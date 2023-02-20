Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 362-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить послевоенные гарантии безопасности Украине, которые «важны для морального духа ее солдат».
Как отмечает FT, гарантии, которые страны НАТО могли бы дать Украине, будут иметь другую структуру, фактически обязывая ведущие державы НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, предоставлять военную помощь в случае нападения на Украину в будущем. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал такие гарантии как аналогичные тем, что Израиль получает от США.
Президента Владимира Зеленского и руководство Украины после начала военной операции России в феврале 2022 года сразу перевели в подземный бункер, пишет The Sunday Times. Те, кто вместе с президентом жил в бункере, должны были подписать бумагу о неразглашении, которая запрещает рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде, которой там кормили, указывает издание.
В репортаже газеты также рассказывается о происходящем вокруг и внутри офиса украинского президента на Банковской улице в Киеве. Комплекс правительственных зданий окружен контрольно-пропускными пунктами с вооруженными военными на каждой из соседних улиц, а доступ к нему осуществляется по документам и ежедневно меняющимся кодовым словам.
В приемной офиса президента, а также в других помещениях, где оказался репортер газеты, было темно. Свет не включают для уменьшения угрозы нападения на здание с воздуха или атаки снайперов, говорится в статье.
Администрация президента США Джо Байдена настаивает в контактах с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление, пишет Politico со ссылкой на источники.
Кроме того, команде Зеленского советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы из опасений, что поддержка европейских стран может стать ограниченной.
При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил.
ЧВК «Вагнер» смогла добиться внушительных результатов в ходе военной операции на Украине, такие формирования нужны, ситуация «подвела черту под разговорами об их необходимости», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что «всерьез планирует» при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию Евгению Пригожину и создать частную военную компанию.
В Хмельницкой области российские силы ракетными ударами поразили пункт дислокации беспилотников в областном административном центре Хмельницкий, а также склад боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны, сообщает Минобороны России.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции и международной ситуации. Сейчас все ждут оценку происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Послание пройдет 21 февраля.
«В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал Старовойт в тегеграм-канале.
По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода.
«В частности, современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставляться на Украину только после окончания военных действий. Это консенсус среди западных партнеров», — заверил британский министр.
«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — подчеркнул он. Антонов назвал «вопиющей акцией» то, что по воле Вашингтона на Россию, как и 80 лет назад, пойдут «танки с крестами».