Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 421-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Стремление французского президента Эмманюэля Макрона добиться переговоров России и Украины этим летом благодаря сотрудничеству с Китаем вызвало опасения среди европейских правительств, поскольку усложнит ситуацию на фоне требования Киева о выводе российских войск на границы 1991 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Один из дипломатов стран Европы в Китае отметил, что Франция может добиться самого факта переговоров между сторонами конфликта, но не будет понимать, что делать дальше. Другие источники усомнились, что Пекин подходит для роли нейтрального посредника, учитывая его заявления о «безграничной дружбе» с Москвой.
Зарубежные компании, намеревающиеся покинуть российский рынок, тоже будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, это может учитываться при продаже бизнеса. Как отмечает Bloomberg, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и др.
Сейчас иностранные компании для выхода с рынка России обязаны получить разрешение специальной комиссии Минфина.
Правительство Украины рассчитывает, что штурмовые отряды ВСУ пополнят не менее 40 тыс. человек, однако чиновники опасаются, что этого числа будет недостаточно для использования в наступательных операциях. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, украинские власти занимается набором новых солдат, и ранее в апреле они разрешили призывным центрам отправлять документы о призыве в любую точку страны. Ранее их можно было вручать только мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет по их зарегистрированным адресам.
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Возможное списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов», который показал, «что это очень затратно». Часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, сообщает издание Kyiv Independent. Столтенберг принял участие в церемонии в память о погибших украинских солдатах на Михайловской площади.
О поездке генсека Североатлантического альянса на Украину заранее не сообщалось. Он впервые посетил страну после начала российской военной операции.
В западных кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, заявил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью», — добавил он.
В аэропорту Пскова нашли беспилотник, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. Квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров обнаружили на стоянке для самолетов. Взрывчатых веществ на нем не обнаружили.
Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к десяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство сослуживца во время спецоперации, сообщается на сайте суда. Военный выстрелил в командира взвода, поскольку считал того виновным «в пропаже без вести брата» и хотел наказать его за ранее высказанный отказ переводить брата к нему в отделение. Командира удалось спасти, но тот получил тяжкий вред здоровью.
Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет об уроженце Ингушетии Исмаиле Дзангиеве. Защита настаивала, что мужчина был в состоянии аффекта и не отдавал отчета в своих действиях, но суд эти доводы не убедили. Дзангиев свою вину признал частично и намерен обжаловать приговор, сообщили изданию представители защиты.
Российская авиация стала использовать в военной операции на Украине новые средства поражения, в том числе те, которые находятся на стадии испытаний, пишут «Известия». По данным источников газеты, речь идет о корректируемых бомбах и управляемых ракетах, а также других изделиях, которые еще проходят проверку. Практически все удары по резервам украинских военных, местам их сосредоточения и складам завершаются поражением заданных целей, добавили собеседники «Известий».
Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщает, что с новыми санкциями ЕС против России фактически «покончено» так как международные санкции не коснулись только тех отраслей российской экономики, которые критически важны для одной или нескольких стран Евросоюза. «Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — сказал один из собеседников FT.
Прокуратура Украины попросила Турцию задержать судно с крымским зерном, указывая, что судно перевозит продовольствие из «оккупированного» региона, пишет The Wall Street Journal, ознакомившаяся с перепиской ведомств. Речь идет о сухогрузе Bomustafa O, который принадлежит компании Alvion Maritime из ОАЭ и ходит под панамским флагом. Он прибыл в турецкий пост Самсун в понедельник, 17 апреля, с 19 тыс. т ячменя.
Киев попросил взять образцы зерна, допросить капитана и остальной экипаж. Украинская прокуратура представила результаты собственного расследования, согласно которому на Bomustafa O в марте переместили зерно с других судов, когда оно стояло на якоре в Керченском заливе. Тогда судно отключило транспондеры.
Вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятно, была вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщается на сайте Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины. Около 21:57 организация зафиксировала «высокоэнергетическое акустическое событие». «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — говорится в сообщении.
Вспышку в небе над Киевом заметили накануне, 19 апреля около 22:00. Первоначально в офисе украинского президента объяснили вспышку результатом работы украинских систем ПВО, впоследствии киевская областная администрация сообщила, что причиной вспышки стало падение спутника NASA. «Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорилось в сообщении.
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины, а также в Киеве и в Киевской области.
О конкретных сроках, когда Украина вступит в НАТО, можно будет говорить только после окончания боевых действий, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
«Сначала война должна закончиться, и тогда мы сможем начать думать о возможных датах. И даже, когда война закончится, Украине придется восстанавливать свою экономику и вооруженные силы, чтобы снова стать стабильной страной», — сказал Павел, отметив, что на это потребуется время и много общих усилий.
Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-T, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
«Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров, повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами», — отметил Резников.
Джо Байден распорядился выделить еще $325 млн на военную поддержку Украины, сообщает Белый дом.
Как уточняет Пентагон, в 36-й американский пакет военной помощи Украине войдут ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для противотанковых комплексов, противотанковые мины, высокоточные авиационные боеприпасы. Этим список не исчерпывается.
США в течение суток объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
В пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Город Каухава, который находится в 400 км от России, готов принять базу НАТО. Об этом сообщил мэр города Веса Рантала.
«Здесь у нас самая длинная взлетно-посадочная полоса в регионе и очень сильное желание защищать страну», — заявил Рантала. Мэр Каухавы отметил, что в городе находится единственный военный аэродром в Финляндии, который также расположен близко к Балтийскому морю.
По словам Ранталы, следующие шаги в этом вопросе будут предприняты после завершения правительственных переговоров в парламенте.