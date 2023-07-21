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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 512-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
14:33

Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 500 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

 

14:32

Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ наступать на нескольких направлениях:

  • на Донецком направлении были отряжены 9 попыток атак в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки (ДНР). Нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино;
  • на Краснолиманском направлении отражены три атаки в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Кармазиновка, Ковалевка, в районе Торского пресечена деятельность ДРГ;
  • на Южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Макаровкаи Левадное;
  • на Запорожском направлении отражена одна атака в района Малой Токмачки;
  • на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка, Красное Первое, в районе Новоселовского пресечена деятельность ДРГ.
14:24

Минобороны сообщило, что минувшей ночью был нанесен новый удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

14:02

Владимир Путин заявил, что создание военного соединения Польши, Литвы и Украины планируется для последующей оккупации последней. 

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал президент на заседании Совбеза.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <...> Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — добавил он.

13:37

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

13:32

Банк России впервые за 9 месяцев повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5%.

13:20

Владимир Путин заявил, что украинские формирования за время контрнаступления понесли громадные потери – десятки тысяч человек. По его словам, запасы западного оружия истощены, мобилизационный ресурс истощается, а к жителям Украины и европейцам приходит отрезвление. Что касается командования специальной военной операцией, то оно, по словам президента, действует профессионально.

13:14

Дмитрий Медведев назвал «словесной диареей» последние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно приостановки зерновой сделки. «Как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берём зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем», - написал он. Медведев призвал ЕС выполнить требования по торговле российским зерном. «А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях».

13:05

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с Владимиром Путиным перспективы возобновления зерновой сделки. По его словам, страны Запада должны принять ряд мер, чтобы в конечном счете не допустить голода и новых волн миграции.

12:56

В командовании украинской группировки «Юг» заявили о повреждении инфраструктурного объекта в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Спикер воздушных сил Украины Игнат при этом посетовал на нехватку средств ПВО.

12:52

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции». Так он ответил на вопрос, как президент относится в том числе к творчеству Шамана.

12:50

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что в Киеве будут рассматривать как перевозящие военные грузы суда в Черном море, следующие в сторону российских морских портов. По его словам, такие заявления несут опасность. Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам безусловно потенциально создают угрозу в этой области. Не гнушается ничем», - сказал пресс-секретарь президента.

11:23

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе. Зеленский после саммита НАТО и критики со стороны Лондона сказал, что готов хоть каждое утро говорить спасибо Уоллесу.

11:20

Власти Черниговской области сообщили о ракетном обстреле региона.

11:16

В различных районах Одесской области работает система ПВО. СМИ сообщают о взрывах в районах Ильичевска.

11:13

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в разных районах города связаны с тем, что тренировку проводят подразделения ПВО. «В городе все спокойно. И напоминаю: не снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», - написал он в Telegram.

10:52

Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны России. Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, условный противник был уничтожен.

10:48

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Двуреченском направлении в ходе боя в районе н.п. Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели 5 опорными пунктами и 4 наблюдательными постами. «Потери противника составили более взвода живой силы, САУ Krab, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», - рассказал он.

10:45

Власти Одесской области сообщили о том, что минувшей ночью вновь был обстрелян ракетами район Одессы. Утверждается, что ранения получили два человека.

10:22

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять. «У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — добавил Бернс (цитата по ТАСС).

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