Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 147-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Евросоюз готовится к зиме с дефицитом газа. Брюссель намерен предложить странам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца. По данным El País, европейские чиновники, в частности, предлагают ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.
Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что сотрудники Росгвардии 19 июля предотвратили атаку на пункт подачи документов на получение российского гражданства.
«Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «коктейля Молотова», — говорится в сообщении. ВГА назвала инцидент попыткой теракта.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с Владимиром Путиным в Тегеране заявил, что НАТО начало бы войну с Россией под предлогом Крыма, но попытку альянса предотвратила российская военная операция на Украине.
По его мнению, Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс — это опасная организация. Хаменеи считает, что «сегодня Америка и Запад стали слабее, чем раньше», и, «несмотря на усилия и огромные деньги», их политика в Сирии, Ираке, Ливане и Палестине стала менее успешной, чем была раньше. Он заявил, что Москве и Тегерану нужно развивать экономическое сотрудничество, которое отвечало бы интересам обеих стран, «особенно в условиях западных санкций», передает агентство Mehr.
Минобороны России сообщило об эвакуации из Украины и республик Донбасса с начала спецоперации почти 2,7 млн человек, из них более 426 тыс. детей. Данная эвакуация проводилась, согласно заявлению российского оборонного ведомства, «без участия» украинских властей. За минувшие сутки в Россию были перевезены 23,7 тыс. человек, в том числе 3,9 тыс детей.
Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана вопрос поставки беспилотников, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Эта тема не поднималась ни на переговорах с президентом Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.
По словам Ушакова, Путин и Хаменеи обсуждали «концептуальные вопросы» — ситуацию в мире и двусторонние отношения.
Еще шесть французских самоходных гаубиц Caesar, которые Эмманюэль Макрон пообещал поставить Киеву, уже находятся в пути, сообщила глава французской дипломатии Катрин Колонна комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.
Ранее Франция уже поставила Украине 12 таких гаубиц.
Катрин Колонна не уточнила, когда гаубицы прибудут на Украину. «Мы сделали выбор в пользу того, чтобы не сообщать полную информацию о нашем военном вкладе, и сохраняем эту информацию для наших партнеров», — пояснила глава МИДа.
Эмманюэль Макрон пообещал эту дополнительную поставку гаубиц Caesar 16 июня во время своего визита в Киев.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с утренними обстрелами Брянской области с территории Украины.
При обстрелах никто не пострадал.
Украинский министр обороны Алексей Резников предложил западным странам тестировать свои новые вооружения в ходе боевых действий на Украине.
«Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация [о работе оружия]», — сказал Резников (цитата по УНИАН).
У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины Алексей Резников] тоже об этом знает», — сказала она, отметив, что с Резниковым у нее сложились доверительные и конструктивные отношения.
В то же время Ламбрехт заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев, напомнив о поставках самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за посредничество при решении проблемы вывоза зерна через Черное море.
«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал Путин.
Украинское правительство изменило название Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, убрав из него словосочетание «русской драмы».
Как отмечает УНН, после начала боевых действий на Украине о переименовании просил и коллектив театра.
Россия передаст генсеку ООН Антониу Гутерришу информацию о внесении в базу украинского сайта «Миротворец» 327 несовершеннолетних.
«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», — заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Владимир Путин проводит в Тегеране двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Ранее в Кремле отмечали, что президенты России и Турции будут обсуждать в том числе и создание коридора для вывоза украинского зерна.
Отставной шведский военный, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб в районе Донецка, сообщил шведский телеканал SVT.
По словам собеседника телеканала, 28-летний молодой человек был смертельно ранен при взрыве гранаты.
Президент Латвии Эгилс Левитс объяснил блокировку российских телеканалов в стране тем, что они «противоречат принципам демократии».
«Что касается российских каналов пропаганды, если взглянуть на это, на то, что передают эти каналы, — это неприемлемая пропаганда, которая полностью противоречит принципам демократии. Потому что они хотят нашу свободу ликвидировать. И это совершенно иной мир, который представляет угрозу демократии. И демократии нужно себя защищать. И уже эти каналы подали иски в суд, латвийский суд. Насколько я знаю, эти дела в первой инстанции и суд рассматривал в том числе перечисленные вами каналы и просто отклонил их иски», — сказал он в интервью RTVI.
Те живущие в Латвии русские, кто поддерживает действия российских властей на Украине, находятся «вне спектра демократии», заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью RTVI.
«В этой ситуации никакого эффекта по нейтральности невозможно. Если он нейтрален, значит, он не понял суть дела. И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть те, кто еще не поняли, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — сказал Левитс.
По его словам, люди, которые находятся «вне демократического сектора», могут быть внесены в список на лишение гражданства Латвии. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в сейме.
«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме… Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — добавил он.