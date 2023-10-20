Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы.

«Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

При этом Бастрыкин назвал актуальным «вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в решении задач проведения специальной военной операции».