Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 239-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщил секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев.
«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и оставайтесь там!» — написал он.
Украина контролирует северную часть Запорожской области вместе с областным центром — городом Запорожье. Центральные и южные районы включены в состав России в качестве нового региона после референдума.
Кроме того, продолжил он, «все колымские бойцы» получат единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. Деньги направят контрактникам, добровольцам и мобилизованным, уточнил Носов, средства позволят военнослужащим и их семьям «не снижать уровень качества жизни и решить насущные вопросы».
«Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск [использования морских мин] существует», — сказал Леонтьев.
По словам Леонтьева, власти еще весной получали данные о возможном подрыве плотины с помощью морских мин. Их могут запустить в направлении Каховской ГЭС по течению Днепра, полагает он.
«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал глава государства.
Зеленский попросил граждан в четверг максимально сократить потребление электроэнергии. По его словам, это позволит сделать графики отключений более короткими.
США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс.
«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил Axios член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.
Другой республиканец — лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии, и это скажется на уровне жизни людей.
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях, следует из сообщений глав администраций этих регионов. Карту регионов, где объявлена тревога, опубликована в телеграм-канале Klymenko Time, на ней их шесть — помимо вышеперечисленных, это Днепропетровская и Харьковская области.
Около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждены, страну ждут аварийные и плановые отключения. Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко.
В офисе президента Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране с 20 октября.
Прокуратура в США обвинила пятерых россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в нарушении режима санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка.
По данным США, сын Усса был задержан в Италии.
Обвинения предъявлено также двум нефтетрейдерам. Прокуратура считает, что обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, подпадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».
По поручению президента Владимира Путина правительство создало координационный совет по обеспечению потребностей военной операции на Украине. Новый орган во главе с премьером Михаилом Мишустиным будет состоять как из гражданских чиновников, так и из представителей Минобороны, силовых ведомств и спецслужб. Основная цель новой структуры — обеспечить производство и поставку вооружений для российской группировки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также сопутствующие работы (строительно-монтажные, логистические и так далее).
Какие задачи будет выполнять координационный совет и как ему может помочь опыт работы в условиях пандемии — в материале РБК.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил по телефону Владимиру Зеленскому, что считает важным сохранить возможность для дипломатического разрешения конфликта на Украине при любых обстоятельствах, сообщает портал Haberturk.
«Обсуждались последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что готов внести любой необходимый вклад в обеспечение переговорного процесса», — говорится в сообщении.
Кадры эвакуации из Херсона. Люди пересекают Днепр на гражданских судах. На левом берегу их ждут автобусы, на которых можно уехать в другие регионы России. Взять с собой можно не более 50 кг вещей, в том числе запас еды на несколько дней. К воротникам детей дошкольного возраста эвакуируемым рекомендуют пришивать ярлыки с именем, адресом и местом, куда направляется семья.
По словам главы херсонской администрации Владимира Сальдо, за неделю с правого берега Днепра планируют вывезти 50 — 60 тыс. человек.
Во Львовской области на 60 минут сократили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет длиться с 00:00 до 05:00 (время совпадает с московским), сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
До сих пор комендантский час в регионе длился с 23:00 до 05:00.
В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения.
«Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа», — сообщили Гладков.
В сети распространились записи, на которых видно зарево от пожара и оставшиеся без света дома.
В соответствии с указами Владимира Путина, в четырех новых регионах России вводится военное положение, еще в восьми — средний уровень реагирования. В регионах Центрального и Южного федеральных округов объявляется повышенный уровень готовности. На всей прочей территории страны установлен базовый уровень готовности.
Что значат уровни готовности регионов — в материале РБК.
Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на подступах к линии обороны Херсонской области «стабильна и без изменений».
«Добровольная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области продолжается... Откровенной паники среди жителей Херсонской области не наблюдается», — отметил Стремоусов.