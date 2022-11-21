В Великобританию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн ($237 млн), которая была оформлена как импорт из других стран, пишет газета The Sunday Times

Британская служба статистики (ONS) при сборе информации от управления по налогам и таможенным сборам (HMRC) определяет страну происхождения товаров по тому, откуда они были отправлены. То есть, например, товары из Китая могут быть зарегистрированы как груз из Германии, если их импортировали через немецкую фирму.

Так, OMC в июне сообщала, что Британия не импортировала российскую нефть, при этом данные HMRC показывали, что в страну ввезли нефть на сумму свыше £78 млн ($92,7 млн), оформленную как импорт из третьих государств.

Запрет на поставки российской нефти вступит в силу в декабре.