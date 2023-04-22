Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.

По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.



