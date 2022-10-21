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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 240-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:27

Индонезия готова организовать встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена, если Путин будет лично участвовать в саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок», — отметил дипломат.

По его словам, индонезийская сторона не может обещать, что встреча Путина и Байдена «немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений».

07:15

Два человека погибли, десять пострадали, в том числе дети, в результате ракетного удара по переправе в Херсоне, сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Он отметил, что удар пришелся по гражданской переправе. Елисеев пояснил, что «гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации».

Елисеев сообщил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.

07:15

В Белом доме считают, что Иран участвует в конфликте на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, сказал, что иранские военные инструкторы были отправлены в Крым для помощи российским войскам.

«Мы можем подтвердить, что российские военнослужащие, базирующиеся в Крыму, пилотировали иранские беспилотники и использовали их для нанесения ударов по территории Украины, в том числе для ударов по Киеву в последние дни», — утверждает Прайс.

01:34
По переправе через Днепр в Херсоне нанесен удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов. В результате обстрела погибли три человека, в том числе дети.
Вчера 22:51

В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил глава региона.

Вчера 22:49

«Укрэнерго» предупредило, что 21 октября по всей территории Украины также возможны временные отключения света.

Вчера 21:03

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения об оборудовании операционных в бомбоубежищах при столичных больницах. «Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности. Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу депздрава.

Вчера 20:44

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщило министерство транспорта в телеграм-канале. Переправа не работает с 15:25 мск. Штормовое предупреждение будет действовать в проливе ночью и в первой половине дня 21 октября.

Вчера 20:13

Нижегородский губернатор Глеб Никитин привез в палаточный лагерь, где проживают мобилизованные жители области, две модульных бани. Как написал глава региона в телеграм-канале, он проверил условия проживания в лагере и выяснил, что проживающие в палатках мобилизованные испытывают сложности с «помывкой и просушкой одежды».

«С собой привезли две модульные бани из бруса. Использовать можно и для мытья, и для сушки вещей», — написал губернатор, разместив фото бань.

Никитин отметил, что посещал лагерь, расположенный в Костромской области в населенном пункте Песочное.

Вчера 19:54

Власти Курской области усилят пропускной режим на приграничных с Украиной территориях, а также на въезде в город Курчатов, в котором находится Курская АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Вводить ограничения на передвижения курян не будем. На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов, усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит», — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Старовойта в регионе усилят охрану объектов объектов инфраструктуры и образования.

Вчера 19:40

Президент России Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. «Он [Путин] заслушал доклад Шойгу, проинспектировал практические занятия. На стрельбище Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени. Президенту также продемонстрировали обмундирование военнослужащих», — сказал Песков.

Вчера 18:41

Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры, на которых Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки СВД в ходе посещения полигона в Рязанской области, где находятся призванные по частичной мобилизации.

Video

Вчера 18:32
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в регионе на цели, связанные с СВО, превысила 1 млрд руб.
Вчера 18:15

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в целях экономии в городе электроэнергии эскалаторы в метро работают на подъем лишь на самых глубоких станциях – «Площадь Конституции» и «Пушкинская». Все остальные эскалаторы отключены. Помимо этого вдвое уменьшено освещение станций, увеличен интервал движения. Также в городе стали реже ходить троллейбусы и трамваи.

Вчера 18:08

Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке с призванными в вооруженные силы по частичной мобилизации.

Вчера 17:55
Украинская сторона отказалась от намеченного телефонного разговора министра обороны Украины Алексея Резникова с израильским коллегой Бенни Гантцем. Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, это произошло после того как Гантц исключил возможность передачи Киеву оружия.
Вчера 17:45

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о готовности швейных фабрик региона в кратчайшие сроки перепрофилировать производство на выпуск нужной в данной момент продукции. В частности он привел в пример Дубровскую швейную фабрику, где запущено производство по пошиву спальных мешков. «В кратчайшие сроки здесь было сшито 8 тысяч спальных мешков, все они предназначены и будут переданы мобилизованным из Брянской области и сотрудникам пограничного ведомства», - заверил губернатор.

Вчера 16:52

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил в своем телеграм-канале о начале патрулирования города специалистами инспекции по благоустройству совместно с сотрудниками полиции. Они будут выявлять предпринимателей, которые не выключили наружное освещение и иллюминацию и тем самым нарушили режим экономии энергоснабжения. Виновных будут отключать от электричества.

Вчера 16:30

Внучатый племянник президента США Джона Кеннеди рассказал, что принимал участие в военных действиях на Украине.

«Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском интернациональном легионе, я понял, что присоединюсь, и на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться туда»,— написал Конор Кеннеди в соцсетях.

Вчера 16:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона, в результате которой шесть украинских военных были взяты в плен. Троих из них решили доставить в Грозный.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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