Дмитрий Медведев выступил с призывом не останавливаться до тех пор, пока «не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство». Бывший президент России считает, что оно «должно быть уничтожено дотла», «чтобы даже пепла от него не осталось».

Он также полагает, что «поражение Запада на украинском направлении неизбежно» и что «выдохнется любое контрнаступление» Украины.