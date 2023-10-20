Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 603-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине, также глава государства побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны, добавил пресс-секретарь.
«Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил Путину Герасимов.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы.
«Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.
При этом Бастрыкин назвал актуальным «вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в решении задач проведения специальной военной операции».
Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что украинское правительство подробно проинформировано о том, что поставок ракет Taurus пока не будет. По его словам, в новый пакет помощи Берлин включит «важные составляющие, которые помогут укрепить ПВО», сообщает «Страна ua».
Минобороны сообщило, что 19 октября пара истребителей Су-27 из состава дежурных по ПВО сил была поднята навстречу приближавшимся к границе над акваторией Черного моря трем воздушным целям. Ими оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. «При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы».
На Запорожском направлении погиб доброволец Александр Можаев, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова. Можаев, известный под позывным «Бабай» известен по событиям 2014 года. Тогда он воевал в Славянске, а также в районе Донецка.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Кривом Роге.
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