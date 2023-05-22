Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 452-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ФСБ заявила о задержании жителя Оренбургской области, который, по данным ведомства, готовил теракты по указанию украинской спецслужбы. Он планировал поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.
В Белгородской области за прошедшее воскресенье Волоконовский район был обстрелян 31 раз, в том числе из ствольной артиллерии, Шебекинский городской округ — 38 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Российская армия применяет мобильные группы быстрого реагирования для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Каховского водохранилища, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. В них входят зенитные расчеты, вооруженные пулеметами ДШК.
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, сообщила пресс-служба станции.
«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются», – говорится в сообщении.
Радиационный фон на станции в норме.
Японский премьер Фумио Кисида на встрече с Зеленским пообещал, что Токио окажет Украине всестороннюю помощь, в том числе примет на лечение раненых украинских солдат. Также Япония передаст Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.
«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула.
Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Силву встретиться с Зеленским на саммите уговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон. Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: «Я думаю, что он (Лула да Силва) должен быть тем, кто расстроен», — цитирует его FT.
Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино в Грайворонском городском округе, сообщил белгородский губерантор Гладков. Загорелась крыша здания, пострадавших нет.
В Белгородской области обстреляли «один из населенных пунктов в Волоконовском районе», пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Харькове и области объявили воздушную тревогу.
США не возражают против украинских ударов по Крыму, поскольку это территория Украины, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Артемовске (Бахмуте) нет ни одного украинского военного, слова президента Владимира Зеленского о продолжающихся боях за город не соответствуют действительности, заявил Евгений Пригожин.
Украинские военные все еще находятся в Бахмуте (Артемовске), город не взят под контроль Россией полностью, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита G7.
«Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный аппарат в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, предварительно, нет.
У следствия «достаточно оснований», чтобы заочно предъявить обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и судье Розарио Айтале. Они вынесли решение об ордере на арест Владимира Путина.
СК сообщил, что действия прокурора рассматривает как нарушение статей о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, о незаконном обвинении и о «приготовлению к нападению на представителя иностранного государства». Судье следователи вменяют незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению.
Хан и Айтала объявлены в розыск.
Российский МИД назвал основными итогами саммита G7 «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера» и «прочерчивание разделительных линий в международных отношениях». Ведомство сочло, что неформальный клуб «необратимо деградировал» и превратился в «инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность».
«Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу обирать мир, заставляет членов объединения обратить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии», — говорится в заявлении МИДа. В ведомстве убеждены, что такие оценки разделяет большинство мирового сообщества.
О новых обстрелах Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Тишанка, расположенном близ границы с Харьковской областью, поврежден офис. В находящейся неподалеку Новой Таволжанке повреждены два частных дома.
В городе Пологи в Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ разрушен дом, под завалами были люди, сообщил ТАСС. Сотрудники МЧС вытащили их из-под завалов, жертв нет.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции на G7 заявил, что ключевые страны мира продолжат поддерживать Украину. «Мы непоколебимы. Путину не сломать нашу решимость», — сказал президент США.
Он также заявил, что даже если бы США приняли решение поставить истребители F-16 Украине, это не оказало бы влияние на ход сражений за Бахмут.
Говорил Байден и о Китае. Он заявил, что не считает неизбежным перспективу конфликта с Пекином. Президент добавил, что США и союзники «едины как никогда» в тихоокеанском регионе.
Брифинг Минобороны России:
- «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск».
- У Красного (к западу от Артемовска) уничтожен автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов.
- В Харьковской области и в ЛНР ликвидированы пять украинских ДРГ, пресечена деятельность еще нескольких в ЛНР и ДНР.
- У Новоегоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, еще один - у Краматорска в ДНР.
- У Гуляйполя (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны Украины. У Станислава (Херсонская область) - склад 123-й бригады теробороны. Близ Полтавки (Запорожская область) нанесен удар по командному пункту 102-й бригады теробороны.
- У села Желтое в ДНР уничтожен украинский С-300.
- Силы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.
Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ и был обесточен, не работают две подстанции, передал «Интерфакс».