Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 178-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Западном Крыму сработала система ПВО, цель поражена, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Пострадавших и повреждений нет», — заявил он. Аксенов призвал сохранять спокойствие и «доверять только официальной информации».
Губернатор Севастополя заявил, что атаковавший здание штаба Черноморского флота дрон все же был сбит. Изначально он сообщал, что беспилотник не удалось поразить.
«Отработал ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», — написал он.
Главное за ночь:
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Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дрон влетел в крышу здания. «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев.
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине. По его мнению, противостояние необходимо как можно скорее завершить путем переговоров. При этом Киссинджер выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России.
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Объем военной помощи, которую США выделили Украине, превысил $10 млрд, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он пообещал продолжить помогать Киеву и заверил, что поставляемое украинским военным оружие «тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».
- Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для российских туристов. В Лиссабоне считают, что санкции должны быть направлены против «российской военной машины», а не народа. «Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС», — заявили в МИД.
- Итальянский энергетический концерн Enel оценил издержки от продажи доли в «Энел Россия» в €527 млн
Жители Евпатории рассказали РБК о произошедшем.
«Примерно в 20:15 увидел след, как от ПВО, был взрыв в стороне села Уютное. Потом примерно в 20:25 повторилось то же самое. Сейчас в городе все спокойно вроде бы», — рассказал РБК житель Евпатории.
«Был шум в небе, затем громкий хлопок, и в небе остался белый след. Судя по всему, это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории», — сообщила РБК местная жительница Алена Вашичкина.
«Я отдыхаю в Евпатории. Примерно в 20:20 мы выходили из магазина «Фуршет», услышали хлопок, достаточно громкий, невозможно было не заметить, потом увидели след в небе. Испуг был, но не сильный. Больше беспокойство. Мыслей прятаться не было, так как это произошло вдалеке. В городе все спокойно, паники нет. Уезжать отсюда не планируем», — рассказала РБК туристка.
ПВО сработала и в Севастополе, рассказал глава города Михаил Развожаев.
«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА, цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — сказал он.
Переход школ Донбасса и подконтрольных России территорий Украины на российские учебные программы займет пять лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Этот срок он озвучил на «педагогическом совещании» в Мариуполе, на котором также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.
«Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях, в Луганской и Донецкой народных республиках остается в числе наших приоритетных задач. Будем и впредь оказывать содействие педагогическому, образовательному сообществу, помогать тем, кто прибывает на территорию России. Безусловно, интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», — сказал Кравцов.
Биржевая цена на газ в Европе после объявления о приостановке поставок по «Северному потоку» подскочила выше $2700 за 1 тыс. куб. м.
На максимуме цена поднималась до $2750 за 1 тыс. куб. м (+8,3%). К 20:03 мск она составляла $2703.
Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в начале сентября. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Говорить что-либо о деталях пока рано, это все вопросы чрезвычайно чувствительные, мы обсуждаем и будем дальше обсуждать модальности проведения миссии, маршрут, количество людей, которые будут задействованы в этом, как долго они пробудут на станции, для выполнения каких задач они туда направляются, — отметил Ульянов (цитата по ТАСС). — Когда может состояться миссия — прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября, если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ».
C 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции «Портовая», объявил «Газпром». Это часть «Северного потока».
Техобслуживание запланировано до 2 сентября. На этот период транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена.
Фирма-«наследница» консалтинговой компании McKinsey в России получила название «Яков и Партнеры».
«Яков и партнеры» создана на базе российских активов американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Она объединяет более 15 партнеров — выходцев из компаний «большой тройки» (McKinsey & Company, Boston Consulting Group и Bain & Company, специализируются на оказании консультационных услуг) и планирует занять нишу ушедших компаний в России, утверждают ее владельцы.
«Большая тройка» консалтинга, McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company, приостановили работу с российскими клиентами в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. В мае российская «дочка» McKinsey перешла в собственность бывшего российского менеджмента.
В Мелитополе, который находится на подконтрольной России территории Запорожской области, произошел подрыв опоры ЛЭП, еще один взрыв специалисты смогли предотвратить, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Произошедшее он назвал терактом.
По его информации, взрыв произошел 17 августа около 12:00. Из-за подрыва одной из четырех опор ЛЭП разрушилась, но это не привело к нарушению подачи электроэнергии.
В Киеве к обучению детей в очном формате будут с 1 сентбря допущены только те школы, в которых оборудованы укрытия. Учебные заведения, в которых или рядом с которыми укрытий нет, смогут проводить занятия только онлайн. Об этом сообщает в своем Telegram-канале киевская горадминистрация.
Дочь сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова Диана выступила против спецоперации на Украине и уехала из России, об этом она сообщила в интервью Би-би-си.
По словам Исаковой, в марте она вышла на митинг против спецоперации, который прошел в Сочи, а в середине апреля распространила антивоенные листовки собственного дизайна, из-за чего ее задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию. На следующий день после этого ее вызвали на допрос в ФСБ.
До отца Дианы, сенатора Эдуарда Исакова, информация о задержании дочери дошла вечером после допроса в ФСБ, рассказала она Би-би-си. «Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совфеда Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — сказал Исакова.
По ее словам, она очень боялась отца, так как ранее у них были конфликты, в том числе на почве политических взглядов Дианы. После того как она распространила антивоенные листовки, отец, по ее словам, «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи, где жила последние пять лет.
Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Одессу вновь призвал к демилитаризации Запорожской АЭС.
«Действительно, если станция будет демилитаризована, как мы предлагаем, проблема будет решена. Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, и она необходима, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать», — сказал он.
Форум «Армия-2022» проходит сейчас в подмосковном парке «Патриот». Среди новинок, показанных на «Армии», — бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, разведывательный квадрокоптер ZALA 421-24 и вооруженный гранатометом «Робопес».
Что еще показали на форуме — в фоторепортаже РБК.
Военные донбасских республик и России ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«За Песками у нас есть населенный пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за него идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои, — сказал Басурин (цитата по ТАСС). — Тем самым деблокировать группировку, находящуюся в Авдеевке».