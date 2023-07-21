Владимир Путин заявил, что создание военного соединения Польши, Литвы и Украины планируется для последующей оккупации последней.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал президент на заседании Совбеза.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <...> Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — добавил он.