Неожиданный визит Джо Байдена на Украину несомненно имеет важное символическое и психологическое значение. Однако приведет ли эта поездка к ускорению поставок вооружений — большой вопрос.

В чем заключался смысл визита и как на него отреагирует Москва — в материале РБК.