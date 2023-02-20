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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 362-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:19

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить послевоенные гарантии безопасности Украине, которые «важны для морального духа ее солдат».

Как отмечает FT, гарантии, которые страны НАТО могли бы дать Украине, будут иметь другую структуру, фактически обязывая ведущие державы НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, предоставлять военную помощь в случае нападения на Украину в будущем. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал такие гарантии как аналогичные тем, что Израиль получает от США.

07:13
Украинские войска не собираются защищать Артемовск (укр. Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город, заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera. 
Вчера 21:09
Офис украинского президента попросил шведский стриминговый сервис Spotify и другие западные площадки удалить песни российских исполнителей, которые поддерживают действия России на Украине, заявил глава аппарата Андрей Ермак. 
Вчера 20:38

Президента Владимира Зеленского и руководство Украины после начала военной операции России в феврале 2022 года сразу перевели в подземный бункер, пишет The Sunday Times. Те, кто вместе с президентом жил в бункере, должны были подписать бумагу о неразглашении, которая запрещает рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде, которой там кормили, указывает издание.

В репортаже газеты также рассказывается о происходящем вокруг и внутри офиса украинского президента на Банковской улице в Киеве. Комплекс правительственных зданий окружен контрольно-пропускными пунктами с вооруженными военными на каждой из соседних улиц, а доступ к нему осуществляется по документам и ежедневно меняющимся кодовым словам.

В приемной офиса президента, а также в других помещениях, где оказался репортер газеты, было темно. Свет не включают для уменьшения угрозы нападения на здание с воздуха или атаки снайперов, говорится в статье. 

Вчера 19:41

Администрация президента США Джо Байдена настаивает в контактах с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление, пишет Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, команде Зеленского советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы из опасений, что поддержка европейских стран может стать ограниченной.

Вчера 18:41

При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 


 

Вчера 18:20
Жители пригородов Артёмовска (украинское название — Бахмут), подконтрольных российской армии, эвакуируются в Шахтерск, сообщил  мэр Александр Шатов. «Из предместий Артёмовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — сказал он.

 
Вчера 17:35
Китай настаивает на содействии миру и диалогу, а также выступает против затягивания и расширения конфликта на Украине, сообщил глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным дела Ван И. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Вчера 16:50

Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил. 

Вчера 16:03

ЧВК «Вагнер» смогла добиться внушительных результатов в ходе военной операции на Украине, такие формирования нужны, ситуация «подвела черту под разговорами об их необходимости», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что «всерьез планирует» при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию Евгению Пригожину и создать частную военную компанию.

Вчера 15:33

В Хмельницкой области российские силы ракетными ударами поразили пункт дислокации беспилотников в областном административном центре Хмельницкий, а также склад боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны, сообщает Минобороны России.

Вчера 14:39

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции и международной ситуации. Сейчас все ждут оценку происходящего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Послание пройдет 21 февраля.

Вчера 13:54
Члены НАТО не смогли объяснить России свои намерения, в следствии чего Москва сочла их экспансионистскими, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Journal du Dimanche. Издание отметило, что позиция НАТО «частично» объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.
Вчера 13:54
Евросоюз — это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. Важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — заявил он. По словам Борреля, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить свои армии оружием и боеприпасами, страны ЕС должны начать технологический блицкриг в промышленности.
 
Вчера 12:29
Украинские военные трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. 

«В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал Старовойт в тегеграм-канале. 
Вчера 11:58
Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной цели для Киева указывают на глубину разногласий Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это также лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности». Саму Нуланд Песков отнес к наиболее «агрессивным ястребам» в американской политике.

 
Вчера 10:58
Пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь поставит Украине истребители, и необходимо быть честными в этом вопросе, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода.

«В частности, современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставляться на Украину только после окончания военных действий. Это консенсус среди западных партнеров», — заверил британский министр.
 
Вчера 09:56
Воздушную тревогу объявлена в четырех областях на юго-востоке Украины: в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. 
Вчера 09:13
Истребители F-16 могут помочь Украине, счел главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его словам, Киев также нуждается в поставках дронов и ракет дальностью более 100 км. 
 
Вчера 08:59
США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине, прежде всего милитаризацию киевского режима, за счет обвинений России в преступлениях против человечности, заявил российский посол Анатолий Антонов. 

«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — подчеркнул он. Антонов назвал «вопиющей акцией» то, что по воле Вашингтона на Россию, как и 80 лет назад, пойдут «танки с крестами».

 
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