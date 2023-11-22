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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 637-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:32

Главное за ночь:

  • В декабре лидеры ЕС обсудят проект обязательств перед Украиной, туда вошли тренировки ВСУ, обмен данными разведки, а также долгосрочное снабжение оружием, пишет Bloomberg.
  • Украина попросила у США предоставить радары малой дальности Sentinel («Часовой»), опасаясь возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре в зимнее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к обсуждению вопроса.
  • США смогут продолжить оказывать Украине поддержку, если конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования на эти цели, сообщила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.
  • В западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.



 

Вчера 21:45

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

Вчера 20:05

Украинское командование сообщило, что в Одесской области сегодня были попадания ракет по административному зданию и припортовой инфраструктуре.

Вчера 19:08

Вчера 18:26

Дания располагает «очень ограниченными возможностями» досмотра танкеров, проходящих через ее территориальные воды, для контроля соблюдения нефтяных санкций против России, в частности, потолка цен, сообщает со ссылкой на Морское управление Дании отраслевое судоходное издание TradeWinds.

С предложением дать Дании право досматривать и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды транзитом, выступил Евросоюз, который готовит 12-й пакет санкций против России. Об этом писала Financial Times.

Газета отмечала, что такие проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды. Через Датские проливы (соединяют Балтийское и Северное моря) проходит вся нефть, которую Россия поставляет через Балтику — как отмечала FT, это примерно 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.

Вчера 17:30

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что решение по смене командующих различными направлениями ВСУ пока не принято. «Но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность», - цитирует его «Страна ua».

Вчера 17:05

Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете The Sun, в котором он заявил, что на него было совершено пять-шесть покушений. В сообщении в Telegram заместитель председателя Совбеза России назвал Зеленского «убожеством», «бандеровским чучелом», «бородатым недоразумением в зеленом». «Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны».

Вчера 16:37

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев пообещал украинским властям новый пакет военной помощи, сообщает Bild. В него в частности войдут системы ПВО Iris-T SLM, а также 20 тысяч 155-мм снарядов, РЛС, а также дроны-разведчики. Дальнобойные системы Taunus в пакет не вошли.

Вчера 15:56

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Синьковки;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Кременной и Кузьмино;
  • на Донецком направлении отражены две атаки в районе Курдюмовки;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка, Никольское;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.
Вчера 15:37

Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что к весне российская армия «придет к очень серьезным результатам». «До фронта никогда не добиралось и 50% западных денег для ВСУ. Мы ощущаем, что у противника значительно поменялась ситуация со снарядами. И вообще, ничего сейчас так не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», - написал он в Telegram.

Вчера 15:17

В один день с министром обороны Германии Борисом Писториусом и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Киев также прибыла президент Молдавии Майя Санду.

Вчера 14:09

Дмитрий Песков прокомментировал интервью Владимира Зеленского британской газете The Sun. По его словам, «покушались словесно на Владимира Путина с Украины много раз». «Ничего у них не получится. Нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты».

Вчера 14:06

По словам Шойгу, только с начала месяца потери ВСУ составили более 13,7 тыс. человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», - сказал он.

Вчера 13:53

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. По его словам, украинская морская пехота и силы специальных операций несут там колоссальные потери.

Вчера 13:05

Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun, что с начала российской военной операции пережил "не меньше пяти-шести" покушений на свою жизнь. 

Отвечая на вопрос, воспользуется ли Украина «шансом убить» Владимира Путина, Зеленский ответил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

После начала боевых действий пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва опровергает сообщения о планах убить Зеленского.

Но в мае этого года, после атак украинских беспилотников на Кремль, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его команды. Песков называл эту атаку «попыткой проведения террористического акта против главы российского государства».

Вчера 12:54

Минобороны России сообщило, что около 12:00 мск над территорией Ростовской области средствами ПВО был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Вчера 12:50

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев.

Ранее в украинскую столицу приехала президент Молдавии Майя Санду и министр обороны Германии Борис Писториус.

Сегодня 10-летняя годовщина Евромайдана на Украине, он начался 21 ноября 2013 года.

Вчера 12:17

На Украине есть предрасположенность к новому Майдану, уверен Дмитрий Песков.

«Смотрите, мы называем это Майдан, а на самом деле это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами», — сказал пресс-секретарь президента России.

«Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть, но для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — заключил Песков.

Вчера 11:59

В Рыльском районе Курской области средствами радиоэлектронной борьбы посадили дрон-камикадзе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 11:49

Во вторник в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, передает «Униан».

У Писториуса запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. В Минобороны Германии сообщили, что Писториус отправился в Украину, «чтобы лично оценить текущую ситуацию и эффективность поддержки Германии».

Днем ранее столицу Украины посетил глава Пентагона Ллойд Остин.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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