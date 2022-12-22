Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. У Рогозина 21 декабря день рождения, ему исполнилось 59 лет.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина.

При обстреле гостиницы в Донецке также ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Угрозы его жизни нет, сообщил пресс-секретарь.

По информации телеграм-канала Baza, Дмитрий Рогозин и его спутники ранены при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где политик отмечал свой день рождения.