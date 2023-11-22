Дания располагает «очень ограниченными возможностями» досмотра танкеров, проходящих через ее территориальные воды, для контроля соблюдения нефтяных санкций против России, в частности, потолка цен, сообщает со ссылкой на Морское управление Дании отраслевое судоходное издание TradeWinds.

С предложением дать Дании право досматривать и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды транзитом, выступил Евросоюз, который готовит 12-й пакет санкций против России. Об этом писала Financial Times.

Газета отмечала, что такие проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды. Через Датские проливы (соединяют Балтийское и Северное моря) проходит вся нефть, которую Россия поставляет через Балтику — как отмечала FT, это примерно 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.