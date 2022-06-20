В Брянской области был обстрелян поселок Суземка, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обстрел производили силы ВСУ.

«При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов», — написал он. В частности, повреждена районная электрическая сеть, в поселке частично отсутствует электричество. На месте работают оперативные и аварийные службы.