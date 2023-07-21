Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 512-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 500 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ наступать на нескольких направлениях:
- на Донецком направлении были отряжены 9 попыток атак в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки (ДНР). Нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Кармазиновка, Ковалевка, в районе Торского пресечена деятельность ДРГ;
- на Южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Макаровкаи Левадное;
- на Запорожском направлении отражена одна атака в района Малой Токмачки;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка, Красное Первое, в районе Новоселовского пресечена деятельность ДРГ.
Минобороны сообщило, что минувшей ночью был нанесен новый удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.
Владимир Путин заявил, что создание военного соединения Польши, Литвы и Украины планируется для последующей оккупации последней.
«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал президент на заседании Совбеза.
«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <...> Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — добавил он.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.
Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».
Банк России впервые за 9 месяцев повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5%.
Владимир Путин заявил, что украинские формирования за время контрнаступления понесли громадные потери – десятки тысяч человек. По его словам, запасы западного оружия истощены, мобилизационный ресурс истощается, а к жителям Украины и европейцам приходит отрезвление. Что касается командования специальной военной операцией, то оно, по словам президента, действует профессионально.
Дмитрий Медведев назвал «словесной диареей» последние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно приостановки зерновой сделки. «Как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берём зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем», - написал он. Медведев призвал ЕС выполнить требования по торговле российским зерном. «А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях».
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с Владимиром Путиным перспективы возобновления зерновой сделки. По его словам, страны Запада должны принять ряд мер, чтобы в конечном счете не допустить голода и новых волн миграции.
В командовании украинской группировки «Юг» заявили о повреждении инфраструктурного объекта в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Спикер воздушных сил Украины Игнат при этом посетовал на нехватку средств ПВО.
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции». Так он ответил на вопрос, как президент относится в том числе к творчеству Шамана.
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что в Киеве будут рассматривать как перевозящие военные грузы суда в Черном море, следующие в сторону российских морских портов. По его словам, такие заявления несут опасность. Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам безусловно потенциально создают угрозу в этой области. Не гнушается ничем», - сказал пресс-секретарь президента.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе. Зеленский после саммита НАТО и критики со стороны Лондона сказал, что готов хоть каждое утро говорить спасибо Уоллесу.
Власти Черниговской области сообщили о ракетном обстреле региона.
В различных районах Одесской области работает система ПВО. СМИ сообщают о взрывах в районах Ильичевска.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в разных районах города связаны с тем, что тренировку проводят подразделения ПВО. «В городе все спокойно. И напоминаю: не снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», - написал он в Telegram.
Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны России. Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, условный противник был уничтожен.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Двуреченском направлении в ходе боя в районе н.п. Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели 5 опорными пунктами и 4 наблюдательными постами. «Потери противника составили более взвода живой силы, САУ Krab, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», - рассказал он.
Власти Одесской области сообщили о том, что минувшей ночью вновь был обстрелян ракетами район Одессы. Утверждается, что ранения получили два человека.
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять. «У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — добавил Бернс (цитата по ТАСС).