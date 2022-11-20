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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 270-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:53

Главное к 09:00 мск:

  • Москва и Тегеран договорились начать на территории России производство дронов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Газета пишет, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности», сообщили WP собеседники из числа сотрудников служб безопасности обеих стран. WP сообщила о поставках иранских дронов России в августе этого года. Кремль тогда счел сообщение газеты «вбросом».
  • Необходимости покидать территорию Украины ради экономии энергии нет, заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.








 

Вчера 21:33

Из населенных пунктов юга Украины, перешедших под контроль Киева, начинается добровольная эвакуация, заявила вице-пермьер Украины Ирина Верещук. «Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное», — отметила Верещук, сказав, что эвакуироваться предлагают прежде всего людям, которые не могут себя обеспечить.

Вчера 19:44
Жителям Украины следует задуматься о временном отъезде за границу ради снижения нагрузки на энергетическую систему страны, пострадавшую в результате ракетных ударов, заявил глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. «Если потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно иметь электроснабжение. Так можно объяснить, что, потребляя меньше или уезжая, люди делают свой вклад», — отметил он.

Глава ДТЭК добавил, что у украинских энергетиков закончилось оборудование и запчасти. Он попросил государство и производителей о помощи с поставками.
Вчера 18:20

Установка всех пролетов на автомобильной части Крымского моста завершена, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ», — сообщил он.

Вчера 17:42

Британский премьер Риши Сунак, приехав в Киев, подтвердил, что его страна поставит Украине средства ПВО. Пакет на £50 млн будет включать 125 орудий, технологии борьбы с беспилотниками, десятки радаров.

Вчера 17:23

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил детали о последствиях обстрела города Шебекино. По его словам, пострадавшая при обстреле отказалась от госпитализации, у нее ушиб руки. Повреждения получили здание общежития и два жилых дома.

Вчера 17:17
Белоруссия не планирует «ввязываться» в конфликты, но готовится защищать собственную территорию, заявил министр обороны страны Виктор Хренин после церемонии присяги в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре.

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину», — сказал он.
Вчера 16:27
Премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — написал Зеленский.
Вчера 15:45

Расположенный у границы с Харьковской областью Украины город Шебекино Белгородской области обстреливают, предварительно, пострадала одна женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи», — написал он в Telegram.

Вчера 14:12

Брифинг Минобороны России о спецоперации:

  • На Купянском направлении сорваны атаки из Харьковской области тактических групп ВСУ, «усиленных наемниками». Потери Украины в Минобороны оценили в более 60 человек.
  • На Красно-Лиамнском направлении пресечена попытка украинских военных атаковать по направлению к Червонопоповке и Площанке в ЛНР. Украина потеряла до 50 военных, заявили в Минобороны России.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по девяти пунктам управления украинских войск в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
  • В ДНР уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Вчера 13:49

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки» в боевых действиях для восстановления сил. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе. По мнению Зеленского, «такая передышка только ухудшит ситуацию». Он заявил, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».

Зеленский напомнил, что в украинской «формуле мира», которую он представил участникам саммита G20, десять пунктов, в том числе вывод российских войск, освобождение всех пленных, энергетическая, продовольственная и ядерная безопасность. В Кремле, комментируя слова Зеленского на G20, посчитали, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший Россию на саммите, назвал риторику Зеленского «воинственной, русофобской и агрессивной».

Вчера 12:28

Члены комиссии по связям с международными организациями Совета по правам человека при президенте предложили создать международную комиссию по «расследованию преступлений военнослужащих ВСУ». Заявление сделано после сообщения Минобороны о том, что украинские солдаты расстреляли плененных российских военных.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в заявлении СПЧ. Оно «в первую очередь» обращено к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

Вчера 11:09

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений по всей линии фронта и боях за Бахмут (Артемовск).

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам бы хотелось, быстрые продвижения <...> Артемовск — тоже ситуация сложная, дополнительные силы бросает противник, но, тем не менее <...> дом за домом, улица за улицей освобождается. Да, с боями, да, сложно, но только движение вперед», — сказал он.

Вчера 10:39

Большинство участников саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили российскую военную операцию на Украине, отметив ее последствия для мировой экономике, но учли другие точки зрения, говорится в итоговой декларации.

Согласно документу, лидеры АТЭС считают, что вооруженный конфликт «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, сдерживая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности». В то же время, отмечает декларация, «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».

Вчера 09:19

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью «РИА Новости», что не чувствует дефицита кадров ни в одной из сфер из-за частичной мобилизации. «Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме», — сказал Собянин.

Вчера 08:50
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных украинскими служащими.
18.11 22:01

Польские следователи, расследующие обстоятельства падения ракеты на востоке страны, могут посетить Украину, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, польская сторона хочет «как можно теснее сотрудничать с украинской».

18.11 21:52

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ получил повреждения находящийся в городе стадион «Донбасс Арена». Как написал Кулемзин в телеграм-канале, повреждены около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.

18.11 21:43

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, он сам решит, когда и в каком виде их вести, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого года Джон Кирби. «Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал он.

18.11 21:33

Минюст расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов, в него попали:

  • Иван Алексеев — музыкант, более известный как Noize MC;
  • Вячеслав Мальцев, оппозиционный политик, основатель организации «Артподготовка» (внесена в России в список экстремистских и запрещенных);
  • Ирина Шихман — журналистка, ведущая YouTube-канала «А поговорить?»;
  • Михаил Светов — оппозиционный политик, один из лидеров Либертарианской партии;
  • Андрей Заякин — ученый, сооснователь сообщества «Диссернет»;
  • Дмитрий Колезев — журналист, главный редактор издания Republic (Минюст также внес его в реестр СМИ-иноагентов) и издания It’s My City;
  • Ирек Биккинин — правозащитник из Татарстана;
  • Олимпиада Усанова — правозащитница из Нижнего Новгорода;
  • Руслан Карпук — более известен как Руслан Левиев, основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.
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