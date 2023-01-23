Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 334-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Он пояснил, что во время удара по гостиничному коплексу он потерял «близких людей, поэтому обязан провести операцию «Возмездие».
Поставки небольшого количества западных танков на Украину не переломят ход конфликта, но помогут украинским военным с мотивацией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом президент Украины подчеркнул, что невозможно решить проблему передачей 10-50 танков, когда ВСУ противостоят армия России, «у которой тысяча танков».
Также Зеленский заявил, что Минобороны Украины займется созданием резервов личного состава армии для восстановления сил после боевых действий.
Российские войска первые пять дней спецоперации «пытались вести умную войну» с точечными ударами, «в каком-то смысле косплеили американцев», заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.
«Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали... Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее», — сказал он.
Спустя пять дней конфликт «показал свою звериную сущность», считает Арестович, пояснив, что «при таком сопротивлении» не может идти речь об изящных действиях. Он выразил уверенность, что «они не хотели никого убивать», намереваясь предложить «подписать отречение».
Еврокомиссия рассматривает несколько вариантов санкций против Белоруссии, сообщает RFM24 cо ссылкой на источники.
Один из вариантов подразумевает приравнивание ограничений к тем, что действуют против России. Однако против такого подхода выступает ФРГ — в Берлине считают, что пока Минск не вступил в боевые действия, столь серьезные санкции вводить не нужно.
Среди других вариантов ограничений — полное эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения, ограничения на экспорт в Белоруссию электроники, бытовой техники и предметов роскоши.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Он также опубликовал видео встречи с ним. «Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, благодарю за поддержку», — написал Зеленский.
Депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Джонсон также посетил Бучу и Бородянку. Она отметила, что поврежденные бородянские дома еще не восстановлены, хотя это должны были сделать до 15 декабря. «Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов — вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов», — написала депутат в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Джонсон сказал, что для него «большая честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского», передает The National. Бывший премьер принял участие в церемонии возложения венков в Буче в память о погибших.
Необходимые для производства микрочипов, электроники и бронебойных боеприпасов редкоземельные металлы поставляют в ЕС из Китая через территорию России, пишет Bloomberg.
Китай поставляет более 90% объема редкоземельных металлов, используемых в ЕС. За девять месяцев прошлого года объем железнодорожных поставок через Россию вырос до 36 тыс. т, что вдвое больше, чем за весь 2021-й. При этом сырье перевозили в том числе поездами РЖД, несмотря на внесение компании в санкционный список ЕС.
Как отмечает Bloomberg, металлы можно возить в ЕС и по морю, однако это вдвое дольше, тогда как поезд доставит груз из китайского Уханя в немецкий Дуйсбург всего за 16 дней.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», — рассказал он.
В случае затягивания конфликта на Украине может сложиться альянс из стран, «которых достали американцы», считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его мнению, появление такого альянса приведет к тому, что США «кинут» Европу и Украину, а мир придет в равновесное состояние. «Если, конечно, не будет слишком поздно», — считает он.
Медведев уверен, что встреча союзников Украины в Рамштайне и выделение Киеву тяжелых видов вооружения не оставляют сомнений в том, что «наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше — уничтожить».
«И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий», — пишет Медведев.
Минобороны Украины назвало «заведомо ложными» публикации о покупке продовольствия для военных по завышенным ценам и попросило СБУ расследовать распространение этих данных. Журналист Юрий Николов со ссылкой на контракты министерства писал, что цена продовольствия для военных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях превышала стоимость продуктов в розничных магазинах в два-три раза.
Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы канцлер Олаф Шольц сделал «четкие» заявления о военной поддержке Украины.
«Если вы не хотите поставлять [танки] Leopard 2, то вы должны объяснить Украине почему», — заявила она. По ее словам, дискуссия о поставках танков «не проливает хорошего света на Германию».
В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что в вопросе поставок немецких боевых машин необходимо руководствоваться ясностью и здравомыслием. «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках», — сказал он.
Штрак-Циммерманн возразила, что отправка войск Германией была бы нарушением международного права, а вопрос о поставках самолетов также не подлежит обсуждению.
«Если танк останавливается из-за неправильного управления, то он останавливается. Если самолетом управляют неправильно, потому что в нем находились украинские пилоты, он разбивается. Это совершенно другая категория», — ответила она.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал он в своем телеграм-канале.
По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совсем иным боевым действиям». «Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — пишет он.
Володин считает несостоятельными аргументы о том, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения. Он считает, что этого не происходило потому что данные государства «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».
Главное за ночь:
- Финляндия в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает Yle. Это в том числе недвижимость, акции, машины, самолеты и яхты.
- Западные страны работают над установлением предельных цен на российские нефтепродукты, однако есть вероятность, что «все пойдет не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По словам министра, установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок.
- Борис Писториус, недавно назначенный на пост министра обороны Германии, заявил в интервью Bild am Sonntag, что в ближайшее время собирается посетить Украину. «Несомненно, что я вскоре поеду на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — сказал он.
- Украина получила от Великобритании вертолет Sea King, переданный в качестве военной помощи, сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может проиграть в специальной военной операции, начатой Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, оно опубликовано на YouTube-канале Арестовича. Он вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды, сказанные в Давосе, о том, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта на Украине.
«Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произонсит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается. Герасимова поставили <...>», — сказал Арестович.
«Прежде, чем хихикать над дурными русскими, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимые, победимые в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», — продолжил он.
«И если все думают, что — я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить все, что хочу — если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно», — заключил Арестович.
ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, превосходящим розничные в два-три раза. Теперь ведомству грозят проверкой: замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая пишет, что ожидает «резонансные выводы» по ее итогу.
Издание ссылалось на контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн). Минобороны покупает яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в Киеве сейчас составляет около 7 грн за штуку, картофель — по 22 грн за килограмм (в магазине — 8-9 грн), куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн), утверждается в статье. Для сравнения: в 2021 году, до начала военных действий на Украине, Минобороны закупало для воинских частей в тех же областях яйца по 3,6–3,9 грн за штуку, картофель — по 10,56 грн за килограмм, а куриное бедро — по 67 грн за килограмм.
Поставки Украине западного вооружения грозят глобальным конфликтом, заявил президент Болгарии Румен Радев. «Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт», — сказал Радев. По его словам, любой, кто отстаивает противоположное мнение, плохо знаком с политическими и историческими корнями конфликта на Украине.
Радев отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой население подвергалось идеологической обработке лозунгом «война это мир». Он указал, что сражения на Украине становятся все более ожесточенными, и спросил: «Если в какой-то момент начнется нехватка людей, что мы будем делать?»
Украинские войска обстреляли Каховку в Херсонской области, передало «РИА Новости». Поврежден частный дом, о жертвах пока информации нет. Обстрел велся из ствольной артиллерии.
В Донецке обстрелян Кировский район, погиб мужчина, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Министерство обороны сообщило о тренировке личного состава бригады ЗВО в Подмосковье по «отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты», в которой использовалась батарея С-300.
«Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — говорится в сообщении.
В тренировке участвовали более 150 военнослужащих и более 30 единиц оружия и техники.