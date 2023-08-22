В Подмосковье сбили два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Один дрон упал в районе Красногорска, второй — в районе Часцов.

При взрыве в Красногорске и падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома, а также несколько припаркованных неподалеку машин, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», дрон упал в Павшинской пойме. Mash писал, что речь идет о многоэтажке на Красногорском бульваре. SHOT сообщал, что взрыв произошел в районе здания правительства Московской области. Оно находится через реку от Павшинской поймы и Красногорского бульвара.

