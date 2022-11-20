Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки» в боевых действиях для восстановления сил. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе. По мнению Зеленского, «такая передышка только ухудшит ситуацию». Он заявил, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».

Зеленский напомнил, что в украинской «формуле мира», которую он представил участникам саммита G20, десять пунктов, в том числе вывод российских войск, освобождение всех пленных, энергетическая, продовольственная и ядерная безопасность. В Кремле, комментируя слова Зеленского на G20, посчитали, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший Россию на саммите, назвал риторику Зеленского «воинственной, русофобской и агрессивной».