Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 241-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йохансон о том, что для завершения кризиса российский президент Владимир Путин должен «проиграть», опасны, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер.
«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», — написал Менцер.
США размещают дивизию «Кричащие орлы» из 4,7 тыс. военных на румынской военной авиабазе для учений. Командир дивизии заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО, она будет готова зайти на Украину.
Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, сообщили в представительстве ООН в Совместном координационном центре.
Объем экспорта зерна и другого продовольствия из Украины составил 8 284 220 тонн. Из них 24% направлено в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, 25% — в страны со средним уровнем, а 50% — с высоким уровнем.
Жителей Белгородской области отселят в подмосковный санаторий, Московская область примет 500 человек из этого региона. Проживание для них будет бесплатным. Кроме того, в области продлены школьные каникулы, вузам рекомендовано перейти на «удаленку».
Минюстр расширил список физлиц-иноагентов, туда попал продюсер Александр Роднянский, политик Илья Пономарев, журналист Александр Плющев, свидетельствует сайт Минюста.
Также в список попали:
- журналистка Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина),
- вдова миллирдера Дмитрия Босова Катерина Босов,
- ранее возглавлявший штаб Алексея Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены) в Чебоксарах Семен Кочкин,
- гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (также внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) Илья Шуманов,
- основатель «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена) Руслан Габбасов.
В список СМИ-иноагентов попал журналист, писатель Михаил Зыгарь.
В офисе генерального секретаря ООН не располагают информацией о ситуации вокруг Каховской ГЭС, но не хотели бы разрушений на ней. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. «У нас нет какой-либо информации о том, что может произойти. В ходе этого конфликта мы уже видели разрушения гражданской инфраструктуры и не хотели бы видеть дальнейшие разрушения», — сказал он на брифинге.
После обстрела в Шебекино Белгородской области, где снаряд попал в промышленное предприятие, повреждена расположенная рядом подстанция, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Ряд потребителей были отключены от счета, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения», — рассказал он.
Министерство культуры России отреагировало на сообщение о том, что имя Бориса Акунина убрали с афиш двух московских театров. «Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши. В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», - говорится в ответе пресс-службы министерства РБК.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал всем работодателям перевести сотрудников предприятий в приграничных областях и Белгороде на дистанционный формат работы.
Предупреждения украинцам о том, что они могут быть «удалены из поезда» из России в Белоруссию и оштрафованы, вручаются, чтобы проинформировать таких граждан о возможном нарушении, объяснили РБК в РЖД. В компании напомнили, что по правилам пересекать российско-белорусскую границу на поезде могут только:
- граждане этих двух стран,
- люди, у которых есть в них вид на жительство;
- следующие по свидетельству о возвращении из страны СНГ.
В Пентагоне заявили, что сегодняшний телефонный разговор главы ведомства Ллойда Остина с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся по инициативе американской стороны.
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что «русский язык должен исчезнуть с территории Украины». «Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — написал Аксенов в своем «Телеграме».
На одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за прямого попадания снаряда. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже», — написал Гладков в телеграме.
Рабочие начали ремонт автомобильной трассы Мелитополь — Джанкой, соединяющей Запорожскую область и Крым, сообщает врио губернатора области Евгений Балицкий.
«Рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия», — написал Балицкий.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет учиться на «уроках российской мобилизации».
«Наша мобилизация — опять уроки, уроки, уроки российской мобилизации. Человеку послали повестку — а его нет. Давно нет. Некоторые поумирали и прочее. Поэтому поставлена военным задача: через военкоматы отработать, первое, систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это СМС-сообщение, или радио, или через руководителей и т.д. То есть отработать пути, которыми мы хотим достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать», — заявил Лукашенко.
При этом он заверил, что сейчас белорусские военкоматы вызывают мужчин только для уточнения данных и в части никого не отправляют.