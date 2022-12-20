Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 300-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Власти Петербурга ответили основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину на критику из-за порядка захоронения погибших на Украине бойцов частной военной компании. Пригожин в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину написал, что власти Петербурга отказывают им в захоронении на Аллее славы Белоостровского кладбища.
Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Инна Карпушина заявила РБК, что власти Санкт-Петербурга приняли решение специально выделить участок и назвать его «Аллея Доблести», чтобы похоронить там погибшего в ноябре бойца — сейчас никакой аллеи там нет. Похороны Меньшикова были запланированы на 18 декабря, но дата окончательно не согласована с «самым главным руководителем», отметила она. По ее словам, никто из официальных представителей погибшего к чиновникам не обращался.
При обстреле в Брянской области повреждены железнодорожные пути, уточнил губернатор Александр Богомаз.
«В результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения, для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение», — сообщил он.
«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — сказал дипломат.
Подобный «абсурдный замысел», считает Вершинин, не будет иметь никакой юридической силы, а станет «юридическим нонсенсом». Даже если такой орган будет создан, Москва не признает его решения, подчеркнул он.
В Брянской области частично обесточен поселок после обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы», — написал он.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился с призывом к Владимиру Зеленскому подписать уже принятый парламентом законопроект об ужесточении ответственности за дезертирство.
«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а „отказники“ могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, это несправедливо.
Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — сказал в обращении Залужный.
Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному необходим отдых, так как он перетрудился на службе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря президента попросили оценить «высказывание украинского генерала» о возможном наступлении войск на Украину со стороны Белоруссии при участии белорусских военных. Песков уточнил, о каком командующем идет речь. Когда он услышал, что это Залужный, то заявил: «Ему надо отдыхать. Переработал».
Владимир Путин допустил, что Россия будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью, передает ТАСС.
«Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — сказал Путин.
Владимир Путин оценил переговоры с Александром Лукашенко как «очень результативные».
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — заявил президент России.
В свою очередь Лукашенко о результатах переговоров сказал следующее: «Я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию».
Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине.
«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации $26 млн от компании Granite Capital Holdings, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об особых экономических мерах», — заявили в канадском МИДе.
Канада стала первой страной G7, которая ввела не просто заморозку, но и конфискацию активов подсанкционных лиц. Решение будет принимать суд, а конфискованные средства будут направлены «на восстановление Украины». Дело против активов Абрамовича стало первым после принятия соответствующих законов.
Страны ЕС достигли соглашения, что потолок цен на российский газ изначально не будет распространяться на внебиржевые сделки, сообщает Reuters.
Предполагается, что он будет введен с 15 февраля в случае достижения цены €180 за 1 МВт·ч (по нынешнему курсу это $2 тыс. за 1 тыс. куб. м газа).
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ, сообщает Reuters.
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает невозможным организацию в ближайшем будущем переговоров о мирном урегулировании на Украине. «Я не смотрю с оптимизмом на возможность проведения эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я думаю, что противостояние продолжится, и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны», — сказал он журналистам.
По его словам, в настоящее время ООН заинтересована в ускорении процедуры обмена пленными, повышении эффективности зерновой сделки и ее расширении за счет экспорта аммиака.