Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 451-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
-
Истребители F-16 могут понадобиться Украине в будущем, на данном этапе они не входят в перечень наиболее необходимых Киеву вооружений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
-
Госсекретарь Энтони Блинкен среди других чиновников администрации президента США был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала европейских союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Он активно убеждал страны Европы начать поставки, аналогичную роль он сыграл зимой для поставки танков.
-
В Киеве ночью прогремели взрыва, власти сообщали о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил о возгорании в результате падения обломков на крыше 9-этажного дома в ЖК в Днепровском районе на востоке Киева. В горадминистрации также заявили о падении обломков в Дарницком, Печерском и Соломенском районах.
- Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияния Москвы на Ближнем Востоке, заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн.
- Вашингтон, помогая Киеву в военном плане, отслеживает реакцию Москвы и стремится не допустить эскалации, чтобы не привести к третьей мировой войне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Эр-Рияда на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы он мог высказать точку зрения Киева на конфликт с Москвой, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передают Al Arabiya и Al Jazeera.
Он отметил, что участники саммита приветствуют возможность услышать позиции обеих сторон конфликта. Глава МИДа подчеркнул, что решить его иным путем, кроме как через диалог, нельзя. По его словам, арабские страны придерживаются в отношении кризиса «позитивного нейтралитета».
Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры взрывов в Мариуполе, по его словам, они прозвучали в районе старого аэропорта. ТАСС подтверждает информацию о взрывах со ссылкой на представителя силовых служб ДНР.
В Курской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования», — написал он в своем телеграм-канале.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Владимир Зеленский лично приедет на саммит G7 в Хиросиме и встретится там с президентом США Джо Байденом.
МИД сообщил о составлении «списка 500» – обновления в списке граждан США, попавших под санкции России. В нем есть и экс-президент США Барак Обама.
«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», - говорится в заявлении МИДа.
Соединенные Штаты поддержат обучение украинских пилотов пилотированию F-16, заявление об этом Джо Байден сделает на саммите G7 в Хиросиме, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации американского президента. Однако тренировки украинских пилотов не будут проводиться в США – только на европейских базах, хотя и с участием американских специалистов.
Канада ввела санкции против Министерства образования России и Генпрокуратуры.
США ввели новые экспортные ограничения против России: в списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе, на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники.
В числе компаний и организаций, подпавших под санкции, — золотодобытчик «Полюс» и его гендиректор Алексей Востоков, «Полиметалл», Служба внешней разведки России, «Газпром ВНИИГАЗ», ФГУП «Атомфлот», а также РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе.
Также Вашингтон внес в санкционный список 46 физических лиц, в их числе вице-премьер Виктория Абрамченко, министр просвещения Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор венчурного фонда «Интерроса» «Восход» Руслан Саркисов, омбудсмен Татьяна Москалькова, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
Украина разрешит транзит российского аммиака по своей территории при условии расширения зерновой сделки: она должна охватывать больше портов, также должна быть увеличена номенклатура экспортных товаров, сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Киев впервые формулирует позицию по аммиаку, который Россия хочет поставлять по Черному морю, отмечает агентство.
Восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» — одно из условий, которые Россия выдвигает для сохранения зерновой сделки.
МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана.
В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В том же месяце СК возбудил уголовное дело в отношении трех судей МУС и прокурора по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу, приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Одна из тепловых электростанций (ТЭС) на Украине прекратила производство энергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
В компании заявили, что в результате обстрелов были повреждены «магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности» одной из тепловых электростанций ДТЭК. После этого станция прекратила производство электроэнергии.
Какая именно ТЭС перестала работать, не сообщается.
С 1 января 2023 года по сегодняшнее число в Вооруженные силы на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тыс. человек, сообщил Дмитрий Медведев.
В декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны довести «численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек».
В Польше нашли боеголовку ракеты, обломки которой в конце апреля обнаружили в лесу под городом Быдгощ, сообщил глава офиса президента страны Павел Шрот. По его словам, взрывчатки в боеголовке нет, поскольку она сделана из бетона.
В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал он.
В Шебекинском городском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших нет.
Гладков также рассказал, что под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, пострадал мужчина.
Сделку по вывозу зерна с Украины в мае снова удалось продлить на два месяца благодаря «особым» отношениям с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.
«Вы думаете, как это могло быть возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — сказал он.
Минобороны России сообщило об ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, складам боеприпасов и техники иностранного производства. Ведомство рассказало, что в результате удара было нарушено снабжение и подготовка украинских резервов.
Ранее «Страна» и ТСН сообщали, что ночью в Николаевской области и в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
Страны «Группы семи» продолжат оказывать Украине финансовую и военную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров G7.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в саудовский город Джидда, где 19 мая пройдет саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает al-Hadath TV. Он прилетел на французском самолете, который летел через Польшу, уточняет телеканал.
По его данным, далее Зеленский отправится на саммит G7 в Хиросиму. Ранее были противоречивые сообщения о том, выступит украинский президент на саммите онлайн или очно.