Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 637-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- В декабре лидеры ЕС обсудят проект обязательств перед Украиной, туда вошли тренировки ВСУ, обмен данными разведки, а также долгосрочное снабжение оружием, пишет Bloomberg.
- Украина попросила у США предоставить радары малой дальности Sentinel («Часовой»), опасаясь возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре в зимнее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к обсуждению вопроса.
- США смогут продолжить оказывать Украине поддержку, если конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования на эти цели, сообщила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.
- В западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Запорожье.
Украинское командование сообщило, что в Одесской области сегодня были попадания ракет по административному зданию и припортовой инфраструктуре.
Дания располагает «очень ограниченными возможностями» досмотра танкеров, проходящих через ее территориальные воды, для контроля соблюдения нефтяных санкций против России, в частности, потолка цен, сообщает со ссылкой на Морское управление Дании отраслевое судоходное издание TradeWinds.
С предложением дать Дании право досматривать и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды транзитом, выступил Евросоюз, который готовит 12-й пакет санкций против России. Об этом писала Financial Times.
Газета отмечала, что такие проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды. Через Датские проливы (соединяют Балтийское и Северное моря) проходит вся нефть, которую Россия поставляет через Балтику — как отмечала FT, это примерно 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что решение по смене командующих различными направлениями ВСУ пока не принято. «Но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность», - цитирует его «Страна ua».
Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете The Sun, в котором он заявил, что на него было совершено пять-шесть покушений. В сообщении в Telegram заместитель председателя Совбеза России назвал Зеленского «убожеством», «бандеровским чучелом», «бородатым недоразумением в зеленом». «Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны».
Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев пообещал украинским властям новый пакет военной помощи, сообщает Bild. В него в частности войдут системы ПВО Iris-T SLM, а также 20 тысяч 155-мм снарядов, РЛС, а также дроны-разведчики. Дальнобойные системы Taunus в пакет не вошли.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Кременной и Кузьмино;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Курдюмовки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка, Никольское;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.
Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что к весне российская армия «придет к очень серьезным результатам». «До фронта никогда не добиралось и 50% западных денег для ВСУ. Мы ощущаем, что у противника значительно поменялась ситуация со снарядами. И вообще, ничего сейчас так не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», - написал он в Telegram.
В один день с министром обороны Германии Борисом Писториусом и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Киев также прибыла президент Молдавии Майя Санду.
Дмитрий Песков прокомментировал интервью Владимира Зеленского британской газете The Sun. По его словам, «покушались словесно на Владимира Путина с Украины много раз». «Ничего у них не получится. Нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты».
По словам Шойгу, только с начала месяца потери ВСУ составили более 13,7 тыс. человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», - сказал он.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. По его словам, украинская морская пехота и силы специальных операций несут там колоссальные потери.
Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun, что с начала российской военной операции пережил "не меньше пяти-шести" покушений на свою жизнь.
Отвечая на вопрос, воспользуется ли Украина «шансом убить» Владимира Путина, Зеленский ответил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».
После начала боевых действий пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва опровергает сообщения о планах убить Зеленского.
Но в мае этого года, после атак украинских беспилотников на Кремль, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его команды. Песков называл эту атаку «попыткой проведения террористического акта против главы российского государства».
Минобороны России сообщило, что около 12:00 мск над территорией Ростовской области средствами ПВО был уничтожен беспилотник самолетного типа.
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев.
Ранее в украинскую столицу приехала президент Молдавии Майя Санду и министр обороны Германии Борис Писториус.
Сегодня 10-летняя годовщина Евромайдана на Украине, он начался 21 ноября 2013 года.
На Украине есть предрасположенность к новому Майдану, уверен Дмитрий Песков.
«Смотрите, мы называем это Майдан, а на самом деле это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами», — сказал пресс-секретарь президента России.
«Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть, но для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — заключил Песков.
В Рыльском районе Курской области средствами радиоэлектронной борьбы посадили дрон-камикадзе, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Во вторник в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, передает «Униан».
У Писториуса запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. В Минобороны Германии сообщили, что Писториус отправился в Украину, «чтобы лично оценить текущую ситуацию и эффективность поддержки Германии».
Днем ранее столицу Украины посетил глава Пентагона Ллойд Остин.