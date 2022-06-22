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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 119-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:19
Безработные граждане Украины будут привлекаться к общественным работам, в том числе к разбору завалов и строительству защитных сооружений, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
07:11
Конфликт на Украине может в какой-то момент привести к «игре в выжидание» между Россией и Евросоюзом — когда обе стороны будут проверять, «что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа». Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Джо Байден.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, не опасается ли Байден появления «перелома» в позиции Запада по отношению к ситуации на Украине. Она напомнила, что некоторые лидеры допускают появление «усталости от Украины», а некоторые призывают к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Байден ответил, что не опасается «перелома», но уточнил, что эта тема будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.
Вчера 21:57

В министерстве обороны сообщили об устранении «минной опасности» в акватории порта Мариуполь, в нем в плановом порядке продолжается восстановление инфраструктуры. Также российские военные сообщили о создании двух гуманитарных коридоров для прохода судов в Черном и Азовском морях — первый ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывается для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении, второй круглосуточно работает для выхода из порта Мариуполь.

Вчера 21:34

Минобороны России сообщило о том, что с начала специальной военной операции на Украине получило более 2,7 млн сообщений от жителей 2,1 тыс. населенных пунктов с просьбой об эвакуации на территорию России, в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Эти данные привел на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вчера 20:53

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил подготовку украинской делегации к переговорам в Стамбуле по поставкам зерна. «Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать: такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне», — сказал он изданию «Страна».

Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу зерна из украинских портов, в которых примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. Перед этим в Москву должна отправиться делегация министерства национальной обороны Турции, чтобы обсудить «зерновой коридор».

Вчера 20:27

ООН доставила в Славянск и Краматорск гуманитарную помощь для остающихся в этих населенных пунктах жителей, сообщил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. По его словам, конвои в составе 12 грузовиков прибыли в пункты назначения 20 июня, они привезли продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены, средства для очистки воды. По оценке ООН, в Славянске и Краматорске, находящихся в зоне спецоперации, остаются около 64 тыс. человек, доставленной помощи хватит на 20 тыс. человек.

Вчера 19:54

Власти Калининградской области в течение этой недели подготовят для правительства предложения по ответным мерам в отношении Литвы, частично ограничившей с 18 июня железнодорожный транзит грузов в регион. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов. «Предложения <...> уже формируются, и мы федеральным коллегам их обязательно направим. На этой неделе договорились это сделать», — сказал он.

Алиханов считает, что решить проблему и восстановить транзит в прежних объемах можно путем «жестких переговоров» с ЕС и Литвой, в противном же случае «они увидят последствия ответных мер».

Вчера 19:34

Служба безопасности Украины заявила в Telegram о разоблачении и задержании в Киеве «агентов ФСБ», которые передавали разведывательные данные российской стороне. По утверждению СБУ, заведующий отделом секретариата правительства и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты Украины «передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей». Взамен они получали денежное вознаграждение в размере от $2 тыс. до $15 тыс. в зависимости от степени секретности и значимости сведений. Задержанные подозреваются в государственной измене (ст. 111 УК Украины), они находятся под арестом.

Вчера 19:14

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить против России новые пакеты санкций по мере продолжения российской спецоперации на Украине. Выступая в палате общин британского парламента, министр отметила, что новые санкции могут предусматривать расширение перечня товаров, запрещенных к импорту из России.

«Мы настроены поставлять больше вооружений, вводить новые санкции и поддерживать Украину», — сказала Трасс, выступление которой транслировалось на сайте палаты.

Также министр сообщила, что намерена в среду 22 июня отправиться в Турцию, чтобы обсудить с руководством этой страны меры по разблокированию поставок украинского зерна из порта Одессы.

Вчера 18:35
Дмитрий Песков подтвердил грядущие контакты России и Турции по созданию «зернового коридора». По его словам, они пройдут по линии Министерства обороны, Владимир Путин во встрече участвовать не планирует.
Вчера 18:11
Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что британские власти направили «высокомерную ноту» по теме приговоренных к смертной казни в ДНР Эйдена Аслина и Шона Пиннера «Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — цитирует дипломата агентство «РИА Новости».
Вчера 18:00
Турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации Реджепа Эрдогана сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу зерна из украинских портов, в которых примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. Перед этим в Москву должна отправиться делегация министерства национальной обороны Турции, чтобы обсудить «зерновой коридор».
Вчера 17:40
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о гибели на Украине двух жителей региона. Один из погибших — старший сержант Сергей Широких, он служил по контракту с 2013 года. Второй — старший сержант запаса Руслан Романов. Он поехал в зону спецоперации добровольцем, поскольку «не захотел остаться в стороне, когда у границ страны расцвел неонацизм», отметил Чибис.
Вчера 17:28
Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок. В Нидерландах одновременно решили снять ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа (прежде они работали на 35% мощности).
Вчера 17:20
Генеральный прокурор США Меррик Гарлэнд приехал в Киев для встречи с украинской коллегой Ириной Венедиктовой, сообщает USA Today. Приезд Гарлэнда не анонсировался.
Вчера 17:11
В народной милиции ЛНР сообщили об уничтожении двух украинских ракет «Точка-У», которые были выпущены по городу Кременная.
Вчера 17:06

Из-за массового отъезда ИТ-специалистов из страны сейчас в России сложился дефицит сотрудников такого профиля в размере 170 тыс. человек. Такую оценку ситуации привел статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли занят один миллион человек».

Вчера 16:33
Агентство ТАСС сообщило о том, что порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно. Турецкий «Азов Конкорд» направился в Новороссийск.
Вчера 16:18

Банк России установил курсы валют на среду.

$1 = ₽54,71

€1 = ₽57,46

Вчера 16:02
Первый заместитель министр информации ДНР Даниил Безсонов в эфире «Первого канала» заявил об активизации боевых действий в районах Авдеевки и Угледара. Авдеевку, по его словам, народная милиция пытается обойти с севера.
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