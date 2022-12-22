Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 302-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Он пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, в частности, укреплять противовоздушную оборону страны. «Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал он.
Зеленский, в свою очередь, вручил Байдену награду — медаль, которую, по его словам, передал «украинский командир батареи HIMARS». Это была награда, которую вручили военнослужащему, участвовавшему в боях в Донбассе.
Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. У Рогозина 21 декабря день рождения, ему исполнилось 59 лет.
«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина.
При обстреле гостиницы в Донецке также ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Угрозы его жизни нет, сообщил пресс-секретарь.
По информации телеграм-канала Baza, Дмитрий Рогозин и его спутники ранены при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где политик отмечал свой день рождения.
«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — сказал чиновник.
Прибывший в США Владимир Зеленский заявил о том, что прилетел в Вашингтон для того, чтобы поблагодарить Джо Байдена за поддержку Украины и провести переговоры о дальнейшей военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, сообщает Reuters.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи Украине включит в себя передачу Киеву системы ПВО Patriot.
Президент США Джо Байден поручил выделить еще $1 млрд на военную поддержку Украины.
Издание «Страна.ua» сообщило о гибели Геннадия Афанасьева. Он был задержан в Симферополе в 2014 году вместе с Олегом Сенцовым. На Украину Афанасьев вернулся в 2019 году в рамках обмена.
Президент США Джо Байден намерен обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире CNN. «Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении Зеленского о «справедливом мире» и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал он.
Минфин Бельгии выдал лицензию Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи) на разблокировку активов до 7 января. Накануне аналогичное решение было принято Минфином Люксембурга. Национальный расчетный депозитарий подал запросы в министерства финансов Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий в сентябре и ожидал, что они будут удовлетворены в октябре 2022 года. Тогда НРД уточнял, что в случае положительного решения частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.
Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. «Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он.
На том же выступлении президент России Владимир Путин отметил, что у Украины в скором времени ничего не будет, «кроме подачек», в то время как у России есть все необходимое для самостоятельного развития. «Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», — заявил Путин.
Президент США Джо Байден отреагировал на решение Владимира Зеленского совершить визит в Вашингтон. «Надеюсь, что ваш полет проходит нормально. С большим интересом жду встречи. Есть много вещей, которые надо обсудить», — написал он в своем аккаунте в Twitter.
Владимир Путин назвал братским украинский народ. «Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. То, что происходит, это, конечно, наша трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. Она является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились — к дезинтеграции русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули на ту черту, на которой мы оказались», — сказал президент на коллегии Минобороны.
У России есть вся информация о силах и средствах НАТО, ее нужно проанализировать и использовать для повышения боевых возможностей российских войск, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны.
«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших вооруженных сил», — заявил глава государства, добавив, что российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации.