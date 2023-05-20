МИД сообщил о составлении «списка 500» – обновления в списке граждан США, попавших под санкции России. В нем есть и экс-президент США Барак Обама.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», - говорится в заявлении МИДа.