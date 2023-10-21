Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung. Он считает, что положить конец конфликту на Украине можно было бы, если бы не были затронуты геополитические интересы. США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.

Украинские власти, по представлению Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — считает бывший немецкий канцлер.