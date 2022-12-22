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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 302-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:19

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Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Он пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, в частности, укреплять противовоздушную оборону страны. «Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал он.

Зеленский, в свою очередь, вручил Байдену награду — медаль, которую, по его словам, передал «украинский командир батареи HIMARS». Это была награда, которую вручили военнослужащему, участвовавшему в боях в Донбассе.

07:18

Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. У Рогозина 21 декабря день рождения, ему исполнилось 59 лет.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник Рогозина.

При обстреле гостиницы в Донецке также ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Угрозы его жизни нет, сообщил пресс-секретарь.

По информации телеграм-канала Baza, Дмитрий Рогозин и его спутники ранены при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где политик отмечал свой день рождения.

00:50
Украинским военным понадобятся несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к использованию американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — сказал чиновник.
Вчера 21:35

Прибывший в США Владимир Зеленский заявил о том, что прилетел в Вашингтон для того, чтобы поблагодарить Джо Байдена за поддержку Украины и провести переговоры о дальнейшей военной помощи.

Вчера 21:29
Сенат США утвердил на должность посла в России Линн Трейси. «За» проголосовали 93 человека, против — двое. Ранее Трейси была послом в Армении, а также работала в Казахстане и Киргизии.
Вчера 20:45

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, сообщает Reuters.

Вчера 20:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи Украине включит в себя передачу Киеву системы ПВО Patriot.

Вчера 20:18
Глава МВД ЛНР Михаил Параскеев сообщил, что в регионе выданы первые номерные знаки российского образца. Ранее говорилось о том, что на них будет код региона 81 (изначально принадлежал Коми-Пермяцкому автономному округу).
Вчера 19:58

Президент США Джо Байден поручил выделить еще $1 млрд на военную поддержку Украины.

Вчера 19:30
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на нем обсуждалась концепция внешней политики страны, сообщил Кремль. Глава государства также заслушал доклад главы МИДа Сергея Лаврова.
Вчера 19:12
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о возможном обмене задержанного экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. По его словам, это будет возможно после того, как 84-летний бизнесмен даст показания.
Вчера 18:35

Издание «Страна.ua» сообщило о гибели Геннадия Афанасьева. Он был задержан в Симферополе в 2014 году вместе с Олегом Сенцовым. На Украину Афанасьев вернулся в 2019 году в рамках обмена.

Вчера 18:06

Президент США Джо Байден намерен обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире CNN. «Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении Зеленского о «справедливом мире» и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал он.

Вчера 17:43
В Пентагоне следят за возможными фактами мошенничества и злоупотребления, которые могут встречаться при поставках вооружений на Украину. Об этом изданию Defence News сообщил замруководителя Службы уголовных расследований Пентагона Джеймс Айвс. По его словам, служба уделяет «особое внимание» действиям Пентагона в области заключения контрактов и отслеживает возможности попадания американской помощи на черный рынок. При этом, отмечает издание, ни об одном факте злоупотреблений по поставкам общественности неизвестно. «Риск реален в силу того, что мы имеем дело с таким невероятным объемом поставок, многие из которых являются боевыми вооружениями, и мы [США] действуем очень быстро. В любое время, когда совершаются такие ускоренные шаги, возникает потенциал для различных манипуляций, которые должны вызывать беспокойство», — сказал Айвз.
Вчера 17:42

Минфин Бельгии выдал лицензию Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи) на разблокировку активов до 7 января. Накануне аналогичное решение было принято Минфином Люксембурга. Национальный расчетный депозитарий подал запросы в министерства финансов Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий в сентябре и ожидал, что они будут удовлетворены в октябре 2022 года. Тогда НРД уточнял, что в случае положительного решения частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.

Вчера 17:29

Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. «Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он.

На том же выступлении президент России Владимир Путин отметил, что у Украины в скором времени ничего не будет, «кроме подачек», в то время как у России есть все необходимое для самостоятельного развития. «Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», — заявил Путин.

Вчера 17:05
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал документ о продлении в регионе желтого уровня террористической опасности.
Вчера 16:47

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Владимира Зеленского совершить визит в Вашингтон. «Надеюсь, что ваш полет проходит нормально. С большим интересом жду встречи. Есть много вещей, которые надо обсудить», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Вчера 16:39

Владимир Путин назвал братским украинский народ. «Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. То, что происходит, это, конечно, наша трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. Она является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились — к дезинтеграции русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули на ту черту, на которой мы оказались», — сказал президент на коллегии Минобороны.

Вчера 16:23

У России есть вся информация о силах и средствах НАТО, ее нужно проанализировать и использовать для повышения боевых возможностей российских войск, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших вооруженных сил», — заявил глава государства, добавив, что российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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