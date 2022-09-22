В течение нескольких дней Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по новому пакету санкций против России, в который может войти запрет на импорт бриллиантов.Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

По словам собеседников издания, Еврокомиссия готовит пакет новых ограничительных мер, которые намерена обсудить с послами стран ЕС уже в пятницу, 23 сентября. Дипломаты ожидают, что среди списка предлагаемых мер будет ограничения цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, а также расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.