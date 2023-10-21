Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 604-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим составит от 210 тыс. руб. Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда» (ведомственная газета Минобороны).
Сейчас минимальная сумма выплат военным составляет 204 тыс. руб. в месяц. Зарплата зависит от того, на какой должности военный. Суммы, выплачиваемые военнослужащим, Минобороны называло в мае. Так, вместе с доплатами заместитель командира взвода — командир отделения получает от 242 тыс. руб. в месяц; старший сапер — от 216 тыс. руб. в месяц; пулеметчик — от 211 тыс. руб. в месяц и так далее.
Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung. Он считает, что положить конец конфликту на Украине можно было бы, если бы не были затронуты геополитические интересы. США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.
Украинские власти, по представлению Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — считает бывший немецкий канцлер.
В МИД России вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, говорится в сообщении МИДа. Ему был заявлен протест в связи с позицией Праги по ситуации на Украине.
Как говорится в сообщении МИДа, «в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в т.ч. в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза».
12 октября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с ударом в Грозе.
Калининский район Донецка подвергся обстрелу, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, возникло задымление. Под обстрелом также Ворошиловский и Куйбышевский районы, пишет он.
После обстрела ВСУ из реактивных систем залпового огня возникли пожары на оптовых складах на востоке города, передает «Донецкое агентство новостей». Оно также опубликовало фотографии горящих легковушек на Красногвардейском проспекте. В результате обстрела, которому подверглось местное автотранспортное предприятие, пострадали несколько машин, включая транспорт МЧС и скорая помощь, пишет агентство.
По словам Кулемзина, в Калининском районе временно приостановлено движение по участку троллейбусного маршрута №7 из-за обрыва контактного провода в результате обстрела.
ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, под прямой удар попали торговые склады и СТО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях в зоне спецоперации, из них десять — на краснолиманском, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 100 человек убитыми и ранеными. Там же украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, сказано в сообщении.
На купянском направлении военные отразили пять украинских атак, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа, подсчитали в ведомстве.
Еще три атаки военные отразили на запорожском направлении, говорится в сводке. Потери Киева там составили до 20 человек. Также Киев лишился двух танков, трех автомобилей, гаубиц FH-70, М119 и Д-20.
Средства ПВО в Ростовской области сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», — написал он и поблагодарил военных за «хорошую работу».
Губернатор не уточнил, какой именно объект сбили над регионом.
Отказ премьера Словакии Роберта Фицо от военной поддержки Украины связан с личным унижением от Юлии Тимошенко в 2009 году, когда та возглавляла правительство Украины, пишет Politico со ссылкой на источник.
В январе 2009-го спор между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа привел к тому, что поставки прекратились. Одним из получателей газа, следовавшего через Украину, была Словакия. Премьером Словакии тогда был Фицо, он связался с Тимошенко и Путиным.
Вскоре он с делегацией прибыл в Киев. Как пишет Politico, «украинцы заставили их подождать, потом подождать еще», спустя 3 часа делегатов пригласили на встречу со СМИ, чего не ожидал Фицо. Там Тимошенко на протяжении 20 минут выступала с критикой премьера за то, «что тот встал на сторону Москвы в газовом споре».
«Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо побагровел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен», — сказал источник. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский подтвердил, что Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году».
Войска российской группировки «Центр» нанесли удар по 130 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Потери украинской стороны на этом направлении Минобороны оценило примерно в 255 военнослужащих. ВСУ потеряли три подразделения механизированных бригад в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.
На донецком направлении авиация и артиллерия подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
По его данным, потери украинской стороны составили до 155 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли три миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
Минюст расширил список иностранных агентов, добавив в него трех человек.
В реестр попал бывший замминистра иностранных дел (1991—1993) Георгий Кунадзе. Также статус иноагента получили журналист, главный редактор издания «Довод» (признан иноагентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.
В Херсоне прогремели взрывы, сообщил глава украинской городской военной администрации Роман Мрочко.
Михаил Развожаев написал о том, что по предварительным данным над морем в районе Любимовки (в северной части Севастополя) сбита ракета. Система ПВО продолжает работать.
Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.
Владимир Рогов сообщил о нанесенном ВСУ ракетном ударе по зданию администрации села Вербовое Пологовского района. По его словам, здание теперь восстановлению не подлежит. Жертв и пострадавших нет.
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли в том числе три зенитные установки Gepard, 20 разведывательных дронов, мостоукладчик.
Украинские власти проявляют «прожженный цинизм», заявляя, что Москве выгодно обострение палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Лавров назвал украинское руководство «совершенно прожженными циниками».
«У них единственная задача — чтобы про них не забыли, а про них могут забыть. И не потому, что нам захотелось, <...> а просто потому, что в мире происходят, к сожалению, другие конфликты», — сказал министр.
Владимир Зеленский в пятницу приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области. Он провел встречу с пограничниками, которые несут службу в прифронтовом районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Минобороны России заявило, что за последние сутки силы ПВО сбили семь украинских МиГ-29.
Потери украинской авиации за неделю российское ведомство оценивает так:
- 10 истребителей МиГ-29;
- два штурмовика Су-25;
- два вертолета Ми-8.
На Украине к трем годам тюрьмы приговорили жителя Балаклеи (Харьковская область), который получил повестку и спрятался на даче у приятеля. В ходе разбирательства он утверждал, что не готов взять оружие в руки, но суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.