Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 119-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Так он ответил на вопрос журналистки о том, не опасается ли Байден появления «перелома» в позиции Запада по отношению к ситуации на Украине. Она напомнила, что некоторые лидеры допускают появление «усталости от Украины», а некоторые призывают к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Байден ответил, что не опасается «перелома», но уточнил, что эта тема будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.
В министерстве обороны сообщили об устранении «минной опасности» в акватории порта Мариуполь, в нем в плановом порядке продолжается восстановление инфраструктуры. Также российские военные сообщили о создании двух гуманитарных коридоров для прохода судов в Черном и Азовском морях — первый ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывается для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении, второй круглосуточно работает для выхода из порта Мариуполь.
Минобороны России сообщило о том, что с начала специальной военной операции на Украине получило более 2,7 млн сообщений от жителей 2,1 тыс. населенных пунктов с просьбой об эвакуации на территорию России, в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Эти данные привел на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил подготовку украинской делегации к переговорам в Стамбуле по поставкам зерна. «Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать: такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне», — сказал он изданию «Страна».
Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу зерна из украинских портов, в которых примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. Перед этим в Москву должна отправиться делегация министерства национальной обороны Турции, чтобы обсудить «зерновой коридор».
ООН доставила в Славянск и Краматорск гуманитарную помощь для остающихся в этих населенных пунктах жителей, сообщил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. По его словам, конвои в составе 12 грузовиков прибыли в пункты назначения 20 июня, они привезли продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены, средства для очистки воды. По оценке ООН, в Славянске и Краматорске, находящихся в зоне спецоперации, остаются около 64 тыс. человек, доставленной помощи хватит на 20 тыс. человек.
Власти Калининградской области в течение этой недели подготовят для правительства предложения по ответным мерам в отношении Литвы, частично ограничившей с 18 июня железнодорожный транзит грузов в регион. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов. «Предложения <...> уже формируются, и мы федеральным коллегам их обязательно направим. На этой неделе договорились это сделать», — сказал он.
Алиханов считает, что решить проблему и восстановить транзит в прежних объемах можно путем «жестких переговоров» с ЕС и Литвой, в противном же случае «они увидят последствия ответных мер».
Служба безопасности Украины заявила в Telegram о разоблачении и задержании в Киеве «агентов ФСБ», которые передавали разведывательные данные российской стороне. По утверждению СБУ, заведующий отделом секретариата правительства и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты Украины «передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей». Взамен они получали денежное вознаграждение в размере от $2 тыс. до $15 тыс. в зависимости от степени секретности и значимости сведений. Задержанные подозреваются в государственной измене (ст. 111 УК Украины), они находятся под арестом.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить против России новые пакеты санкций по мере продолжения российской спецоперации на Украине. Выступая в палате общин британского парламента, министр отметила, что новые санкции могут предусматривать расширение перечня товаров, запрещенных к импорту из России.
«Мы настроены поставлять больше вооружений, вводить новые санкции и поддерживать Украину», — сказала Трасс, выступление которой транслировалось на сайте палаты.
Также министр сообщила, что намерена в среду 22 июня отправиться в Турцию, чтобы обсудить с руководством этой страны меры по разблокированию поставок украинского зерна из порта Одессы.
Из-за массового отъезда ИТ-специалистов из страны сейчас в России сложился дефицит сотрудников такого профиля в размере 170 тыс. человек. Такую оценку ситуации привел статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов.
«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли занят один миллион человек».
Банк России установил курсы валют на среду.
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