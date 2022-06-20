Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 117-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров — Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель «Легиона Свободы», командир батальона «Карпатская Сечь» (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером», — написал Марцинкив.
«Если у нас не будет оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.
Кулеба пояснил, что чем раньше оружие для украинских военных будет отправлено, тем большую помощь это окажет стране. «Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», — добавил он.
В Брянской области был обстрелян поселок Суземка, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обстрел производили силы ВСУ.
«При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов», — написал он. В частности, повреждена районная электрическая сеть, в поселке частично отсутствует электричество. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы. Он заявил The New York Times, что не поддержал бы такое решение.
«Одесса — межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал Труханов.
Издание отмечает, что до российской военной операции мэра считали пророссийски настроенным политиком, однако теперь он стал «ярым защитником Украины».
Президент США Джо Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру нарастить добычу. На предстоящей неделе Байден посетит Эр-Рияд, где пройдет международная конференция по энергетике.
Призывы Вашингтона наращивать добычу звучат на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты – галлон бензина в США подорожал в среднем до $5.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процесс вступления новых стран в ЕС нужно упростить, этот вопрос он намерен поднять на саммите Евросоюза 23-24 июня, где лидеры стран объединения будут рассматривать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. По мнению Шольца, под вопросом должен быть принцип единогласия, по которому для вступления в ЕС нового государства или предоставления ему статуса кандидата нужно согласие всех членов Евросоюза.
Из-за боевых действий Украина потеряла возможность получать топливо из Азербайджана и Румынии по Черному морю и вынуждена закупать его «везде, где можно достать», в том числе в Бельгии и Нидерландах, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он выразил надежду, что к осени ситуация с поставками стабилизируется, так как к этому времени Киев заключит больше долгосрочных контрактов.
Новый глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что стране необходима армия, способная вместе с союзниками «победить Россию». По его словам, армию Британии нужно снова готовить к боевым действиям в Европе.
Премьер Британии Борис Джонсон ранее призвал союзников готовиться к тому, что бои на Украине будут затяжными.
Верховная рада Украины одобрила запрет на исполнение российской музыки в медиа и общественных местах, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Исключение в законопроекте сделали для песен и клипов исполнителей, которые являются гражданами Украины или не имеют гражданства.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности, бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева «клоуном», пишет Bild.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат на Международном симпозиуме морских держав.
С начала военной операции на Украине Медведев неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Киева, Вашингтона и Брюсселя. Так, он допускал, что через два года Украины может не быть на карте мира, говорил, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» подготавливают украинцев к готовности «умереть за европейскую перспективу». В начале июня Медведев рассказал, что его часто спрашивают, почему его посты в Telegram такие резкие.
«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — заявил Медведев.
Брифинг Минобороны России:
- Населенный пункт Метелкино под Северодонецком взят под контроль.
- Ракетами «Калибр» нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, в результате уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.
- Также ударом «Калибров» на территории трансформаторного завода в Николаеве уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 бронированных машин, поставленных Западом.
- Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».
- В районе Червонная Долина Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки сбили 8 беспилотников и перехватили три ракеты «Точка-У».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил получение Украиной статуса страны-кандидата в члены ЕС с обещаниями КПСС по построению коммунизма. Он отметил, что Брюссель выдвинул Киеву много условий, объективная верификация которых, как считает Медведев, невозможна. По его мнению, проверять их выполнение будут уже следующие поколения руководителей ЕС, а реальный срок вступления Украины в Евросоюз — середина столетия.
«Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» — пишет Медведев в своем Telegram-канале.
Еврокомиссия перечислила условия, которые Украина должна соблюдать для сохранения статуса кандидата в члены Евросоюза. В частности, речь идет об усилении борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформе законодательства в отношении меньшинств. Кроме того, власти Украины должны принять закон об отборе судей Конституционного суда, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей и привести законодательство страны в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете вещания российских новостных программ, документ планируют опубликовать в следующую пятницу. В законодательство также вводится понятие «дезинформация». По словам главы Совета по телевидению и радио, если факт дезинформации будет доказан, компанию лишат лицензии на семь лет.
Россия будет объявлена угрозой безопасности НАТО на ближайшем саммите альянса, где примут новую стратегическую концепцию межгосударственного альянса, заявил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, также в документе будет упомянут Китай, который стал «вызовом ценностям» альянса.
Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди. По его словам, о необходимости задуматься о запрете и ликвидации этого оружия говорят нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерного оружия и взаимные угрозы его применения. Генсек ООН ранее заявлял, что по всему миру сейчас рассредоточены около 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а угроза их применения стала реальнее, чем «в самые мрачные дни холодной войны».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является сторонником политики отказа от ядерного оружия. В 2019-м на Валдайском форуме он заявил, что иногда для страны лучше не обладать ядерным оружием, но зато привлекать инвестиции и поддерживать хорошие отношения с другими государствами. «Саддам Хусейн тоже так думал», — сказал в ответ президент России Владимир Путин.