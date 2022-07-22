Табачная компания Philip Morris International (производитель Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street) планирует уйти с российского рынка, заявил ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак. По его словам, предположительно процесс выхода может быть завершен «к концу года».

Ольчак указал, что Россия была важным рынком для компании. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил он.

Однако, отметил Ольчак, условия работы в России изменились — возникли сложности с цепочками поставок, финансовыми операциями, в связи с чем Philip Morris решила «изменить отношения» со страной.