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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 118-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:35
Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для возобновления отгрузок по морю, основными импортерами зерна выступают страны Ближнего Востока, Турции, Африки, а также зернотрейдеры Северной Америки, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации части Запорожской области, занятой российскими войсками, Владимир Рогов.
07:44
Связисты российской армии завершили настройку седьмой и последней вышки в Херсонской области на вещание российских телеканалов.

«Благодаря проделанной российскими военными специалистами работе около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы», — сообщили в Минобороны.

Вещание охватывает всю территорию области, жителям доступны 24 телеканала.
07:41
Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC.

«Это будет длительный кризис. Мы больше никогда не будем доверять Западу», — сказал он.
07:27
Россия не может гарантировать, что пленные на Украине американцы не будут приговорены к смертной казни, заявил Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

Так, на вопрос журналиста о том, ожидает ли пленных американцев судьба ранее приговоренных к смерти судом ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, Песков ответил: «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования».

17 июня в Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называли себя гражданами США. Они представились как Александр Дрюк и Энди Хьюн. В материалах говорилось, что они воевали на стороне ВСУ.
07:17

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — сказал он.

По словам чиновника, более конкретные сроки пока не определены, однако власти уже решают организационные вопросы.

Вчера 21:42

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города пострадала женщина, ее с проникающей осколочной раной отправили в местную больницу. Обстрел произошел вечером 20 июня, уточнил мэр в Telegram.

Вчера 21:31
Плененные на Украине американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн являются «солдатами удачи», участвовавшими в нападениях на российских военных и совершавшими «преступления». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News. По его словам, Дрюк и Хьюн «должны понести ответственность за те преступления, которые совершили».
Вчера 21:18
Сотрудники государственных организацией, командированные на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), будут получать во время командировок двойную заработную плату. Соответствующий документ правительства опубликован на официальном портале правовой информации. Решение касается граждан, занимающих в федеральных органах должности, не отнесенные к государственной службе, а также работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти.
Вчера 20:50

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что некоторые банки «перегибают палку», исполняя введенные в отношении России санкции Евросоюза, но им напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями. Боррель отметил, что он сам направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, напоминая, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями.

Вчера 20:47

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию, поэтому «в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС». Канцлер счел, что российский лидер хочет вернуться к политике зон влияния.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Шольца, отметив, что на Россию пару раз распространялись «немецкие искры». «Больше пожаров не допустим», — заверила она.

Вчера 20:36

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал, что стоимость отдельных товаров в регионе не повысится после перехода на транспортировку части грузов морем из-за запрета на железнодорожный транзит значительной части продукции через территорию Литвы. «Это будет немножко дороже, но у нас есть ресурс, чтобы постараться сохранить тарифы таким образом, чтобы компенсировать удорожание и не повысить стоимость отдельных товаров для граждан», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Алиханов заявил, что в области не будет дефицита, власти создадут оперативный штаб для решения логистических вопросов и доставки товаров. В регионе уже работают с компанией, осуществляющие морские перевозки, и она 25 июня отправит еще одно, уже пятое, судно с грузами. Также эта компания располагает возможностью направить еще пять-шесть кораблей для перевозки грузов.

Вчера 20:02

Минфин предложил формировать в Госфонде России запасы драгоценных металлов и камней, предназначенные для мобилизационных нужд страны. Это следует из опубликованного проекта поправок в закон ‎«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Разработку этого документа Минфин анонсировал год назад.

Минфин предлагает дополнить список мобилизационных действий проведением мероприятий по «формированию и использованию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России, предназначенных для удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности Российской Федерации, возникающих при проведении мобилизационной подготовки и мобилизации».

Вчера 19:46

В Совете Федерации назвали «политической глупостью» заявление командующего ВВС Германии Инго Герхарца о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия. Как заявил РБК сенатор от Крыма и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, у НАТО не получится устроить «маленькую ядерную войну», в случае удара по России война закончится плохо для всех.

Ранее издание Bild привело слова комментировавшего противостояние с Россией Герхарца — он заявил о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия в случае необходимости.

Вчера 19:12

В школьный курс новейшей истории России для девятого класса решили включить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из примерной рабочей программы учебного модуля «Введение в новейшую историю России», опубликованной на сайте Института стратегии развития образования (его учредитель — Минпросвещения). Среди целей изучения курса указаны «воспитание учащихся в духе патриотизма» и «развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что события, связанные с российской спецоперацией на Украине, войдут в учебники истории.

Вчера 18:42
Командующий ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц призвал страны НАТО к готовности к применению ядерного оружия против России в случае необходимости. «Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости», — заявил он на Международном симпозиуме по морским силам в Киле, передает Bild.
Вчера 18:30
Индекс Московской биржи впервые с 31 мая достиг отметки в 2400 пунктов.
Вчера 18:22
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки на буровые платформы «Черноморнефтегаза» со стороны Украины были эвакуированы 94 человека. «К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться», - написал он в своем Telegram.
Вчера 17:54
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил об оперативном окружении украинских военных в населенных пунктах Золотое и Горское (к северу от Попасной).
Вчера 17:37
Литва соблюдает санкции Евросоюза против России и не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию, сообщили в МИД страны по итогам встречи с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем.

«Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — говорится в сообщении литовского МИДа.

 
Вчера 17:12

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram опроверг сообщения о том, что взятая в плен под Мариуполем украинская националистка Юлия Паевская («Тайра») была обменяна на сына заместителя представителя в Чечни в Крыму Мурада Саидова - Адама Гриценко.

По словам Кадырова, Гриценко является гражданином Украины и до сих пор находится в этой стране в плену.

19 июня корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем Telegram канале сообщила, что находившаяся в СИЗО в ДНР Паевская вернулась на Украину в результате «мутной схемы по вызволению» Адама Гриценко.

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