ВСУ показали новое видео с главнокомандующим Валерием Залужным. Вместе с начальником Генштаба Украины они «провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в районах, где идут ожесточенные бои», говорится в подписи к ролику.

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В мае российские телеграм-каналы сообщили, что Залужный ранен. По информации «РИА Новости», он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Минобороны Украины опровергало эту информацию и заявляло, что военачальник «на месте» и «делает свою работу».

Накануне, 18 июня, президент Владимир Путин на встрече с военкорами предположил, что Залужный находится за пределами Украины.

