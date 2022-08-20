Жители Евпатории рассказали РБК о произошедшем.

«Примерно в 20:15 увидел след, как от ПВО, был взрыв в стороне села Уютное. Потом примерно в 20:25 повторилось то же самое. Сейчас в городе все спокойно вроде бы», — рассказал РБК житель Евпатории.

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«Был шум в небе, затем громкий хлопок, и в небе остался белый след. Судя по всему, это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории», — сообщила РБК местная жительница Алена Вашичкина.

«Я отдыхаю в Евпатории. Примерно в 20:20 мы выходили из магазина «Фуршет», услышали хлопок, достаточно громкий, невозможно было не заметить, потом увидели след в небе. Испуг был, но не сильный. Больше беспокойство. Мыслей прятаться не было, так как это произошло вдалеке. В городе все спокойно, паники нет. Уезжать отсюда не планируем», — рассказала РБК туристка.