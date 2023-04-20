Стремление французского президента Эмманюэля Макрона добиться переговоров России и Украины этим летом благодаря сотрудничеству с Китаем вызвало опасения среди европейских правительств, поскольку усложнит ситуацию на фоне требования Киева о выводе российских войск на границы 1991 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из дипломатов стран Европы в Китае отметил, что Франция может добиться самого факта переговоров между сторонами конфликта, но не будет понимать, что делать дальше. Другие источники усомнились, что Пекин подходит для роли нейтрального посредника, учитывая его заявления о «безграничной дружбе» с Москвой.