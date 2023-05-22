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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 452-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:55

ФСБ заявила о задержании жителя Оренбургской области, который, по данным ведомства, готовил теракты по указанию украинской спецслужбы. Он планировал поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.

08:54

В Белгородской области за прошедшее воскресенье Волоконовский район был обстрелян 31 раз, в том числе из ствольной артиллерии, Шебекинский городской округ — 38 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:24

Российская армия применяет мобильные группы быстрого реагирования для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Каховского водохранилища, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. В них входят зенитные расчеты, вооруженные пулеметами ДШК.

07:56

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, сообщила пресс-служба станции.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются», – говорится в сообщении.

Радиационный фон на станции в норме.

07:30

Японский премьер Фумио Кисида на встрече с Зеленским пообещал, что Токио окажет Украине всестороннюю помощь, в том числе примет на лечение раненых украинских солдат. Также Япония передаст Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии.

07:25

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Силву встретиться с Зеленским на саммите уговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон. Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: «Я думаю, что он (Лула да Силва) должен быть тем, кто расстроен», — цитирует его FT.

Вчера 23:31

Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино в Грайворонском городском округе, сообщил белгородский губерантор Гладков. Загорелась крыша здания, пострадавших нет.

Вчера 21:19

В Белгородской области обстреляли «один из населенных пунктов в Волоконовском районе», пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 19:36

В Харькове и области объявили воздушную тревогу.

Вчера 18:44

США не возражают против украинских ударов по Крыму, поскольку это территория Украины, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 17:01

В Артемовске (Бахмуте) нет ни одного украинского военного, слова президента Владимира Зеленского о продолжающихся боях за город не соответствуют действительности, заявил Евгений Пригожин.

Вчера 16:18

Украинские военные все еще находятся в Бахмуте (Артемовске), город не взят под контроль Россией полностью, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Вчера 16:06

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный аппарат в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, предварительно, нет.

Вчера 15:54

У следствия «достаточно оснований», чтобы заочно предъявить обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и судье Розарио Айтале. Они вынесли решение об ордере на арест Владимира Путина.

СК сообщил, что действия прокурора рассматривает как нарушение статей о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, о незаконном обвинении и о «приготовлению к нападению на представителя иностранного государства». Судье следователи вменяют незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению.

Хан и Айтала объявлены в розыск.

Вчера 15:18

Российский МИД назвал основными итогами саммита G7 «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера» и «прочерчивание разделительных линий в международных отношениях». Ведомство сочло, что неформальный клуб «необратимо деградировал» и превратился в «инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность».

«Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу обирать мир, заставляет членов объединения обратить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии», — говорится в заявлении МИДа. В ведомстве убеждены, что такие оценки разделяет большинство мирового сообщества.

Вчера 15:02

О новых обстрелах Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Тишанка, расположенном близ границы с Харьковской областью, поврежден офис. В находящейся неподалеку Новой Таволжанке повреждены два частных дома.

Вчера 14:40

В городе Пологи в Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ разрушен дом, под завалами были люди, сообщил ТАСС. Сотрудники МЧС вытащили их из-под завалов, жертв нет.

Вчера 13:43

Президент США Джо Байден на пресс-конференции на G7 заявил, что ключевые страны мира продолжат поддерживать Украину. «Мы непоколебимы. Путину не сломать нашу решимость», — сказал президент США.

Он также заявил, что даже если бы США приняли решение поставить истребители F-16 Украине, это не оказало бы влияние на ход сражений за Бахмут.

Говорил Байден и о Китае. Он заявил, что не считает неизбежным перспективу конфликта с Пекином. Президент добавил, что США и союзники «едины как никогда» в тихоокеанском регионе.

Вчера 13:09

Брифинг Минобороны России:

  • «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск».
  • У Красного (к западу от Артемовска) уничтожен автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов.
  • В Харьковской области и в ЛНР ликвидированы пять украинских ДРГ, пресечена деятельность еще нескольких в ЛНР и ДНР.
  • У Новоегоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, еще один - у Краматорска в ДНР.
  • У Гуляйполя (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны Украины. У Станислава (Херсонская область) - склад 123-й бригады теробороны. Близ Полтавки (Запорожская область) нанесен удар по командному пункту 102-й бригады теробороны.
  • У села Желтое в ДНР уничтожен украинский С-300.
  • Силы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.
Вчера 12:36

Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ и был обесточен, не работают две подстанции, передал «Интерфакс».

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