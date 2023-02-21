Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 363-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Новые детали визита Байдена в Киев от Bloomberg:
- Байден принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля, о подготовке не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме.
- После рабочей недели Байден обычно возвращается с женой Джилл в свой дом в Делавэре, однако его перемещения в эту субботу были необычными. Президент с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, осмотрели выставку «Первые леди» в Национальном музее американской истории, а затем – провели ужин в ресторане «Рыжая курица».
- Через несколько часов Байден сел на самолет вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими помощниками.
- В поездку было решено взять лишь двух журналистов, их в пятницу вызывали в Белый дом и взяли обещание хранить тайну о визите, информацию о поездке им выслали электронным письмом с темой «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу».
- Борт номер один вылетел из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем совершил перелет до польского Жешува. Оттуда Байден отправился на поезде в Киев (путь составил более 700 км), приехав в украинскую столицу к 8 часам утра по местному времени.
«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — подчеркнул он.
«При нынешних мощностях производства Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества. У Украины нет времени, чтобы столько ждать. Мы должны существенно повысить свою мощность производства», — сказал он.
Победа Украины может быть гарантирована лишь быстрыми действиями со стороны западных стран, указал министр, принципиальные решение по этому вопросу следует принять уже в ближайшие недели.
В ночь на 19 февраля в Волынской области Украины сошел с рельсов поезд, который следовал по маршруту Киев – Варшава. Местная прокуратура сообщила, что начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 276 УК Украины). Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Неожиданный визит Джо Байдена на Украину несомненно имеет важное символическое и психологическое значение. Однако приведет ли эта поездка к ускорению поставок вооружений — большой вопрос.
В чем заключался смысл визита и как на него отреагирует Москва — в материале РБК.
Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете безопасности ООН о создании комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом заявил постпред КНР в организации Чжан Цзюнь.
Россия хочет вынести документ на голосование в СБ ООН 22 февраля .
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал Евгения Пригожина, который ранее рассказал, что «обошел все известные кабинеты в Москве», добиваясь поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнера».
«Считаю, что должностных лиц высочайшего ранга в министерстве обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в чувство», — сказал Аксенов.
По его словам, в 1941 году таких начальников и генералов «ждала бы высшая мера».
Аксенов призвал чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами вооруженных сил и ЧВК «Вагнера», не дожидаясь трибунала.
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» может состояться в середине марта. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
По его словам, встреча, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.
Контактная группа по обороне Украины, также известная как формат «Рамштайн», была впервые созвана в конце апреля прошлого года. В нее входят министры обороны более 50 стран. Возглавляет группу министр обороны США Ллойд Остин.
Новые пакеты санкций против России направлены на предотвращение попыток обхода уже введенных ограничений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Soir.
«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [санкций]», — сказал он. По словам Мишеля, ЕС уже ввел главные ограничения — санкции против ископаемого топлива. «Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — пояснил Мишель.
Россия расценивает решение Нидерландов сократить число дипломатов как шаг к разрушению двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
В ведомстве заверили, что Москва «неизбежно ответит» на сокращение российского дипломатического присутствия в Нидерландах.
«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — добавили в министерстве.
Британский король Карл III приехал к украинским военным, которые проходят подготовку в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, передает Би-би-си.
Король посмотрел за ходом тренировки и пообщался с некоторыми военнослужащими.
Падение ВВП России в 2022 году оказалось меньшим, чем в пандемийном 2020-м, следует из первой оценки Росстата.
Еще 17 января Владимир Путин заявил, что ожидаемое снижение ВВП составит 2,5%. Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ориентировалось на сокращение экономики на 2,9%. Но в итоге снижение ВВП составило 2,1% за год.
В пандемийном 2020-м году объем ВВП снизился по первой оценке на 3,1%, а после пересмотра падение составило 2,7%.
Самую заметную негативную динамику показали обрабатывающий сектор (минус 2,4%), оптовая и розничная торговля (минус 12,7%), отраслевой комплекс водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов (минус 6,8%).
Среди секторов-лидеров — сельское хозяйство (плюс 6,6%), строительство (плюс 5%), госуправление, включая обеспечение военной безопасности (плюс 4,1%), финансовая и страховая деятельность (плюс 2,8%).
Премьер Италии Джорджа Мелони вскоре посетит Киев и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает телеканал RaiNews24 со ссылкой на дипломатические источники.
«Мы получили пакет помощи, а это значит, что поддержка премьер-министра Джорджи Мелони не изменилась. Действительно, я благодарю ее и жду ее, я знаю, что она приедет», — говорил Зеленский в интервью Tg1.
Концерты группы «Мумий Тролль» в шести городах России, которые были запланированы на март 2023 года, отменены.
О причинах информация не поступала. Вот как группа в своем посте в VK прокомментировала отмену концерта в Орле: «Дорогие друзья! Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Орел не представляется возможным».
В марте 2022 года группа объявила, что прекращает концертную деятельность.
«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. «Музыка сорвалась…» Мир нужен немедленно», — заявили тогда музыканты.
В санкционный список ЕС внесут Татьяну Москалькову — уполномоченного по правам человека при президенте России, сообщает EUobserver.
В обосновании санкций значится, что Москалькова выступала по телевидению с опровержением существования российских «фильтрационных лагерей» на Украине, из которых «насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн украинских граждан, включая тысячи детей», отмечает издание.
В проекте санкций есть также региональные чиновники: зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и башкирский министр семьи, труда и соцразвития Ленара Иванова. Их считают «причастными к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями».
Еще около 60 человек — заместители министров, депутаты парламента, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена «известны только экспертам по России», отмечает издание.
Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника новым командующим войсками Западного и Восточного военных округов — Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову.
Также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий были вручены еще нескольким высшим и старшим офицерам.
Белый дом уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации», — заявил Салливан.
Дмитрий Медведев в своем Telegram сообщил, что американский президент Джо Байден съездил в Киев, «предварительно получив гарантии сохранности».
«Были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно… Танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — написал Медведев.