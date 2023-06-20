Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 482-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд, сообщает Bloomberg.
По их данным, средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), а также на «неотложное восстановление». Выделять средства хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС намереваются за счет взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынках, говорят собеседники агентства.
Германия располагает только 20 тыс. снарядов калибра 155-мм при необходимости к 2031 году достичь стандарта НАТО в 230 тыс., сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальные правительственные документы. Согласно требованиям альянса, столько снарядов должно хватить на 30 дней интенсивных боев.
Издание отмечает, что для восполнения недостатка требуются закупки 30 тыс. боеприпасов в год, но возможность выпуска такого объема снарядов «сомнительна». Кроме того, передача боеприпасов Украине и расходование их на учениях тоже могут помешать Германии достичь необходимого уровня обеспеченности снарядами.
Украина ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства, сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.
«Мы ведем с ними очень подробные обсуждения. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Боев в кулуарах парижского авиасалона.
Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан России, сообщил ТАСС.
В телеграм-канале главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного опубликовано видео посещения им группировки войск в зоне боевых действий.
«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», — говорилось в сообщении.
Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T, отправленные Францией и Италией, доставлены на Украину и готовы к использованию, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
SAMP/T Mamba — первая европейская противоракетная система средней дальности. Она была разработана консорциумом Eurosam, его ракеты Aster способны перехватывать воздушные цели на расстоянии 600 км. О решении отправить эту систему Украине в конце января сообщила газета L’Opinion: тогда Франция и Италия, по источникам издания, договорились заказать 700 ракет Aster-30 для SAMP/T за €2 млрд.
Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
Разговор с делегацией африканских лидеров был откровенным и жестким, но плодотворным, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень хорошо, что они приехали. Был очень откровенный разговор, местами жесткий, но президент [Владимир Зеленский] очень четко расставил все точки над i, и скажу вам, что африканцы уехали из Киева не просто с наиболее лучшим пониманием ситуации и причин российской агрессии, но и некоторые их позиции изменились», — рассказал Кулеба.
Министр добавил, что власти продолжат работать и наблюдать за эволюцией позиции африканских лидеров, но Украина не будет отказываться от своих интересов «ни на один миллиметр» в разговоре и «с близкими, и с далекими друзьями».
В Киеве около трех часов ночи 20 июня зазвучали сирены воздушной тревоги, в городе были слышны взрывы. Киевская городская администрация объяснила звуки взрывов работой ПВО.
ПВО работала в Винницкой и Хмельницкой области. Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил, что после ударов было попадание в объект критической инфраструктуры.
ВСУ показали новое видео с главнокомандующим Валерием Залужным. Вместе с начальником Генштаба Украины они «провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в районах, где идут ожесточенные бои», говорится в подписи к ролику.
В мае российские телеграм-каналы сообщили, что Залужный ранен. По информации «РИА Новости», он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Минобороны Украины опровергало эту информацию и заявляло, что военачальник «на месте» и «делает свою работу».
Накануне, 18 июня, президент Владимир Путин на встрече с военкорами предположил, что Залужный находится за пределами Украины.
В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором. Соответствующий проект постановления зарегистрировал украинский депутат Ярослав Юрчишин.
Парламентарии хотят обратиться с таким призывом к ряду международных организаций, в том числе к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО и ОБСЕ. Они также просят украинское правительство рассмотреть возможность расторгнуть дипотношения с Киевом, а его международных партнеров — усилить давление на Минск, в частности путем введения санкций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил украинские власти в «постоянном нагнетании ситуации».
Украине пока удалось выполнить только два из семи условий ЕС для запуска переговоров о вступлении в объединение — по свободе СМИ и реформе судебной системы, сообщили источники Reuters. По их словам, такой вывод содержится в докладе Еврокомиссии, который она собирается опубликовать на этой неделе.
В Кремле весной прошлого года говорили, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «лежит в другой плоскости», нежели вопрос о ее возможном принятии в НАТО. Однако позже позиция Москвы изменилась. Это произошло после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений», пояснял первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Теперь позиция Москвы по вступлению Киева в ЕС схожа с позицией по его возможному членству в НАТО, сказал он.
Власти Воронежской области опровергли сообщения о срочной эвакуации жителей и предупредили об уголовной ответственности за распространение фейков.
Ранее 19 июня жителям Воронежа начали приходить сообщения об эвакуации жителей ряда улиц. Информацию рассылали с аккаунтов, обозначенных как «Главное управление МЧС России» и «РСЧС», пишет «КП Воронеж».
В региональном правительстве эти сообщения назвали фейком. «Официально заявляем, что информация не соответствует действительности», — сообщается в его телеграм-канале. В пресс-службе областного МЧС в свою очередь подчеркнули, что обстановка в регионе «абсолютно спокойная».
Россия запросила на 29 июня заседание Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, на такой шаг Москва пошла после того, как западные страны запросили на 23 июня «традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине». Россия же «традиционно противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке», отметил дипломат.
Заседание начнется в 22:00 мск.
Со стороны Украины обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечены фасады и крыши, выбиты окна.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чеченской республики Рустам Агуев заступил на дежурство на российский пограничный пост в Грайворонском округе. «До сих пор здесь ржавеет брошенная украинская техника и вооружение, которое бандиты побросали в спешном бегстве», - сообщил он.
Минобороны Израиля опровергло агентству «РИА Новости» информацию о намерении передать Украине 200 списанных танков «Меркава», которые находились на вооружении одной из европейских стран.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из ствольной артиллерии в понедельник обстреляна Соболевка Валуйского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия», - написал он в Telegram.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады вооружений НАТО истощены. По его словам, необходимо восстановить запасы и сократить зависимость от «авторитарных режимов», не экспортировать технологии, которые могут быть использованы против самих стран-членов.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» сообщил о двух отраженных атаках ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. « Артиллерией группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах населённых пунктов Богдановка и Новомихайловка. Экипажами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» поражены три опорных пункта ВСУ в районах Спорного и Весёлое».