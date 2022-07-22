Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 149-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «Ласточки» применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы. Где и как были использованы беспилотники, источник не указал. ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.
Табачная компания Philip Morris International (производитель Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street) планирует уйти с российского рынка, заявил ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак. По его словам, предположительно процесс выхода может быть завершен «к концу года».
Ольчак указал, что Россия была важным рынком для компании. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил он.
Однако, отметил Ольчак, условия работы в России изменились — возникли сложности с цепочками поставок, финансовыми операциями, в связи с чем Philip Morris решила «изменить отношения» со страной.
Украина должна начать забирать российский газ, следующий транзитом через ее территорию, заявил депутат и экс-спикер Верховной Рады, а также бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Сам процесс он описал как «конфискацию излишков».
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков в колонке для газеты «Украинская правда».
По данным ведомства, военнослужащие ВСУ «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям». Происходящее фотографировали и снимали на видео «специалисты информационно-психологических операций ВСУ».
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Турцию, где в пятницу ожидается подписание соглашения об экспорте украинского зерна, сообщается в Twitter официального представителя организации. Эту страны посещает «в рамках усилий по обеспечению полного мирового доступа к украинским продуктам питания, а также российским продуктам питания и удобрениям», указано в сообщении.
Ранее в администрации президента Турции заявляли, что соглашение по восстановлению экспорта будет подписано в Стамбуле 22 июля в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН.
Европейский союз «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
Брюссель заблокировал инициативу после того, как ее не поддержала Франция и другие страны из-за опасений, что Россия в ответ запретит экспорт титана в Евросоюз. «ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.
За минувшие сутки из Украины и республик Донбасса в Россию были эвакуированы 27,6 тыс человек, в том числе 4,6 тыс детей, сообщили в российском Минобороны. Всего с начала спецоперации на российскую территорию перевезены 2,7 млн человек, в том числе 435,9 тыс детей. Оборонное ведомство отмечает, что эвакуация проводилась без участия украинских властей.
Соглашение об экспорте украинского зерна будет подписано 22 июля в Стамбуле, сообщили в администрации президента Турции.
Отмечается, что документ будет подписан в присутствии президента республики Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия «де-факто признала» статус Крыма, ЛНР и ДНР.
«Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента», — сказал президент Белоруссии.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
Как сообщает сайт Владимира Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте, а также потребности Украины в вооружениях.
Великобритания в ближайшие недели передаст Украине более 20 самоходных артиллерийских установок M109 и 36 гаубиц L119, сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.
Также, по его словам, Украина получит от Британии противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, 1600 единиц противотанкового оружия и более 50 тыс. боеприпасов.
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и дальнейшую координацию в рамках «ОПЕК+», сообщает Кремль.
На борту одной из арестованных суперъяхт, принадлежащей «российскому олигарху», было найдено, предположительно, яйцо Фаберже, сообщила замглавы Минюста США Лиза Монако.
Она не сказала точно, о какой именно яхте идет речь, но сообщила, что судно в июне прибыло с Фиджи и сейчас пришвартовано в заливе Сан-Диего. Как напомнила Guardian, в прошлом месяце туда доставили суперъяхту Amadea, арестованную на Фиджи по запросу США. Американские власти считают, что судно связано с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым (Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в $13,1 млрд), попавшим под санкции.
Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
«Было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», — говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.
110 украинских спортсменов и тренеров, которые участвовали в боевых действиях, погибли. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорта Вадим Гутцайт, которого цитирует «Униан».
«Есть также раненые, а 22 человека находятся в плену», — заявил украинский чиновник.
Всего, по его данным, в боевых действиях участвуют более 3 тыс. спортсменов и тренеров, а еще 1,1 тыс. — занимаются волонтерской деятельностью.
В рамках «шестого с половиной» пакета европейских санкций, объявленного Советом ЕС 21 июля, Евросоюз разрешит европейским операторам сделки с определенными российскими госкомпаниями, направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.
«С целью избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире ЕС решил расширить исключения из запрета на транзакции с определенными структурами, принадлежащими [российскому] государству, распространив их [исключения] на сделки с сельскохозяйственными продуктами и по транспортировке нефти в третьи страны», — говорится в сообщении.
Украинские власти разрабатывают проект закона, который запретит все российские СМИ, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Это, по его словам, позволит «удвоить» усилия по «борьбе с российскими фейками и дезинформацией».
Речь идет о доработке законопроекта «О медиа». Глава Минкультуры пояснил, что сейчас на Украине действуют законы о СМИ еще 1990-х годов, а «медийный ландшафт» с появлением быстрого интернета, социальных сетей и стриминговых сервисов существенно изменился, это требует упорядочения.
Герб СССР на щите «Родины-матери» в Киеве заменят на тризуб. За это проголосовали 85% украинцев, которые приняли участие в опросе, устроенном Минкультом Украины.
6% участников голосования высказались за то, чтобы оставить монумент без изменений. В опросе приняли участие более 778 тыс. украинцев.