Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Силву встретиться с Зеленским на саммите уговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон. Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: «Я думаю, что он (Лула да Силва) должен быть тем, кто расстроен», — цитирует его FT.