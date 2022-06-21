Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — сказал он.

По словам чиновника, более конкретные сроки пока не определены, однако власти уже решают организационные вопросы.