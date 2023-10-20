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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 603-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:24

Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине, также глава государства побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны, добавил пресс-секретарь.

«Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил Путину Герасимов.

Вчера 19:59

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы.

«Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

При этом Бастрыкин назвал актуальным «вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в решении задач проведения специальной военной операции».

Вчера 18:37

Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что украинское правительство подробно проинформировано о том, что поставок ракет Taurus пока не будет. По его словам, в новый пакет помощи Берлин включит «важные составляющие, которые помогут укрепить ПВО», сообщает «Страна ua».

Вчера 17:55

Минобороны сообщило, что 19 октября пара истребителей Су-27 из состава дежурных по ПВО сил была поднята навстречу приближавшимся к границе над акваторией Черного моря трем воздушным целям. Ими оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. «При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы».

Вчера 17:32

На Запорожском направлении погиб доброволец Александр Можаев, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова. Можаев, известный под позывным «Бабай» известен по событиям 2014 года. Тогда он воевал в Славянске, а также в районе Донецка.

Вчера 17:25

Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Кривом Роге.

Вчера 17:07

Пострадавший при обстреле Белгородской области журналист Sputnik Хайбар Акифи переведен из Белгорода на лечение в Москву. Он находится в Институте имени Вишневского, сообщают «РИА Новости».

Вчера 16:50

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что США на постоянной основе будут поставлять Киеву ракеты ATACMS. Он также понадеялся, что дальность ракет со временем возрастет до 300 км.

Вчера 16:22

Владимир Рогов сообщил, что сегодня украинские военные дважды пытались нанести удары по Токмаку. По его словам, система ПВО успешно отработала по целям.

Вчера 15:12

Минобороны отчиталось, что за сутки сбило истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 ВВС Украины.

Общие потери противника ведомство оценивает более чем в 800 человек.

Вчера 13:51

Администрация Днепропетровской области подтвердила взрыв в Днепре. Сообщается, что он произошел в Днепровском районе города. При этом, о каком именно объекте идет речь, информации нет.

Вчера 13:47

Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram, что начавшаяся рано утром на Запорожском направлении атака украинских небольших групп при поддержке бронетехники захлебнулась. По его словам, есть пленные.

Вчера 13:00

Верховная рада проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Речь может идти в первую очередь об Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вчера 12:57

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы, сообщает «Страна ua».

Вчера 12:11

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о создании футбольной лига «Содружество», в которой будет 10 команд из новых субъектов России. Чемпионат стартует в марте 2024 года

Вчера 10:45

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах по территории региона за прошедшие сутки. По его словам, пострадавших и разрушений нигде нет. В Шебекинском городском округе была повреждена линия электропередачи, но сейчас электроснабжение восстановлено.

Вчера 10:34

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. «Разрушений и пострадавших на земле нет», - написал он в своем Telegram.

Вчера 08:49

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в передаче информации о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья в Главное управление разведки Минобороны Украины.

По версии спецслужбы, мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями украинской разведки и предложил свои услуги. ФСБ завела уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275), по которому задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного.

Вчера 07:08

Президент США Джо Байден планирует в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника.

18.10 20:35

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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