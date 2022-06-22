Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил подготовку украинской делегации к переговорам в Стамбуле по поставкам зерна. «Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать: такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне», — сказал он изданию «Страна».

Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу зерна из украинских портов, в которых примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. Перед этим в Москву должна отправиться делегация министерства национальной обороны Турции, чтобы обсудить «зерновой коридор».