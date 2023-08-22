Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 545-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ночью в районе российских газодобывающих установок в Черном море был уничтожен разведывательный катер ВСУ, сообщило Минобороны России. Удар по катеру нанес истребитель Су-30СМ.
В Подмосковье сбили два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Один дрон упал в районе Красногорска, второй — в районе Часцов.
При взрыве в Красногорске и падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома, а также несколько припаркованных неподалеку машин, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», дрон упал в Павшинской пойме. Mash писал, что речь идет о многоэтажке на Красногорском бульваре. SHOT сообщал, что взрыв произошел в районе здания правительства Московской области. Оно находится через реку от Павшинской поймы и Красногорского бульвара.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе зафиксировано более 50 обстрелов со стороны ВСУ. «Повреждены жилые дома в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, детский сад в Петровском районе Донецка. От детонации кассетных суббоеприпасов только сегодня ранены три мирных жителя Донецка, им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция согласилась присоединиться к группе стран, которые займутся подготовкой украинских летчиков для полетов на F-16.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города при подрыве на кассетном боеприпасе получили ранения женщины 1960 и 1966 г. р.
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что решение передать Украине самолеты F-16 – хороший день для Украины и для Европы. «Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём», - написал он в своем Telegram.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели двух жителей Севастополя: гвардии рядового Максима Волкова и заместителя командира взвода — командира отделения полка радиационной, химической и биологической защиты Павла Сурнина.
Как Развожаев написал в телеграм-канале, они получили смертельные ранения на херсонском направлении.
Информация в СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привела к авиационным ударам по ней. Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.
«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написала она.
Маляр напомнила, что публикация данных о перемещении или расположении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции планирует в начале сентября запустить портал, на котором можно будет анонимно сообщить о коррупции, заявил глава агентства Александр Новиков в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua».
Гражданин, доложивший о коррупции, сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн — около $380 тыс.) после решения суда.
Летом прошлого года Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну».
ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области гражданки Украины. По данным спецслужбы, она передавала СБУ данные о местах расположения российских ПВО и воинских подразделений.
Глава Чувашии Олег Николаев вручил родным погибшего участника военной операции старшего лейтенанта Николая Петрова Звезду Героя России. Звание было присвоено ему указом президента от 7 июля 2023 года за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга. Как рассказал на церемонии награждения военный комиссар региона Бахтиер Холиков, Петров служил в 58-й армии и был блестящим офицером.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил некоторые подробности о сбитом в Белгородском районе беспилотнике. «По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал он в своем телеграм-канале.
Второй беспилотник, по его словам, был сбит в Шебекинском городском округе в районе села Безлюдовка. Там тоже никто не пострадал.
Минобороны сообщило еще об одной попытке украинских сил атаковать Белгородскую область беспилотником, на этот раз около 16:00. Его также сбили системой ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил городским чиновникам не согласовывать мероприятия религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера 23 и 24 августа. В эти дни планируется отмечать День независимости Украины.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в Киевском районе города в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса ранен мужчина 1986 года рождения.
За время боевых действий экологические активисты выявили более 900 случаев гибели дельфинов в Черном море, их трупы обнаружены на берегах Украины, Турции и Болгарии, сообщил NYT украинский министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Только за одну неделю в июле нашли туши десяти дельфинов, их изучают для определения причины смерти.
Минобороны сообщило о том, что около 14:30 мск «киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа». «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Владимир Рогов сообщил, что ВСУ попытались забросить военнослужащих в центр села Работино (ореховское направление). «Не менее пяти единиц вражеской техники были тут же уничтожены. В целях сохранения жизней наших бойцов было принято решение оставить несколько наших опорников в районе н.п. Вербовое. После захода на эти позиции боевиков ВСУ они были накрыты нашей артиллерией», — написал он в Telegram.
Общие потери ВСУ за сутки, по данным военного ведомства, составили более 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ AS-90 Braveheart, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.