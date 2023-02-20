Президента Владимира Зеленского и руководство Украины после начала военной операции России в феврале 2022 года сразу перевели в подземный бункер, пишет The Sunday Times. Те, кто вместе с президентом жил в бункере, должны были подписать бумагу о неразглашении, которая запрещает рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде, которой там кормили, указывает издание.

В репортаже газеты также рассказывается о происходящем вокруг и внутри офиса украинского президента на Банковской улице в Киеве. Комплекс правительственных зданий окружен контрольно-пропускными пунктами с вооруженными военными на каждой из соседних улиц, а доступ к нему осуществляется по документам и ежедневно меняющимся кодовым словам.

В приемной офиса президента, а также в других помещениях, где оказался репортер газеты, было темно. Свет не включают для уменьшения угрозы нападения на здание с воздуха или атаки снайперов, говорится в статье.