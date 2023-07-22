Глава оборонного комитета Совета Федерации, экс-главком ВКС Виктор Бондарев не согласился с позицией депутатов Госдумы, которые выступили за сохранение нижней возрастной планки для призыва в армию в 18 лет.

В середине июня Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 лет до 21–30. Но утром 21 июля глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что власти решили не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. По его словам, «главная поправка, что верхний предел — это 30 лет». То есть в соответствии с поправкой ко второму чтению, которую поддержал думский комитет, призывной возраст должен составить с 18 до 30 лет.

Бондарев заявил, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней до 30 лет с оборонным комитетом Совфеда не обсуждалась.

«По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию», — написал сенатор в телеграм-канале.

По его мнению, поступление на службу с 18 лет «должно быть скорее исключением из правил, а не повсеместно практикой».

«А вообще, призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», — отметил Бондарев.