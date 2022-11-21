Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
«Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска Pro, 09:20
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:11
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы Pro, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Старт фаворитов. Главные интриги игрового дня ЧМ Спорт, 09:00
Убытки растут, но худшее позади: пора ли покупать акции Alibaba Pro, 08:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 08:53
Малкина признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 08:46
Посол Индонезии допустил запуск прямых рейсов в страну из Москвы до лета Общество, 08:46
Как подставить свою компанию на допросе в налоговой — 13 вредных советов Pro, 08:38
ЦИК сообщила о победе Токаева на выборах президента Казахстана Политика, 08:31
Колпаки в кроссовках: как выглядит символ летней Олимпиады в Париже Спорт, 08:30
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 08:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 271-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:32

В Макеевке в ДНР загорелись две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщило МЧС республики в телеграм-канале. По его данным, причиной стало «попадание взрывоопасного предмета».

Пожарные работают над ликвидацией горения, на место направлен пожарный поезд.

08:33
Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом после того, как ВСУ расстреляли российских военнопленных, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства <...> Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал он.
Володин также указал на то, что главы стран ЕС до сих пор не осудили действия ВСУ в отношении российских военных
07:00
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 6 декабря.
06:49
Инцидент в Польше свидетельствует о необходимости улучшить европейскую систему противовоздушной обороны, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По ее словам, особенно это касается Польши, Словакии и стран Балтии, непосредственно граничащих с Россией и Украиной.
03:54

Американская газета The New York Times заявила, что подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.

Авторы привели анализ кадров видеозаписи. В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову.

02:22
Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщили в Минобороны. Удар был нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который располагался в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.
01:32
На Украине погиб основатель «Украинского интернационального легиона» — француз Гастон Бессон, воевавший на стороне Украины, сообщают украинское издание «Страна.ua» и «Российская газета» со ссылкой на сослуживцев Бессона. 46-летний Бессон — в прошлом боец «Французского иностранного легиона» — принимал участие во множестве конфликтов в Европе, Азии, Латинской Америке, отметила «Страна.ua»
00:29

Власти Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, сообщила Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ бундесвера.


В нем приводятся слова главного инспектора немецких Вооруженных сил генерала Эберхард Цорн, который считает, что атака на Германию может произойти без предупреждения и может грозить «даже экзестенциальным» ущербом. Представленный им план предусматривает, в частности, что уже к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек.

Вчера 20:34

В Великобританию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн ($237 млн), которая была оформлена как импорт из других стран, пишет газета The Sunday Times

Британская служба статистики (ONS) при сборе информации от управления по налогам и таможенным сборам (HMRC) определяет страну происхождения товаров по тому, откуда они были отправлены. То есть, например, товары из Китая могут быть зарегистрированы как груз из Германии, если их импортировали через немецкую фирму.

Так, OMC в июне сообщала, что Британия не импортировала российскую нефть, при этом данные HMRC показывали, что в страну ввезли нефть на сумму свыше £78 млн ($92,7 млн), оформленную как импорт из третьих государств.

Запрет на поставки российской нефти вступит в силу в декабре.

Вчера 17:59
Украине требуются американские ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, от 150 до 300 танков, около 300 бронемашин, сотня артиллерийских систем, от 50 до 70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая HIMARS, а также «10-15 систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо». Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Вчера 16:42

Власти Украины изучат видеозапись, на которой, как заявили в Москве, показан расстрел сдавшихся в плен российских военных, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заверила она, назвав при этом «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.

Видеозапись начала распространяться в соцсетях 18 ноября. На кадрах, предположительно снятых в селе Макеевка в ЛНР, люди в похожей на российскую военной форме по одному выходят из здания и ложатся на землю. За ними следят вооруженные люди с форме с желтыми повязками. Предположительно, это бойцы ВСУ. У сдавшихся спрашивают, кто их командир. Затем из дома, который покинули сдавшиеся бойцы, появляется фигура мужчины, начинается стрельба, видео прерывается. На других кадрах, снятых с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

Минобороны России назвало случившееся «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности («а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). К изучению кадров приступили в ООН.

 

Вчера 14:34

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо немедленно остановить, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что получил от команды МАГАТЭ на станции данные об обстрелах вечером 19 ноября и утром 20-го. «Кто бы не стоял за этим, это должно немедленно прекратиться. Как я уже говорил ранее, вы играете с огнем», — говорится в заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ.

Вчера 13:56

Брифинг Минобороны России:

  • Воздушно-космические силы уничтожили цех по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье.
  • ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. Вечером 19 ноября по станции выпустили 11 снарядов, утром 20 ноября — два снаряда по ЛЭП, питающей ЗАЭС.
  • В районе Краматорска в ДНР были уничтожены две установки РСЗО HIMARS.
  • На южнодонецком направлении сорвана попытка контрнаступления украинских войск.
Вчера 13:29

В «Росэнергоатоме» сообщили, что по территории ЗАЭС 20 ноября выпустили 12 ракет. «Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — сказал «РИА Новости» советник гендиректора компании Ренат Карчаа. По его данным, сотрудники ЗАЭС не пострадали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела.

Video

Вчера 12:20

Число пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал он.

Ранее сообщалось о пострадавшей женщине. Гладков говорил, что ее госпитализировали с осколочными ранениями ног.

Вчера 11:57

Пропуск для выезда из Херсонской области необходим только в случае, если вывозится спецтехника, пояснил глава региона Владимир Сальдо.

«Грузовой автомобильный транспорт с другими видами грузов, а также транзитный транспорт, как и ранее, может передвигаться за административные границы Херсонской области в обоих направлениях без специальных пропусков (разрешений), указанных в распоряжении», — сообщил он.

Вчера 10:21

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Вчера 09:58

В Белгородской области женщина пострадала в результате обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 08:53

Главное к 09:00 мск:

  • Москва и Тегеран договорились начать на территории России производство дронов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Газета пишет, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности», сообщили WP собеседники из числа сотрудников служб безопасности обеих стран. WP сообщила о поставках иранских дронов России в августе этого года. Кремль тогда счел сообщение газеты «вбросом».
  • Необходимости покидать территорию Украины ради экономии энергии нет, заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.








 

19.11 21:33

Из населенных пунктов юга Украины, перешедших под контроль Киева, начинается добровольная эвакуация, заявила вице-пермьер Украины Ирина Верещук. «Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное», — отметила Верещук, сказав, что эвакуироваться предлагают прежде всего людям, которые не могут себя обеспечить.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter