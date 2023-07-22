Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 514-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Взрывы были слышны в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке, сообщают ТСН и Zn.ua. По данным Zn.ua, в Кировоградской работают силы ПВО. В Кропивницком раздались взрывы, сообщил позднее ТСН.
- США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму до $400 млн, об этом будет объявлено во вторник, 25 июля, пишет Reuters со ссылкой на источники. Украинская армия получит несколько бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, противотанковые установки Javelin и TOW, а также снаряды для систем Stinger и Patriot.
- Водолазы Военно-морского флота Великобритании совместно со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию провели обучение украинских военных по разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой.
- Российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Крымский мост для Украины является «законной целью», которая должна быть «нейтрализована», заявил президент Владимир Зеленский. «Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — утверждает Зеленский.
Владимир Путин заявил после атаки на мост, что он не имеет смысла, так как «мост давно не используется для военных перевозок».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело», Киев несет большие потери. Он отметил, что Украина имеет значительные силы, которые еще не задействованы в боях: страна ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта на поле боя». Вашингтон ведет консультации с Киевом, но решение остается за украинской стороной.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о безуспешности украинского контрнаступления. Наступлению Киева не помогают ни поставки оружия, в том числе танков, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», утверждает Путин.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по ВСУ, но силы ПВО ее «предотвратили».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским детали продления зерновой сделки. Эрдоган в беседе заявил, что Турция прилагает активные усилия для установления мира.
Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.
Москва готова вернуться в зерновую сделку, однако для этого западным странам требуется выполнить семь ее требований. Об этом заявил на заседании СБ ООН первый заместитель постпред России Дмитрий Полянский.
«Первое — это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. <...> Второе — должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. <...> Третье — должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. <...> Четвертое — должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок. <...> Пятое — должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса. Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью. Наконец, седьмое — восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче», — сказал Полянский (цитата по ТАСС).
Китай призывает стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров ввиду дальнейшей эскалации, заявил заместитель постоянного представителя республики при ООН Гэн Шуан.
«Ситуация на Украине продолжает обостряться с трендом на расширение, много важной гражданской инфраструктуры было атаковано, и Китай призывает стороны <...> воздерживаться от атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, принять все усилия, чтобы предотвратить расширение [конфликта] и еще больший гуманитарный кризис», — сказал Гэн Шуан.
У суда, где избирали меру пресечения Игорю Стрелкову, задержали бывшего «народного губернатора» ДНР Павла Губарева.
Его задержали после слов о том, что он сам участвовал в военной операции, а «Игорь Иванович с первых дней обоснованно подвергал критике действия Минобороны».
Глава оборонного комитета Совета Федерации, экс-главком ВКС Виктор Бондарев не согласился с позицией депутатов Госдумы, которые выступили за сохранение нижней возрастной планки для призыва в армию в 18 лет.
В середине июня Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 лет до 21–30. Но утром 21 июля глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что власти решили не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. По его словам, «главная поправка, что верхний предел — это 30 лет». То есть в соответствии с поправкой ко второму чтению, которую поддержал думский комитет, призывной возраст должен составить с 18 до 30 лет.
Бондарев заявил, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней до 30 лет с оборонным комитетом Совфеда не обсуждалась.
«По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию», — написал сенатор в телеграм-канале.
По его мнению, поступление на службу с 18 лет «должно быть скорее исключением из правил, а не повсеместно практикой».
«А вообще, призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», — отметил Бондарев.
Мещанский суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело было возбуждено 18 июля, сообщила судья. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.
Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил в суде, что экс-министр ДНР признал публикацию в своем телеграм-канале двух постов: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и высказал по этому поводу свою точку зрения, а также о довольствии военнослужащим.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Краснояружском районе пострадало село Вязовое. «Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль». Также он написал в своем телеграм-канале, что в селе Графовка повреждена линия электропередачи.
В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного по рождению или в связи с изменением госграницы российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Авторы инициативы подчеркивают, что лишение приобретенного российского гражданства за такие действия уже предусмотрена в законодательстве. Они предлагают распространить ее и на тех, кто стал гражданином России по рождению или был признан им после изменения госграниц (в частности, жители Крыма после референдума 2014 года).
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале, что несколько дней назад «небольшая группа отморозков» с Украины напала на машину Минобороны России, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих. «На двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — написал Кадыров. По его словам, группа покинула территорию России, когда поняла, что за ней организована погоня.
Британские власти исключили из санкционного списка журналиста Андрея Красовского. Причиной стала допущенная ранее ошибка: Красовского включили в список дважды — 15 марта 2022 года и 17 июля этого года.
В ходе заседания в Мещанском районном суде Москвы следствие попросило арестовать Игоря Стрелкова. Сам бывший министр обороны ДНР находится в зале заседаний.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что заявление Минобороны касательно ограничений судоходства в Черном море касается запросов на их осмотр. «Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — заявил дипломат.
МИД России дал посольству Китая в Москве «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции», после того как Пекин сообщил о повреждении здания генконсульства в Одессе во время удара. «Все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и Пекине по всем соответствующим вопросам», — говорится в заявлении МИДа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона со стороны Украины. Пострадавших нигде нет. В селе Смородино Грайворонского городского округа артиллерийскими снарядами в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота. Повреждена линия газоснабжения. Три домовладения повреждены в селе Вязовое Краснояружского района. В Муроме Шебекинского городского округа осколками снарядов посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин поговорил по телефону с иранским коллегой Ходжатоллой Корейши.
Как сообщает российское Минобороны, стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана, региональную безопасность и международную обстановку.