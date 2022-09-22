Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 211-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он. По словам Зеленского, в этой формуле нет «нейтральности», поскольку те, кто говорит о ней, скорее имеют в виду безразличие.
Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Он добавил, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в военном конфликте на Украине «Одно дело — обеспечивать военную поддержку и другое дело — напрямую участвовать в войне. Этого не происходит и не произойдет», — подчеркнул Боррель.
«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — сказал Стремоусов.
России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине — 215, среди них командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламар «Калина».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по условиям обмена пять командиров «Азова» будут находится в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента». Российские власти пока обмен не прокомментировали.
«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место», — сказала Святенко.В ближайшем времени законопроект будет внесен в Государственную думу.
«За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки тех, кто подлежит частичной мобилизации.
По словам Ламбрехт, заявления об угрозах ядерным оружием Берлин воспринимает как попытки запугивания с целью разделить НАТО и его союзников, поддерживающих Киев.
«Тем, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — добавил он. Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов добавил, что мобилизация частично коснется тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе наиболее необходимых специалистов чиновник назвал артиллеристов, танкистов, мотострелков.
В течение нескольких дней Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по новому пакету санкций против России, в который может войти запрет на импорт бриллиантов.Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.
По словам собеседников издания, Еврокомиссия готовит пакет новых ограничительных мер, которые намерена обсудить с послами стран ЕС уже в пятницу, 23 сентября. Дипломаты ожидают, что среди списка предлагаемых мер будет ограничения цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, а также расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.
Россия освободила десять иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника королевства. Это подтвердило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщение размещено в Twitter-аккаунте ведомства.
В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет Reuters. Самолет с бывшими пленными уже приземлился в Саудовской Аравии, подчеркнул МИД.
В заявлении министерства говорится, что Эр-Рияд выражает признательность России и Украине за реакцию на усилия принца бен Сальмана по освобождению военнопленных.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий попросил президента Владимира Путина поддержать решение жителей региона на референдуме о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой в случае, если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в заявлении Балицкого.
Решение Владимира Путина о частичной мобилизации резервистов «ведет к дальнейшей изоляции России», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Макрон призвал все страны «оказать максимальное давление на Владимира Путина».
Агентство ТАСС сообщило о двух взрывах в Херсоне. Предположительно над городам сработали системы ПВО.
Депутат Дмитрий Вяткин во время выступления в Госдуме объяснил, почему он не собирается на фронт, хотя и считает, что для него такое решение было бы «самым легким».
«Иной раз кажется, что в чем-то уйти от решения проблем здесь и написать заявление, уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане», — сказал он.