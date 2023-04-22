Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 423-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минюст пополнил реестр иноагентов. В реестр попали:
[🔹] Христо Грозев, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).
[🔹] Наталья Севец-Ермолина, журналист.
[🔹] Эльвира Вихарева, оппозиционер.
[🔹] Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».[🔹] Журналистский проект «Адвокатская улица» .
Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.
По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.
Служба безопасности Украины показала фотографии последствий обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле прошлого года. Кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
Накануне СБУ рассказала, что российская сторона получила сведения о размещении на этом аэродроме самолетов и военных из-за «самовольных действий отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины».
По данным ведомства, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения».
Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения. — РБК)», — сказал Милли.
Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.
По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.
Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».
Киев обменял двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
По его словам, одного из священников обменяли на 28 украинских военных.
Российские власти не сообщали об обмене священников. Прошлый обмен, о котором известно, состоялся между Москвой и Киевом 16 апреля.
Россия после развала ДРСМД намерена наращивать свой тактический ракетный потенциал, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.
«Возникает вполне логичный вопрос, насколько мы за 30 лет нашего участия в договоре отстали от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего здесь дисбаланса... Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО», — сказал Машков интервью журналу «Международная жизнь».
Казахстан резко увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитиков.
Основной маршрут транспортировки казахстанской нефти в обход России идет через Азербайджан. Поставки нефти из порта Актау на Каспийском море в Баку подскочили в первом квартале до 163 436 тонн – это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Еще 104 тыс. тонн нефти были отправлен по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.
Франция отказалась предоставить Украине данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам летать на сверхмалой высоте над Белоруссией, пишет Le Monde.
Киев запросил у Парижа цифровую карту Белоруссии — или DTED (Digital Terrain Elevation Data). Это важный инструмент подготовки боевых задач, если они организуются на малых высотах, там, где может помешать рельеф местности. В DTED подробно описывается рельеф местности, возможные препятствия, такие как ЛЭП или ветряные турбины, а также выявленные средства ПВО. «DTED объединяет все тактические данные, необходимые для полета на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — пояснил собеседник Le Monde.
В ответ на просьбу Киева в Париже заявили, что Франция неизменно будет поддерживать Украину, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории других государств.
Источник Le Monde утверждает, что Украина обратилась за этими данными и к другим западным странам.
США отправляют 31 танк M1A1 Abrams на полигон Графенвёр в Германии для обучения украинских военных. Ожидается, что они прибудут в ФРГ к середине — концу мая. Обучение начнется через пару недель после того, как танки пройдут техническое обслуживание. Ожидается, что обучение украинских военных эксплуатации и обслуживанию Abrams займет до 10 недель. Программу пройдут 250 украинских танкистов.
Politico отмечает, что США ускоряют поставку Abrams, решив отправить для обучения более старые танки версии M1A1, а не более новый тип M1A2, который изначально планировалось отправить на Украину. По планам Вашингтона, танки Abrams передадут ВСУ к концу года.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске». По его словам, говорить о котле пока рано. Ранее об окружении украинских военных сообщал советник Пушилина Ян Гагин.