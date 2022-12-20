Власти Петербурга ответили основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину на критику из-за порядка захоронения погибших на Украине бойцов частной военной компании. Пригожин в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину написал, что власти Петербурга отказывают им в захоронении на Аллее славы Белоостровского кладбища.

Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Инна Карпушина заявила РБК, что власти Санкт-Петербурга приняли решение специально выделить участок и назвать его «Аллея Доблести», чтобы похоронить там погибшего в ноябре бойца — сейчас никакой аллеи там нет. Похороны Меньшикова были запланированы на 18 декабря, но дата окончательно не согласована с «самым главным руководителем», отметила она. По ее словам, никто из официальных представителей погибшего к чиновникам не обращался.