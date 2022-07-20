Те живущие в Латвии русские, кто поддерживает действия российских властей на Украине, находятся «вне спектра демократии», заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью RTVI.

«В этой ситуации никакого эффекта по нейтральности невозможно. Если он нейтрален, значит, он не понял суть дела. И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть те, кто еще не поняли, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — сказал Левитс.

По его словам, люди, которые находятся «вне демократического сектора», могут быть внесены в список на лишение гражданства Латвии. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в сейме.

«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме… Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — добавил он.