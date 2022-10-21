Индонезия готова организовать встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена, если Путин будет лично участвовать в саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок», — отметил дипломат.

По его словам, индонезийская сторона не может обещать, что встреча Путина и Байдена «немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений».