского о том, что бывший премьер Италии никогда сам не переживал бомбардировки, пишет La Repubblica.
«Что знает этот господин обо мне? Ничего он не знает», — заявил он, напомнив, что «ребенком пережил бомбардировки».
Ранее Зеленский в ответ на критику предположил, что Берлускони «ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников».
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников подвергла город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Около 300 тыс. горожан, в том числе семья Берлускони, были вынуждены покинуть свои дома.
«Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», — рассказывал Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах приграничных районов со стороны ВСУ.
Как он написал в телеграм-канале, 16 «прилетов» зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет.
«Не менее 8 прилетов пришлось на территорию сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района. Главное, что здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проем», — отметил Старовойт.
Число пострадавших при обстреле города Шебекино достигло трех сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все они доставлены в Центральную районную больницу.
По словам губернатора, при обстреле повреждения получили двухэтажный торговый центр, а также частный жилой дом.
Россия подтвердила Китаю готовность урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил член Политбюро КПК Ван И по итогам встречи с Владимиром Путиным.
«Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу», — сообщает МИД КНР.
Ван И заявил, что «высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров».
Китай готовится представить мирный план по Украине собственной разработки. Ван И приехал в Москву после своего европейского турне, где он, в частности, участвовал в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
Испания отправит на Украину шесть танков Leopard 2 A4, сообщает El Pais со ссылкой на министра обороны Маргариту Роблес.
По ее словам, сейчас эти машины проходят ремонт.
К концу 2022 года страны Европейского союза впервые получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа, следует из данных британского аналитического центра Ember.
Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые — 20%. На угольных выработали 16% электричества.
Мобильный интернет в ЛНР отключили «для безопасности», это была вынужденная мера, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.
«Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — сказал Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, интернет включат, когда это станет безопасно. «В настоящее время работа по совершенствованию интернета продолжается», — добавил он.
Основной сотовый оператор ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком») ограничил доступ абонентов к мобильному интернету с 11 февраля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дурной постановкой захолустного театра» поездку президента США Джо Байдена в Киев. «И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления. Визит американского лидера был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги», - цитирует Захарову агентство «РИА Новости».