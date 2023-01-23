ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, превосходящим розничные в два-три раза. Теперь ведомству грозят проверкой: замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая пишет, что ожидает «резонансные выводы» по ее итогу.

Издание ссылалось на контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн). Минобороны покупает яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в Киеве сейчас составляет около 7 грн за штуку, картофель — по 22 грн за килограмм (в магазине — 8-9 грн), куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн), утверждается в статье. Для сравнения: в 2021 году, до начала военных действий на Украине, Минобороны закупало для воинских частей в тех же областях яйца по 3,6–3,9 грн за штуку, картофель — по 10,56 грн за килограмм, а куриное бедро — по 67 грн за килограмм.