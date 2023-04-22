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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 423-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:52
Испания собирается «в ближайшие дни» поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. 
08:54
Рыльский район Курской области утром попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, «зафиксировано больше 20 прилетов». При обстреле повреждены сети электроснабжения, обесточены деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Никто не пострадал.
08:53
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то разрешит конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом.
Вчера 22:04

Минюст пополнил реестр иноагентов. В реестр попали:

[🔹] Христо Грозев, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).

[🔹] Наталья Севец-Ермолина, журналист.

[🔹] Эльвира Вихарева, оппозиционер.

[🔹] Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».[🔹] Журналистский проект «Адвокатская улица» .

Вчера 20:46
Владимир Зеленский подписал закон, который делает условием для получения украинского гражданства сдачу экзаменов по основам Конституции, истории Украины и украинскому языку, передает УНН.
Вчера 20:29

Пограничники сбили беспилотник в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. 

Он также опубликовал фото обломков дрона.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Вчера 20:14

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.

По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.

 

Вчера 19:55

Служба безопасности Украины показала фотографии последствий обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле прошлого года. Кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

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Накануне СБУ рассказала, что российская сторона получила сведения о размещении на этом аэродроме самолетов и военных из-за «самовольных действий отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины».

По данным ведомства, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения».

Вчера 19:27

Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения. — РБК)», — сказал Милли.

Вчера 19:06

Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.

Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».

Вчера 18:43
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Вчера 18:17

Киев обменял двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, одного из священников обменяли на 28 украинских военных.

Российские власти не сообщали об обмене священников. Прошлый обмен, о котором известно, состоялся между Москвой и Киевом 16 апреля.

Вчера 18:02

Россия после развала ДРСМД намерена наращивать свой тактический ракетный потенциал, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

«Возникает вполне логичный вопрос, насколько мы за 30 лет нашего участия в договоре отстали от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего здесь дисбаланса... Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО», — сказал Машков интервью журналу «Международная жизнь».

Вчера 17:49

Казахстан резко увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитиков.

Основной маршрут транспортировки казахстанской нефти в обход России идет через Азербайджан. Поставки нефти из порта Актау на Каспийском море в Баку подскочили в первом квартале до 163 436 тонн – это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Еще 104 тыс. тонн нефти были отправлен по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Вчера 17:38
Евросоюз обучил уже более 16 тыс. украинских военных и отправил Киеву вооружения на сумму свыше €600 млн, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Вчера 17:31

Франция отказалась предоставить Украине данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам летать на сверхмалой высоте над Белоруссией, пишет Le Monde.

Киев запросил у Парижа цифровую карту Белоруссии — или DTED (Digital Terrain Elevation Data). Это важный инструмент подготовки боевых задач, если они организуются на малых высотах, там, где может помешать рельеф местности. В DTED подробно описывается рельеф местности, возможные препятствия, такие как ЛЭП или ветряные турбины, а также выявленные средства ПВО. «DTED объединяет все тактические данные, необходимые для полета на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — пояснил собеседник Le Monde.

В ответ на просьбу Киева в Париже заявили, что Франция неизменно будет поддерживать Украину, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории других государств.

Источник Le Monde утверждает, что Украина обратилась за этими данными и к другим западным странам.

Вчера 17:15

США отправляют 31 танк M1A1 Abrams на полигон Графенвёр в Германии для обучения украинских военных. Ожидается, что они прибудут в ФРГ к середине — концу мая. Обучение начнется через пару недель после того, как танки пройдут техническое обслуживание. Ожидается, что обучение украинских военных эксплуатации и обслуживанию Abrams займет до 10 недель. Программу пройдут 250 украинских танкистов.

Politico отмечает, что США ускоряют поставку Abrams, решив отправить для обучения более старые танки версии M1A1, а не более новый тип M1A2, который изначально планировалось отправить на Украину. По планам Вашингтона, танки Abrams передадут ВСУ к концу года.

Вчера 17:07
Вчера 16:42
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма сообщил об ударах по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, а также по пунктам временной дислокации 77-й отдельной аэромобильной бригады и иностранных наемников на Соледаро-Бахмутском направлении.
Вчера 16:17

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске». По его словам, говорить о котле пока рано. Ранее об окружении украинских военных сообщал советник Пушилина Ян Гагин.

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