Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 543-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Подмосковье был сбит второй за утро беспилотник. Минобороны сообщило, что в 8:16 над Истринским районом силами ПВО был уничтожен украинский дрон самолетного типа.
Аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают рейсы, сообщили РБК их представители. Во Внуково заявили, что не самолеты не летают с 6:25, часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты. В Домодедово ограничения действуют с 6:26.
Украинский беспилотник в Подмосковье был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в Одинцовском районе, заявили в Минобороны России. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Вооруженные силы Украины задействовали свои основные резервы в боях за Работино (Запорожская область) и пытаются закрепиться на севере села, однако российские силы сдерживают наступление, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, информация о том, что Роботино перешло под контроль ВСУ, не соответствует действительности.
Наступление Украины идет медленно и ВСУ используют беспилотники для расширения радиуса ударов, пока ожидают поставки более продвинутых систем вооружений, сообщил The Waspington Post советник украинского министра обороны Юрий Сак.
«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, и беспилотники в некоторой степени используются для восполнения недостатка авиации», — заявил Сак.
Утром 20 августа сразу три региона сообщи о попытках атаки дронов-камикадзе.
- «Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — писал мэр столицы Сергей Собянин. По сведениям Минобороны, военные задействовали средства РЭБ. Аэропорты Внуково и Демодедово из-за подлета дрона перенаправили шесть самолетов на запасные аэродромы.
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В Курске беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала, пять человек получили легкие ранения от осколков. После этого начался пожар, его потушили ночью. Ущерб причинен крыше, фасаду, первой платформе вокзала, пешеходному тоннелю и залу ожидания. В момент взрыва на вокзале находились около 50 человек, их эвакуировали.
- Дроны-камикадзе попытались атаковать ранним утром Ростовскую область, их успешно подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Василий Голубев. «ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — написал он.
Защитить все украинские энергообъекты крайне сложно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
При этом он отметил, что украинская энергетическая система защищена гораздо лучше, чем это было в феврале 2022 года, а у энергетиков страны уже есть опыт, как работать в сложных условиях.
Дмитрий Медведев выступил с призывом не останавливаться до тех пор, пока «не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство». Бывший президент России считает, что оно «должно быть уничтожено дотла», «чтобы даже пепла от него не осталось».
Он также полагает, что «поражение Запада на украинском направлении неизбежно» и что «выдохнется любое контрнаступление» Украины.
Причиной дневных сообщений о взрыве в Киеве стал пожар на складе экспертно-криминалистического центра МВД, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.
«Информация о причинах уточняется. Однозначно не прилет. Имеются пострадавшие работники экспертной службы. Пожар локализован. Более 20 спасателей и пять единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева привлечены к тушению огня», — написал он.
Позже Клименко сообщил, что на складе произошла детонация во время экспертизы, которую проводили сотрудники центра взрывоопасных предметов.
Число пострадавших при взрыве в Чернигове выросло до 117 человек, погибли семь человек, сообщил и.о. главы городы Александр Ломако.
Минобороны России не комментировало взрывы в городе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что их причиной стал ракетный удар.
Министры здравоохранения стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за пункта с осуждением военных действий на Украине в ходе встречи в Индии. Россия и Китай выступили против его включения в документ.
В 22 пункте документа отмечается, что военные действия на Украине продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. В примечании говорится, что Россия отказалась от включения «геополитического пункта 22 на том основании, что он не соответствует мандату G20», но согласна с остальным текстом документа. Китай заявил, что «Двадцатка» не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, и выступил против включения «контента, связанного с геополитикой».
Министерство обороны России также сообщило о пресеченной попытке Украины совершить атаку беспилотником на территории московского региона.
«Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.
Еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.
Сводка Минобороны России:
- У Орехова в Запорожской области был нанесен удар по передовому командному пункту 10-го армейского корпуса ВСУ, у Голосков Хмельницкой области - склад боеприпасов ВСУ.
- На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в Новоселовского (ЛНР), Синьковки и Маньковки (Харьковская область). Среди потерь Украины - две самоходные установки М109 «Paladin».
- На Донецком направлении отражены пять атак штурмовых групп ВСУ у Андреевки, Веселого, Красногоровки и Невельского. У Торецка и Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении отражена одна атака у Урожайного. На Запорожском направлении также отбита одна атака ВСУ.
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
При взрыве в Чернигове погибли пять человек и пострадали 37, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Минобороны России заявило, что Украина совершила «террористическую атаку» с применением беспилотника по военному аэродрому в Новгородской области.
«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, поврежден один самолет, пострадавших нет.
Около 150 украинских военных были убиты при попытке переправиться на левый берег Днепра у села Казачьи Лагери (Херсонская область), сообщило Минобороны России.
«Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подразделения группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.
В центре Чернигова прогремел взрыв, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус. В регионе объявлена воздушная тревога.
«Суспiльне» сообщает, что есть погибшие и раненые.
Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам энергетики.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги, причины устанавливаются.
Владимир Зеленский сообщил, что находится с рабочим визитом в Швеции, у него запланированы встречи с премьером Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией. «Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве», — сообщил Зеленский.