Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йохансон о том, что для завершения кризиса российский президент Владимир Путин должен «проиграть», опасны, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», — написал Менцер.