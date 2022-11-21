Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 271-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Макеевке в ДНР загорелись две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщило МЧС республики в телеграм-канале. По его данным, причиной стало «попадание взрывоопасного предмета».
Пожарные работают над ликвидацией горения, на место направлен пожарный поезд.
«Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства <...> Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал он.
Володин также указал на то, что главы стран ЕС до сих пор не осудили действия ВСУ в отношении российских военных
Американская газета The New York Times заявила, что подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.
Авторы привели анализ кадров видеозаписи. В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову.
Власти Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, сообщила Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ бундесвера.
В нем приводятся слова главного инспектора немецких Вооруженных сил генерала Эберхард Цорн, который считает, что атака на Германию может произойти без предупреждения и может грозить «даже экзестенциальным» ущербом. Представленный им план предусматривает, в частности, что уже к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек.
В Великобританию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн ($237 млн), которая была оформлена как импорт из других стран, пишет газета The Sunday Times
Британская служба статистики (ONS) при сборе информации от управления по налогам и таможенным сборам (HMRC) определяет страну происхождения товаров по тому, откуда они были отправлены. То есть, например, товары из Китая могут быть зарегистрированы как груз из Германии, если их импортировали через немецкую фирму.
Так, OMC в июне сообщала, что Британия не импортировала российскую нефть, при этом данные HMRC показывали, что в страну ввезли нефть на сумму свыше £78 млн ($92,7 млн), оформленную как импорт из третьих государств.
Запрет на поставки российской нефти вступит в силу в декабре.
Власти Украины изучат видеозапись, на которой, как заявили в Москве, показан расстрел сдавшихся в плен российских военных, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе.
«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заверила она, назвав при этом «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.
Видеозапись начала распространяться в соцсетях 18 ноября. На кадрах, предположительно снятых в селе Макеевка в ЛНР, люди в похожей на российскую военной форме по одному выходят из здания и ложатся на землю. За ними следят вооруженные люди с форме с желтыми повязками. Предположительно, это бойцы ВСУ. У сдавшихся спрашивают, кто их командир. Затем из дома, который покинули сдавшиеся бойцы, появляется фигура мужчины, начинается стрельба, видео прерывается. На других кадрах, снятых с квадрокоптера, видны 12 тел военных.
Минобороны России назвало случившееся «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности («а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). К изучению кадров приступили в ООН.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо немедленно остановить, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он отметил, что получил от команды МАГАТЭ на станции данные об обстрелах вечером 19 ноября и утром 20-го. «Кто бы не стоял за этим, это должно немедленно прекратиться. Как я уже говорил ранее, вы играете с огнем», — говорится в заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ.
Брифинг Минобороны России:
- Воздушно-космические силы уничтожили цех по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье.
- ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. Вечером 19 ноября по станции выпустили 11 снарядов, утром 20 ноября — два снаряда по ЛЭП, питающей ЗАЭС.
- В районе Краматорска в ДНР были уничтожены две установки РСЗО HIMARS.
- На южнодонецком направлении сорвана попытка контрнаступления украинских войск.
В «Росэнергоатоме» сообщили, что по территории ЗАЭС 20 ноября выпустили 12 ракет. «Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — сказал «РИА Новости» советник гендиректора компании Ренат Карчаа. По его данным, сотрудники ЗАЭС не пострадали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела.
Число пострадавших при обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал он.
Ранее сообщалось о пострадавшей женщине. Гладков говорил, что ее госпитализировали с осколочными ранениями ног.
Пропуск для выезда из Херсонской области необходим только в случае, если вывозится спецтехника, пояснил глава региона Владимир Сальдо.
«Грузовой автомобильный транспорт с другими видами грузов, а также транзитный транспорт, как и ранее, может передвигаться за административные границы Херсонской области в обоих направлениях без специальных пропусков (разрешений), указанных в распоряжении», — сообщил он.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В Белгородской области женщина пострадала в результате обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях», — написал он в своем телеграм-канале.
Главное к 09:00 мск:
- Москва и Тегеран договорились начать на территории России производство дронов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Газета пишет, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности», сообщили WP собеседники из числа сотрудников служб безопасности обеих стран. WP сообщила о поставках иранских дронов России в августе этого года. Кремль тогда счел сообщение газеты «вбросом».
- Необходимости покидать территорию Украины ради экономии энергии нет, заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.
Из населенных пунктов юга Украины, перешедших под контроль Киева, начинается добровольная эвакуация, заявила вице-пермьер Украины Ирина Верещук. «Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное», — отметила Верещук, сказав, что эвакуироваться предлагают прежде всего людям, которые не могут себя обеспечить.